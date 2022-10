EV Zug: Sportchef Reto Kläy ist in der Personalpolitik gefordert

Spielerverträge Reto Kläy und die kniffligen Fälle – Zugs Sportchef will sich nicht unter Druck setzen lassen EVZ-Sportchef Reto Kläy formt derzeit den Kader für die nächste Saison. Nun verdichten sich die Anzeichen, dass Aushängeschild Lino Martschini bleibt. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 14.10.2022, 20.50 Uhr

Sportchef Reto Kläy hat einiges an Arbeit vor sich, setzt sich aber nicht unter Druck. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 1. Februar 2021

Das SRF-Hörspiel «Die haarsträubenden Fälle von Philip Maloney» ist legendär. Auch nach über 30 Jahren und 400 Folgen geniesst der bekannteste Krimi der Schweiz Kultstatus. Zwar ist Reto Kläy in seiner Funktion als EVZ-Sportchef nicht auf Verbrecherjagd, doch derzeit umtreiben ihn diverse auslaufende Spielerverträge. Der finanzielle Spielraum ist gering, dementsprechend diffizil gestaltet sich das Tüfteln am Kader. Noch sind es neun Verträge, die Ende Saison ihre Gültigkeit verlieren.

Jetzt im Herbst sind die besten Spieler auf dem Markt und heiss umworben. Kläy will sich beim Erledigen der Pendenzen von niemandem unter Druck setzen lassen. Denn: «Eine Deadline habe ich nicht», sagt der Sportchef.

Er beschäftigt sich unter anderem mit dem Dossier von Christian Djoos. Nach zähem Beginn ist der Schwede durchgestartet und zeigte in den Playoffs überragende Leistungen. Will der 28-Jährige verlängern? Spekuliert er auf einen ligainternen Transfer? «Mir gefällt es hier. Ich liebe die Stadt, ich liebe den Klub», sagt Djoos verschlüsselt. Solche Botschaften würden wohl auch all seine Teamkollegen unterschreiben. Er sagt aber auch: «Ich hoffe, wir einigen uns auf einen neuen Vertrag.»

Martschini: «Ich hoffe, ich bin der Nächste»

Laut Kläy ist es zu früh, um eine Tendenz abzugeben, in welche Richtung es bei Djoos gehen wird. Und bei Samuel Kreis? Der Verteidiger liebäugelt mit einem Wechsel zum SC Bern. Stand heute ist ein Verbleib bei beiden offen.

Einiges höher stehen die Chancen auf eine Weiterbeschäftigung bei Lino Martschini. Zehn Spiele, zehn Punkte: Nachdem ein Fünftel der Qualifikation absolviert ist, scheint der Assistenzcaptain nach qualvollen Monaten seine Leichtigkeit wiedergefunden zu haben. Unter der Annahme, dass der 29-Jährige seinen Lauf fortsetzt, könnte er Ende Saison gar in die Region seiner Bestmarke (54 Punkte, Saison 2015/16) vorstossen. Vor rund einem Monat äusserte sich der Stürmer gegenüber dieser Zeitung so: «Ich habe ein gutes Bauchgefühl.»

Der EV Zug und Lino Martschini dürften bald die Verlängerung des Ende Saison auslaufenden Vertrags verkünden. Bild: Adrien Perritaz / Keystone (Fribourg, 23. September 2022)

Seither hat sich nicht viel getan. Klar würde er lieber heute als morgen Gewissheit haben, doch er lässt sich deswegen nicht irremachen. Martschini hatte in seiner bisherigen EVZ-Laufbahn stets vor Saisonbeginn Planungssicherheit. Empfindet der Fanliebling die neue Situation als fehlende Wertschätzung? Martschini:

«Auf keinen Fall. Ich freue mich extrem für jene Spieler, die bereits ihre Zukunft geregelt haben.»

Bei jedem Einzelnen habe er sich gemeldet und gratuliert. «Ich hoffe, ich bin der Nächste», sagt er und lächelt. Sein Gesichtsausdruck lässt Rückschlüsse zu, dass dies in Bälde passieren dürfte.

Die offene Zukunft raubt Yannick Zehnder weder Energie noch Schlaf: «Ich bin keiner, der beim Sportchef die Türe einrennt», erklärt der 24-Jährige. «Jeder weiss, dass ich gerne hierbleiben würde.» Für das EVZ-Eigengewächs steht die Frage nach der sportlichen Perspektive im Zentrum. «Ich bin noch jung und habe das Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft.»

Stürmer Carl Klingberg, der von seiner Kraft und Energie lebt, ist derzeit völlig ausser Form und wird sich von einer anderen Seite zeigen müssen, wenn sich der 31-Jährige für seinen Arbeitgeber unentbehrlich machen will. Beim Schweden will sich Kläy Zeit lassen, vielleicht wartet er gar Ende Saison ab, da der Markt bei den Ausländern einiges hergibt.

Carl Klingberg (links) ist auf Formsuche. Bild: Pascal Muller / Freshfocus (Lausanne, 8. Oktober 2022)

Junge Spieler: Kläy wartet ab

Bei Dario Wüthrich (23), den Zug bis Jahresende dem HC Ambri-Piotta ausleiht, wird die Situation bei seiner Rückkehr – insofern die Leihe nicht verlängert wird – neu beurteilt und eine Standortbestimmung gemacht. Auch bei Verteidiger Rémi Vogel (20) und den Stürmern Luca De Nisco (21) sowie Daniel Neumann (20) gibt es keine Hast. Bei jungen Spielern macht es wenig Sinn, die Vertragsverlängerungen so früh abzuwickeln, weil sie sich zu Beginn eines Entwicklungsprozesses befinden. «Die Jungen werden ihre Einsatzminuten erhalten und können ihr Talent unter Beweis stellen», sagt Kläy.

Wer einen nachhaltigen Eindruck hinterlässt und gut ins Kollektiv passt, lässt sich oft erst gegen Ende Saison konstatieren. Zudem sollen in der nächsten Saison ein oder zwei Positionen für junge Spieler frei werden, die heuer noch im Kader der U20-Elit stehen.

Klar ist: Auf «Detektiv» Reto Kläy warten knifflige Aufgaben, die er zu lösen hat.

