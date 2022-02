Dank Shorthander-Tor von Suri: Der EV Zug siegt gegen Lugano 3:2

Eishockey «Die ersten 40 Minuten waren schlecht»: Doch dann schockt ein Suri-Unterzahltor den HC Lugano Der EV Zug spielt lange unter seinen Möglichkeiten. Er zeigt aber Moral und zwingt den HC Lugano mit 3:2 in die Knie. Reto Suri hofft im Heimspiel am Samstag gegen Ambri auf eine «volle Hütte». Philipp Zurfluh, Lugano Jetzt kommentieren 25.02.2022, 23.37 Uhr

Zug-Stürmer Reto Suri erzwingt gegen Lugano-Goalie Fatton die Entscheidung. Bild: Alessandro Crinari/Keystone (Lugano, 25. Februar 2022)

Sie ist derzeit Thema Nummer eins bei den EVZ-Fans: die Zukunft von Grégory Hofmann. Wird der letztjährige Meisterschütze auch in den nächsten Jahren für die Zuger auf Torjagd gehen und mit seinen hervorragenden Qualitäten das Publikum unterhalten und ab und an auch verzaubern? Obwohl die offizielle Meldung von Seiten seines Arbeitgebers noch aussteht, ist klar: Die beiden Parteien haben sich auf eine Verlängerung des im Sommer 2023 auslaufenden Vertrages geeinigt – und zwar um weitere fünf Jahre.

Dass die Personalie des auch vom HC Lugano umworbenen Flügels nicht nur die Zuger Supporter interessiert und Emotionen weckt, zeigte eine Szene rund zwei Stunden vor Matchbeginn. Kaum haben die Spieler den Teamcar verlassen, lauerte ein Journalist der beim EV Zug für Interviewanfragen verantwortlichen Person auf. Dem Journalisten wurde höflich mitgeteilt, dass sich Hofmann vorerst nicht über seine Zukunft äussern werde. Der EV Zug will ihn aus der Schusslinie nehmen, er soll sich auf die sportlichen Aufgaben konzentrieren. Und diese lautete zunächst: HC Lugano.

Die Höhepunkte des Spiels. Video: Mysports

Erster EVZ-Torschuss nach acht Minuten

Nein, Legendenstatus wie vier ehemalige, verdienstvolle Spieler des HC Lugano, die kurz vor der Begegnung gewürdigt und in die Hall of Fame aufgenommen wurden, hat Hofmann noch nicht erreicht. Aufgrund der Huldigung startete die Partie mit ein paar Minuten Verspätung, aber auch Hofmann und Co. fanden erst mit Verzögerung den Tritt. Bis zur achten Minute und der Strafe gegen einen Luganesi hatte der EVZ nicht den Hauch einer Chance, blieb ohne Torschuss. «Lugano hat uns teilweise an die Wand gespielt. Nach 40 Minuten mussten wir Leo Danke sagen, dass wir überhaupt noch um den Sieg kämpfen konnten», resümierte Reto Suri. Dank Leonardo Genoni, der das Heimteam mit Glanzparaden zur schieren Verzweiflung brachte, stand es bis sieben Minuten vor Schluss 2:2-Unentschieden. Weil Jan Kovar eine Vier-Minuten-Strafe verbüssen musste, standen alle Zeichen auf Luganos sechsten Sieg aus den letzten sieben Spielen.

Doch die Tessiner hatten die Rechnung ohne Suri gemacht. Dieser verwertete einen Konter eiskalt zum 3:2-Sieg. Sein Jubel: emotional. Es war eine Duplizität der Ereignisse vom letzten Dienstag. Auch da war «Shorthander-Suri» in Unterzahl erfolgreich. «Reiner Zufall», scherzte der Ex-Luganesi.

Dan Tangnes bemängelt die Leistung des EV Zug in den ersten zwei Dritteln. Bild: Alessandro Crinari / Keystone

«Die ersten 40 Minuten waren schlecht»

Während sich der EVZ gegen den ZSC vor allem im spielerischen Bereich sehr gute Noten abholte, harzte es gegen Lugano an der Spielauslösung und es fehlte die Präzision. Trainer Dan Tangnes analysierte den 33. Saisonsieg selbstkritisch:

«Die ersten 40 Minuten waren schlecht, danach haben wir Charakter gezeigt.»

Am Samstag gegen Ambri soll Sieg Nummer 34 folgen. Erstmals seit zwei Jahren findet in der Bossard-Arena ein Spiel ohne Restriktionen statt. Suri meint: «Ich hoffe auf eine volle Hütte und viele Emotionen.» Nun liegt der Puck bei den Fans.

Das Telegramm

Lugano – Zug 2:3 (2:1, 0:0, 0:2)

Cornèr-Arena. – 4988 Zuschauer. – SR Stolc/Hürlimann.

Tore: 5. Morini (Boedker, Alatalo/Strafe Genoni) 1:0. 9. Zehnder (Hansson, Senteler/Ausschluss Bertaggia) 1:1. 15. Fazzini (Morini) 2:1. 46. Hansson (Senteler) 2:2. 57. Suri (Leuenberger/Auschluss Kovar!) 2:3.

Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Lugano, 5-mal 2 Minuten gegen Zug.

Lugano: Fatton; Guerra, Alatalo; Müller, Loeffel; Wolf, Chiesa; Traber, Näser; Joesephs, Thürkauf, Carr; Morini, Arcobello, Fazzini; Boedker, Herburger, Bertaggia; Stoffel, Walker, Stoffel, Vedova.

Zug: Genoni; Kreis, Schlumpf; Djoos, Cadonau; Stadler, Hansson; Gross; Hofmann, Kovar, Simion; Zehnder, Senteler, Suri; Herzog, Lander, Müller; Bachofner, Leuenberger, Allenspach.

