Nach Olympiapause: Der EV Zug startet in die Meisterschaft

Eishockey Tränen, Freude und ein treffsicherer Schütze beim EV Zug: Das müssen Sie vor Wiederaufnahme der Meisterschaft wissen Die Zuger Olympia-Fahrer kehrten mit einer grossen Portion Enttäuschung heim. Doch Zeit zum Hadern bleibt keine. Mit elf Spielen in 21 Tagen geht es Schlag auf Schlag. Philipp Zurfluh 22.02.2022, 05.00 Uhr

Kehrte erst am Montagabend aus Peking zurück: Der Einsatz von Carl Klingberg gegen die ZSC Lions ist fraglich. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 28. Januar 2022)

11:0. Mit einem dominanten Auftritt hat der EV Zug am 28. Januar ein chancenloses und desolates Ajoie überrollt. Während für Gary Sheehan, Trainer des abgeschlagenen Schlusslichts, die Klatsche und 18. Niederlage in Folge die Entlassung bedeutete, reiste Meistertrainer Dan Tangnes nach Schweden und gönnte sich im Beisein seiner Familie eine Auszeit. Doch der EVZ drehte in der dreiwöchigen Olympiapause keineswegs nur Däumchen. Mit welchen Methoden hat sich die Mannschaft für den Schlussspurt der Qualifikation gerüstet? Sind die langzeitverletzten Spieler genesen? Kann Dan Tangnes die enttäuschten Olympia-Teilnehmer aufrichten? Acht Fragen und Antworten vor der Wiederaufnahme des Meisterschaftsbetriebs am Dienstagabend (19.45 Uhr) im Hallenstadion gegen die ZSC Lions.

Nach dem Spiel gegen Ajoie durfte die Mannschaft eine Woche die Beine hochlagern und die Seele baumeln lassen. Weshalb?

Während des langen Meisterschaftsunterbruchs durchzutrainieren, wäre im Hinblick auf das vollbepackte und kräftezehrende Schlussbouquet nicht zielführend gewesen. Der EV Zug hat elf Spiele innert 21 Tagen zu absolvieren. Ob Nico Gross in Paris oder Jérôme Bachofner in London: Die Profis haben die trainingsfreie Zeit in vollen Zügen genossen – auch der Coach: «Ich habe einige Freunde getroffen und Hockey war nicht ständig das Thema Nummer eins. Das hat gut getan», so der Norweger.

Nach der trainingsfreien Zeit standen intensive Einheiten an. Worauf lag der Fokus?

Weil sieben Akteure mit ihren Nationalteams an Olympia um Ruhm und Ehre spielten und einige Spieler mit dem Farmteam EVZ Academy unterwegs waren, lag der Fokus weniger auf der Taktik sondern darauf, den Grundstein für eine kompetitive physische Verfassung zu legen. «Das war eine intensive Phase, aber es hat sich definitiv gelohnt. Wir werden von diesen Einheiten in den nächsten Wochen profitieren. In physischer Hinsicht habe ich überhaupt keine Bedenken», hält Stürmer Reto Suri fest.

Vom 12. bis 15. Februar weilte der EV Zug in Lenzerheide. Dort absolvierte das Team zwei Testspiele. Was stand sonst noch auf dem Programm?

Für Tangnes war die Matchpraxis eine ideale Möglichkeit, um Abwechslung in den monotonen Trainingsalltag zu bringen. Aber nicht nur: «Das Trainingslager beinhaltete einen guten Mix aus harter Arbeit und Qualitätszeit.» Für einmal montierten sich die Spieler schmale Latten unter ihre Füsse und wagten sich in die Langlaufloipe. Schliesslich konnten sie am Schiessstand ihre Treffsicherheit demonstrieren. Dabei stellte «Biathlet» Nico Gross die Konkurrenz deutlich in den Schatten. Jene Nachtschwärmer, die sich für American Football erwärmen konnten, schauten sich zudem zusammen den Super Bowl an.

Die EVZ-Olympia-Teilnehmer verpassten eine Medaille, erlebten viel Frust und Enttäuschung. Ist Psychologe Tangnes gefragter denn je?

Der Norweger ist prädestiniert dafür, im Umgang mit Spielern ein gutes Gespür für deren Befindlichkeit zu haben. Tangnes hat diverse Einzelgespräche geführt. Sorgen macht er sich keine: «Sie sind Profis und richten den Blick nach vorne. Jammern hat noch nie geholfen.» Für Leonardo Genoni, der mit einer meisterlichen Abwehrquote von über 95 Prozent aus dem Schweizer Kollektiv herausragte, gilt:

«Mein Anspruch ist, an meine Leistungen anzuknüpfen und fehlerlos zu spielen.»

Leonardo Genoni war ein Olympia ein starker Rückhalt. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zug, 25. Januar 2022)

EVZ-Captain Jan Kovar scheiterte mit Tschechien schon im Achtelfinal. Hat er den historischen Misserfolg verarbeitet?

Kovar ist bei seiner Analyse noch nicht auf einen grünen Zweig gekommen. «Es würde zu lange dauern, um die Gründe für den Misserfolg aufzuzählen.» Er kann den Leistungen wenig Positives abgewinnen. «Das war einfach schwach.»

Frust bei Jan Kovar: Er musste mit der tschechischen Nationalmannschaft bereits nach den Achtelfinals die Segel streichen. Bild: Jerome Favre / EPA (Peking, 15. Februar 2022)

Sind alle sieben Olympia-Fahrer gegen die ZSC Lions dabei?

Wohl nicht. Carl Klingberg und Anton Lander landeten erst am Montagabend in Zürich. Tangnes wird nach Rücksprache mit den beiden entscheiden, ob sie «mental und körperlich auf der Höhe sind». Klingberg brach nach dem verlorenen Bronze-Kampf gegen die Slowakei in der Interview-Zone in Tränen aus. «Ich fühle mich unglaublich leer. Sport kann grausam sein», äusserte er sich gegenüber den Medien. Dagegen konnten Genoni, Dario Simion, Grégory Hofmann, Fabrice Herzog und Kovar am Sonntag sowie am Montag bereits mit dem EV Zug trainieren.

Livio Stadler (letzter Einsatz am 16. November) und Jérôme Bachofner (23. Dezember) haben seit Langem kein Spiel mehr bestritten. Sind sie wieder einsatzbereit?

Ja. Dagegen steht hinter dem Aufgebot von Lino Martschini ein Fragezeichen, Luca Hollenstein fällt krankheitshalber aus.

In den Stadien sind alle Corona-Schutzmassnahmen aufgehoben. Wie reagieren Trainer und Spieler?

Tangnes und Suri haben vor einem Monat einen Appell an die Fans gerichtet: «Mehr Stimmung bitte!», lautete der Grundtenor. Die fehlenden Emotionen auf der Tribüne gingen am Team nicht spurlos vorbei. Suri gab damals gegenüber unserer Zeitung zu Protokoll: «Für den Gegner ist es mühsamer gegen 7000 Zuschauer anzukämpfen als gegen 22 Spieler. Es ist, wie es ist.» Die Nachricht, dass nun alle Restriktionen aufgehoben sind, freut den Stürmer extrem: «Schade, dass wir erst am Samstag zu Hause spielen. Wir können es kaum erwarten.» Suris Wunsch:

«Wir müssen wieder eins werden mit den Fans.»

Reto Suri wünscht sich wieder mehr Stimmung im Stadion. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 15. August 2021)

