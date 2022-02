Eishockey: Drei EVZ-Spieler überwinden emotionale Tiefschläge

Eishockey Emotionale Tiefschläge: Drei EVZ-Stürmer erzählen, wie sie diese verarbeitet haben Carl Klingberg, Dario Simion und Sven Senteler durchlebten eine schwierige Phase. Doch die Spieler haben damit abgeschlossen und blicken nach vorne. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 28.02.2022, 20.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dem EV Zug läuft es wie am Schnürchen. Elf Siege resultierten aus den letzten zwölf Spielen. Nun steht innert zwei Tagen gleich zweimal das Spitzenspiel gegen Fribourg-Gottéron auf dem Programm. Mit einem Auswärtssieg am Dienstagabend könnte Zug die Romands vom Tabellenthron stürzen. Jubel, Trubel, Heiterkeit also beim EV Zug? Nicht nur. Drei Spieler mussten zuletzt mit emotionalen Tiefschlägen fertig werden. Sie geben Einblicke, wie sie damit umgegangen sind.

Carl Klingberg

Der Schwede holt tief Luft, als er in Peking wenige Minuten nach dem verlorenen Bronze-Kampf gegen die Slowakei das Scheitern in Worte fassen muss. Er ringt um Fassung, kann die Tränen nicht verbergen. Diese sind inzwischen getrocknet. Etwas mehr als eine Woche später hat Klingberg mit dem Kapitel abgeschlossen. «Wir haben alles getan, um den Final zu erreichen. Deshalb hat es so stark geschmerzt. Sport ist nicht immer fair und manchmal grausam.» Der Zuger Publikumsliebling ist eine ehrliche Haut, spricht offen über Gefühle, verstellt sich nie.

Carl Klingberg. Keystone

«Als ich in der Schweiz gelandet bin, herrschte in mir eine grosse Leere. Aber ich hatte keine andere Wahl, als zurück in den Alltag zu finden.»

Er habe wieder versucht, nach seinen täglichen Routinen zu leben, nicht alles in Frage zu stellen. Nachdem er «mental zerstört» gewesen sei, hätten ihn die aufmunternden Worte seiner EVZ-Teamkollegen aufgerichtet. «Jeder weiss, wie es sich anfühlt, zu verlieren. Ich versuche trotzdem immer das Positive herauszufiltern.»

Dario Simion

Er ist der grösste Olympia-Pechvogel des Schweizer Hockeyteams. Kaum in China angekommen, zeigt der Coronatest von Dario Simion keinen eindeutigen Wert an. Er muss anschliessend im Einzelzimmer die Zeit totschlagen und weitere Tests durchführen. Der 27-Jährige hofft vergebens auf einen «positiven» Bescheid. Insgesamt elf Tage muss er in einem Zimmer ausharren. «Es war eine schwierige Zeit, ich hatte einfach Pech», schaut der Flügel zurück. Simions Olympia-Premiere wird zum Albtraum. Wie geht er mit diesem Nackenschlag um? Der Tessiner tauscht sich unter anderem während seiner «Isolationshaft» mit einer Psychologin von Swiss Olympic aus, versucht positiv zu bleiben.

Dario Simion. Freshfocus

«Ich habe mit ihr jeden Tag gesprochen, das hat mir gutgetan.»

Auch der Zuspruch seiner Familie habe ihm Mut gemacht. Erst im Viertelfinal gegen Finnland darf er mitmischen. Der beste Torschütze der letzten Saison erhält nur knapp sechs Minuten Eiszeit und kann das Aus der Nati nicht verhindern. Das sei «Schnee von gestern», sagt er und ergänzt: «Ich habe gar keine Zeit, an China zurückzudenken. Die Olympia-Tür hinter mir ist definitiv geschlossen.» Mental sei er zu hundert Prozent auf den EV Zug fokussiert. Simion hat sich sogleich das nächste Ziel gesetzt – die Titelverteidigung: «Ich blicke nach vorne und bin sehr motiviert.»

Sven Senteler

Sven Senteler Keystone

Um nach Peking reisen zu dürfen, müssen die nominierten Spieler vier Tage nacheinander einen PCR-Test machen. Bei Sven Senteler schlägt einer positiv an. Die Hiobsbotschaft kommt via Handy, als er sich auf dem Weg zum Heimspiel gegen Ajoie befindet, zwei Tage vor dem Einrücken ins Olympia-Trainingscamp. Der 29-Jährige muss umkehren. Es geht auf direktem Weg nach Hause in die Isolation. Wenige Tage später sitzt die Enttäuschung immer noch tief. Senteler möchte vorerst nicht über die Situation sprechen.

«Ich habe Zeit benötigt, um das zu verarbeiten, es war ein Schock.»

Er habe nach dem Olympia-Aufgebot bewusst Treffen mit Familie und Freunden gemieden. «Ich war sehr vorsichtig, deshalb war der Frust noch grösser.» Irgendwann habe er die Situation akzeptiert und sich aufgerafft. «Mentale Übungen haben mir geholfen und mich gestärkt», sagt Senteler, der am Samstag gegen Ambri doppelt traf. Ein bisschen Genugtuung nach einer emotional herausfordernden Zeit.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen