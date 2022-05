Stadt Zug Als Dan Tangnes mit dem Taxi heimkehrt, geht die Tochter zur Schule: Das Protokoll der EVZ-Meisternacht Nach einer irren Final-Wende vom 0:3 zum 4:3 holt der EVZ den dritten Titel in der Klubgeschichte und ganz Zug feiert – bis in die frühen Morgenstunden. Marco Morosoli und Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 02.05.2022, 18.35 Uhr

Grandiose Stimmung herrscht auf dem Arena-Platz. Bild: Matthias Jurt (Zug, 1. Mai 2022)

Das Dach der Bossard-Arena im Westen Zugs wäre auf das Niveau des daneben stehenden Uptown-Hochhauses zu heben gewesen, der Platz hätte doch nicht gereicht, um allen EVZ-Fans Einlass für das siebte Finalspiel zu gewähren zu können.

Stehplatz-Tickets für die Partie der Partien in der Arena kosteten plötzlich über 350 Franken. Die Zuger waren heiss auf den «(Meister-)Chübel». 7200 Fans in der Arena und 15000 (!) EVZ-Supporter auf dem Platz davor.

Die «Finalissima» zwischen dem EVZ und den ZSC Lions bewegte Zug, nein elektrisierte ganz Zug. «So etwas habe ich noch nie erlebt», sagte hinterher Hans Gasser. Der in Horgen wohnhafte Pensionär ist dem EVZ seit 1978 verbunden. Es habe sich eine Konstante dieser engen Finalserie, so Gasser, bewahrheitet: «Wer das erste Tor schiesst, der verliert. Diesmal waren es die ZSC Lions.» Der Zürcher gibt auch zu Protokoll, dass er auch nach der dritten Niederlage «immer noch an die Mannschaft glaubte». Und mit jedem EVZ-Sieg mehr sei sein Vertrauen ­gewachsen.

Einer der EVZ-Titanen der Vergangenheit, der 57-jährige Philipp Neuenschwander, hatte bei der Belle am Sonntagabend ein Heimteam «mit Charakter» gesehen. Sie hätten nie besser gespielt, als in diesem Endspiel um den Schweizer-Meister-Titel 2022. Neuenschwander spielte zwischen 1980 und 1997 auf höchstem Niveau Eishockey. In einer turbulenten Phase des EVZ (2001–2004) amtete Neuenschwander als Sportchef.

15000 Fans sollen es draussen gewesen sein

Ein EVZ-Fan aus dem Ägerital erzählte derweil voller Stolz, dass sein fünfjähriger Sohn ihm beim Verlassen seiner Heimstätte sagte, dass Zug den Titel hole. So sei es auch gekommen. Am Montag habe er jeweils «Papitag», doch da die Nacht nach dem dritten Meistertitel etwas kurz sein könne, habe er sich bei Verwandten Mithilfe organisiert.

Auf dem Arenaplatz sollen sich rund 15000 EVZ-Fans eingefunden haben. Inwieweit diese Zahl der Wahrheit entsprach, kann hier offenbleiben. Die Stimmung war auf jeden Fall grandios. Obwohl die Temperaturen sanken, stieg der Lärmpegel auf dem Arena-Platz. Die dort Anwesenden warteten geduldig, bis das Meisterteam kurz vor Mitternacht auf die Bühne trat. Und in der Not half die eine oder andere Umarmung.

Der Eishockey-Meister posiert auf de Arenaplatz. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 1. Mai 2022) Dario Simion schwingt den Pokal in die Höhe. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 1. Mai 2022) Claudio Cadonau (links) und Carl Klingberg halten den Moment auf dem Smartphone fest. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 1. Mai 2022) Da darf auch eine Zigarre nicht fehlen. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 1. Mai 2022) Jan Kovar stemmt den Pokal in die Höhe. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Zug, 1. Mai 2022) Reto Suri feiert mit den Fans. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Zug, 1. Mai 2022) Lino Martschini präsentiert den Pokal. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Zug, 1. Mai 2022) Auf der Bühne wird gesungen und getanzt. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Zug, 1. Mai 2022) Es lebe Dan Tangnes... Bild: Ennio Leanza / Keystone (Zug, 1. Mai 2022) Zugs Cheftrainer Dan Tangnes posiert für Fotos auf dem Arenaplatz. Bild: Ennio Leanza / Keystone (Zug, 1. Mai 2022) Die Spieler kommen aus dem Feiern nicht heraus. Bild: Ennio Leanza / Keystone (Zug, 1. Mai 2022) Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 1. Mai 2022) Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 1. Mai 2022) EVZ-Trainer Dan Tangnes feiert mit Josh Holden. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 1. Mai 2022) Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Zug, 1. Mai 2022) Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Zug, 1. Mai 2022) Emotionen pur. Bild: Matthias Jurt (Zug, 1. Mai 2022) Begeisterung wohni man schaut. Bild: Matthias Jurt (Zug, 1. Mai 2022) Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Zug, 1. Mai 2022) Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 1. Mai 2022) Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 1. Mai 2022) Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 1. Mai 2022) Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 1. Mai 2022) Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 1. Mai 2022) 15'000 Fans kamen auf den Arenaplatz. Bild: Jan Pegoraro Fanansammlung auf den Arenaplatz. Bild: Matthias Jurt (Zug, 1. Mai 2022) Der Areanplatz ist zum Bersten voll. Bild: Matthias Jurt (Zug, 1. Mai 2022) Gedränge auf dem Arenaplatz. Bild: Matthias Jurt (Zug, 1. Mai 2022) Grosse Freude bei diesen kleinem EVZ-Fan. Bild: Matthias Jurt (Zug, 1. Mai 2022) Flammende Begeisterung. Bild: Matthias Jurt (Zug, 1. Mai 2022) Im wahrsten Sinne eine heisse Meisterfeier. Bild: Matthias Jurt (Zug, 1. Mai 2022) Blick auf den Arenaplatz. Bild: Matthias Jurt (Zug, 1. Mai 2022) Die Fans liegen sich in den Armen. Bild: Matthias Jurt (Zug, 1. Mai 2022) Feuriger Jubel. Bild: Matthias Jurt (Zug, 1. Mai 2022) Er scheint den Titelgewinn kaum glauben zu können. Bild: Matthias Jurt (Zug, 1. Mai 2022) Ja! Wie haben es geschafft. Bild: Matthias Jurt (Zug, 1. Mai 2022) Bild: Matthias Jurt (Zug, 1. Mai 2022) Die Securitas markiert Präsenz. Bild: Matthias Jurt (Zug, 1. Mai 2022) Diese Fans haben den vollen Überblick. Bild: Matthias Jurt (Zug, 1. Mai 2022) Bild: Matthias Jurt (Zug, 1. Mai 2022) Bild: Matthias Jurt (Zug, 1. Mai 2022)

Das bis anhin vorherrschende Blau wich inzwischen dem Weiss. Die vom siegreichen Team getragenen T-Shirts zauberte die EVZ-Organisation aus dem Fundus. Wohlwissend, dass diese bei einer Pleite der Zuger hätten entsorgt werden müssen. Auch bei den Fans fand das spezielle Tuch grossen Anklang.

Unter die feiernden Zuger Fans mischte sich weit nach Mitternacht auch der schwedische Eishockey-Ausnahmekönner Peter Forsberg. Der Nordländer, der im Eishockey alles erreichte, hat die Bodenhaftung nie verloren. Der EVZ konnte den gewesenen NHL-Star als Eishockey-Botschafter in seine ­Organisation einbauen.

Freinacht ohne schlechtes Gewissen

Nach einer Stunde auf der Bühne auf dem Arenaplatz verabschiedete sich die erste Mannschaft. Der Moderator sagte, «dass sie sich auch noch anderswo zeigen müsse».

Die Stadt Zug hatte bei einem Meistertitel eine Freinacht gewährt. Nach den langen Monaten der Pandemie konnte gefeiert werden, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Zudem hat sich am frühen Montagmorgen gezeigt, dass es nicht nur altersdurchmischtes Lernen gibt, sondern dieser Schulterschluss funktioniert auch ausserhalb der Schulhäuser. Der eine oder andere Erwachsene wie auch Jugendliche dürfte am Montag (2. Mai 2022) Mühe gehabt haben, die Müdigkeit aus den Augen zu reiben. Ein Meister gekürt wird nicht alle Tage.

Offizielle Meisterfeier findet am Samstag statt

Je später die Nacht, desto schneller lichteten sich die Reihen auf dem Arena-Platz vor der Bossard-Arena. Übrig blieb ein Platz voller Getränkebehältnisse und dergleichen. Das Aufräumen mit Besen und Schaufel zog sich dann den ganzen Montag hin.

Bereits am kommenden Samstag, 7. Mai, steigt die offizielle Meisterfeier auf dem Arena-Platz.

Als Tangnes mit dem Taxi heimkehrt, geht die Tochter zur Schule

Freud und Leid liegen in Playoff-Serien nahe beisammen. In einem Final sowieso. Während bei den EVZ-Spielern die positiven Emotionen überhandnehmen, kehrt bei den Akteuren der ZSC Lions grosse Ernüchterung ein. Ganz bitter für die Zürcher: Der Weg von der Gästegarderobe zum Mannschaftsbus führt an der Garderobe des EV Zug vorbei, dort wo die Meisterspieler mit ­Familienangehörigen und Freunden mit Dosenbier und Zigarren die Titelverteidigung ausgiebig feiern. Für die Unterlegenen wird es zum Spiessrutenlauf. Mit hängenden Köpfen und leeren Blicken machen sie sich von dannen. Ein Mitarbeiter der Security räumt für Trainer Rikard Grönborg den Weg frei. Dem schwedischen Weltmeistertrainer steht der Niederlagenschock ins Gesicht geschrieben.

Der einzige ZSC-Spieler, der einen lockeren Spruch fallen lässt, ist Torhüter Lukas Flüeler. «Sämi, nicht zu viel Bier trinken, du bist jetzt Familienvater.» Gemeint ist Verteidiger Samuel Kreis, dessen Bub Lennon Evin vor etwas mehr als drei Monaten auf die Welt kam.

Die Eltern von Dan Tangnes fiebern auch mit

Für den Titelverteidiger hat die Meisterparty zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht richtig begonnen. Die Sause geht erst später auf einer Bühne auf dem Arena-Platz los. Die Spieler lassen sich von Tausenden Fans feiern. Für Reto Suri, der sich bei den Feierlichkeiten aufgrund seiner Knieverletzung und mit Stöcken handicapiert eher im Hintergrund aufhält und im Stillen die Atmosphäre aufsaugt, ist mit dem Meister­titel ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. «Ich habe diesem Traum alles untergeordnet und alles hineingeworfen, was ich konnte. Ich bin unglaublich stolz auf das Team.» Als Zuschauer sei er extrem nervös gewesen, so der Assistenzcaptain. Als Lino Martschini (verletzt) und Anton Lander (überzählig) ein paar Minuten vor Spielende bereits in die Garderobe verschwanden, um sich das Meistershirt überzustreifen, traute Suri der ganzen Sache noch nicht so richtig: «Ich war mit meinen Nerven am Ende.» Gemäss Suri hatte das wundersame Ende nach dem 0:3-Rückstand in der Finalserie auch mit Sven Senteler zu tun. Der Stürmer habe damals der Mannschaft ins Gewissen geredet. Suri: «Die Worte von Sven Senteler haben uns aufgerüttelt.»

Der Gewinn des «Chübels» erfüllt Trainer Dan Tangnes mit extrem viel Stolz. «Ich habe so viele glückliche Gesichter gesehen. Einfach verrückt, wie die Fans durchgedreht sind.» Besonders hat es ihn gefreut, dass seine Eltern aus Norwegen angereist sind und in der Bossard-Arena mitgefiebert haben. Morgens um 6 Uhr hatte Tangnes dann genug gefeiert und machte sich mit dem Taxi nach Hause. Dort kreuzte sich sein Weg mit seiner Tochter, für die der Tag begann, weil sie sich für den ersten Schultag nach den Osterferien parat machte. Tangnes ist immer noch überwältig von den vielen Emotionen. «Dass wir diese Serie gedreht haben, hat unglaublich viele Emotionen ausgelöst. Das macht die Auszeichnung noch wertvoller.»

