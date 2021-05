Transfer Niklas Hansson unterschreibt für zwei Jahre beim EV Zug Der schwedische Verteidiger stösst vom SHL-Finalisten Rögle zu den Zugern. 14.05.2021, 11.17 Uhr

Der schwedische Verteidiger stösst vom SHL-Finalisten Rögle BK zu den Zugern. Bild: EV Zug

(lil) Nach Christian Djoos verpflichtet der EV Zug einen weiteren Schweden für die Defensive. «Niklas Hansson hat sich in den letzten zwei Jahren bei Rögle BK zu einem Leistungsträger entwickelt», lässt sich Sportchef Reto Kläy in einer Mitteilung des EVZ zitieren. Er sei ein kluger, läuferisch versierter Zwei-Weg-Verteidiger und arbeite offensiv sowie defensiv hart. «Auch im Powerplay weiss der Schwede zu überzeugen.»

In 39 Qualifikationsspielen schoss Hansson sechs Tore und gab 18 Assists, sechs davon im Powerplay. Zudem blockte der 1,83 Meter grosse und 82 Kilogramm schwere Rechtschütze 62 Schüsse – laut Mitteilung teaminterner Bestwert. In 14 Playoff-Spielen kamen je drei Tore und Vorlagen hinzu.

2012/13 gab Hansson sein Debüt in der höchsten Liga Schwedens. Im Sommer danach wurde er von den Dallas Stars in der dritten Runde des NHL-Drafts an 68. Stelle gezogen. Den Sprung in die NHL schaffte der 26-Jährige zwar nicht. Für das Farmteam Texas Stars kam er aber 2016 zu ersten Einsätzen in der AHL. In Nordamerika absolvierte er 145 Partien und kehrte danach zu seinem Jugendclub Rögle zurück.