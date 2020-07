5000 Kilometer von seiner Heimat entfernt: EVZ-Talent Attilio Biasca freut sich auf einen neuen Lebensabschnitt in Kanada Das 17-jährige EVZ-Junior spielt in der nächsten Saison bei den Halifax Mooseheads. Trotz grosser Vorfreude begleitet ihn auch ein mulmiges Gefühl nach Übersee. Philipp Zurfluh 13.07.2020, 22.37 Uhr

Attilio Biasca ist bestens gelaunt. Dies hat vor allem einen Grund: Der 17-Jährige aus dem Nachwuchs des EV Zug wurde an fünfter Stelle von den Halifax Mooseheads gezogen. «Für mich ging damit ein Traum in Erfüllung. Schon als Kind setzte ich mir in den Kopf, irgendwann mal in Nordamerika Eishockey zu spielen», sagt das in Samedan aufgewachsene Talent im Gespräch mit unserer Zeitung. Den Draft habe er zusammen mit seinem Agenten via Livestream verfolgt. «Als ich meinen Namen schwarz auf weiss lesen konnte, war ich überglücklich. Timo Meier hat mir sogar gratuliert», sagt er stolz.

Von Zug nach Kanada: Attilio Biasca steht ab der nächsten Saison bei den Halifax Mooseheads unter Vertrag. Bild: Pius Amrein (Cham, 15. Juli 2020)

Beim Canadian-Hockey League-Draft, der vor zwei Wochen stattgefunden hat, haben Clubs aus den nordamerikanischen Jugendligen jeweils die Möglichkeit, zwei Spieler aus Europa zu draften. Beim Draft wurden insgesamt vier Schweizer Talente gezogen. Attilio Biasca schnitt dabei am besten ab.

Auf den Spuren von Nico Hischier und Timo Meier

Die Scouts der Halifax Mooseheads hatten den technisch versierten Stürmer schon seit Monaten auf dem Radar. «Zuerst war ich erschrocken, als ich von deren Interesse gehört habe», blickt Attilio zurück. Denn die Mooseheads sind bekannt dafür, als ideales Sprungbrett für künftige NHL-Spieler zu dienen. Sie gehören zu den bestorganisierten Junioren-Hockey-Unternehmen. Mit Nico Hischier und Timo Meier haben zwei Schweizer NHL-Stars über diesen Club den Weg in die beste Eishockeyliga der Welt genommen.

Der kanadische Club scheint jedenfalls überzeugt von den Fähigkeiten des Zuger Juniors. General Manager Cam Russell lässt sich auf einem kanadischen Onlineportal mit folgenden Worten zitieren:

«Er ist technisch stark, ein Spielmacher und guter Skater. Ich mag, wie er spielt. Wir sind sehr glücklich, dass wir ihn bekommen haben.»

U20-Trainer über Biasca: «Cool und abgebrüht»

Einer der Attilio Biasca schon eine Weile kennt, ist Fabio Schumacher, Trainer der U20-Elit des EV Zug. Mit einem lachenden und weinenden Auge kommentiert er den Abgang des Youngsters. «Als Trainer hätte ich ihn natürlich gerne behalten, doch er hat sich diese Chance verdient. Ich weiss, dass es ein langersehnter Traum von ihm war.» Schumacher ist von den Fähigkeiten seines Schützlings überzeugt: «Für sein Alter ist er recht cool und abgebrüht. Er arbeitet auch abseits des Eisfelds hart. Ich bin überzeugt, dass er seinen Weg gehen wird.»

Den Weg nach Kanada wird der gelehrt Büroassistent EBA August oder Anfang September machen. «Der Flug ist noch nicht gebucht», so der Stürmer, da wegen der Coronapandemie noch einige Details geklärt werden müssen. Bis dann wird er mit der U20-Elit des EV Zug die Saisonvorbereitung bestreiten.

Seit er acht Jahre jung ist, wohnt er mit der Familie in Meggen und kam dann beim EV Zug unter. «Der Verein ist wie eine Familie für mich, hier habe ich Freunde fürs Leben gefunden.» Mit 32 Skorerpunkten in 37 Spielen bei der U20-Elit hat er in der letzten Saison mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Viel Potenzial sieht der Schweizer Juniorennationalspieler vor allem in seinem Defensivverhalten. Es seien «die mühsamen und dreckigen Dinge», an denen er noch feilen möchte.

Ab September wird Attilio die High School besuchen. Dann heisst es: vormittags Training, nachmittags Schule. Nach einer kurzen Vorbereitungszeit wird dann wohl im Oktober die neue Saison beginnen. «Es wird sehr intensiv, wir bestreiten rund 70 Spiele pro Saison.»

Untergebracht bei einer Gastfamilie

An der Atlantikküste im Osten Kanadas ist Attilio Biasca auf sich alleine gestellt – über 5000 Kilometer von seiner Heimat entfernt. Eine Portion Respekt schwingt mit, wenn er daran denkt, sein vertrautes Umfeld verlassen zu müssen. Wohnen wird er bei einer Gastfamilie, nur unweit der Schule und des Trainingszentrums entfernt. «Alles wird neu für mich. Anderes Land, andere Sitten.» Ein bisschen mulmig sei ihm schon zu Mute, gibt er zu. Doch die Vorfreude auf die Herausforderung sei grösser. «Am meisten werde ich meine Familie, Freunde und Mitspieler vermissen», sagt der 17-Jährige. Er möchte nicht zu weit in die Zukunft blicken, doch die NHL ist sein Ziel. Dem Junior ist bewusst, dass der Weg dorthin noch weit und steinig sein wird. Aber, so Attilio selbstbewusst: «Es ist wichtig, Ziele im Leben zu haben. Daran möchte ich mich orientieren.»