Interview Weicht die Impfskepsis der Lust am Live-Erlebnis im Stadion? Der CEO des EV Zug hofft auf volle Zuschauerränge EVZ-Geschäftsführer Patrick Lengwiler taxiert das Covid-Zertifikat als «gangbare Lösung». Noch müssen viele Fragen zu dieser Thematik geklärt werden. Derweil pocht er trotz gescheiterter Ligareform auf ein Financial Fairplay und kritisiert die ZSC Lions. Philipp Zurfluh 08.07.2021, 05.00 Uhr

In den Verwaltungsräten des HC Kriens-Luzern und FC Luzern hat je eine Frau Einsitz im Verwaltungsrat genommen. Wann zieht der EV Zug nach?

Patrick Lengwiler: Wir haben weder eine Vakanz im Verwaltungsrat noch ist eine Erweiterung geplant. Das Thema hat keine Dringlichkeit. Bei uns wehrt sich aber niemand gegen eine weibliche Vertretung. Zur Amtszeit des früheren Präsidenten Roland Staerkle war bereits einmal eine Frau Teil des Gremiums.

Bild: Boris Bürgisser (Zug, 3. September 2019)

Die Spieler verreisten nach dem Meistertitel in die Ferien. Hatten auch Sie Gelegenheit, den Triumph auszukosten?

Mehr als eine Woche Ferien hat es bis dato noch nicht gegeben. Nach der Saison ist vor der Saison. Die Corona-Pandemie hat uns vor grosse Herausforderungen gestellt und tut es auch noch weiterhin. Ich bin stolz, dass der EVZ trotzdem keinen einzigen Mitarbeiter entlassen musste.

Was beschäftigt Sie momentan am meisten?

Die Zukunft unserer Organisation. So zum Beispiel die Erweiterung der Bossard-Arena, welche für unseren Klub unabdingbar ist (siehe Box, Anm. d. Red.). Dieses Projekt wird mich stark begleiten und vereinnahmen. Die notwendige Zeit hierfür schaffen wir, in dem das Tagesgeschäft auch ohne mich gut funktionieren tut.

Können Sie Verantwortung abgeben und zurückfahren?

Das kann ich nicht (lacht). Ich fordere viel von unseren Mitarbeitern und das werde ich weiter tun. Wir haben viele hervorragende Mitarbeiter, die genau wissen, auf welchem Level ich die Organisation EVZ haben will.

2022 sind Sie zehn Jahre als CEO tätig. Werden Sie den EVZ auch in der nächsten Dekade unter Ihren Fittichen haben?

Keine Ahnung. Solange ich noch etwas zum Positiven verändern kann, sowie Freude und Energie an meiner täglichen Arbeit habe, gibt es keinen Grund, von mir aus ein Ende herbeizuführen.

Ist es für Sie denkbar, an der Spitze eines anderen Eishockeyklubs zu stehen?

Nein. Vor einigen Jahren gab es Angebote, die ich jedoch rasch abgelehnt habe. Ich stecke unglaublich viel Herzblut in den EVZ, und deshalb müsste schon etwas Ungewöhnliches oder Dramatisches passieren, dass ich ihm den Rücken kehre.

Zurück in die Gegenwart. Die Hockeyfans lechzen nach Normalität und Emotionen in den Stadien. Auch Sie?

Ich freue mich riesig auf unser erstes Heimspiel und auf eine hoffentlich volle Bossard-Arena mit einer tollen Stimmung durch unsere Fans.

Für den Stadionbesuch benötigt man ein Covid-Zertifikat. Unter den rund 6000 Saisonkartenbesitzern wird es solche geben, die sich einer Impfung, einem PCR- oder Antigen-Schnelltest verweigern und auf ihr Abo verzichten. Ihre Prognose?

Schwer zu sagen. Es können 100, aber auch 1000 Personen sein. Es gibt Leute, die diese Regel als diskriminierend empfinden und sich partout nicht impfen lassen wollen. Das muss man respektieren.

Ich denke, bei der Mehrheit überwiegt aber die Lust auf Live-Eishockey nach einem Jahr TV-Erlebnis auf dem Sofa.

Welche Rückmeldungen haben Sie aus Zuschauerkreisen bekommen?

Ich stelle eine gewisse Impfskepsis fest. Aber im selben Atemzug sagen viele: Wenn ich nur so ins Stadion komme, lasse ich mich halt impfen.

Was halten Sie vom Covid-Zertifikat?

Es liegt nicht an mir, die Entscheide des Bundesrats als gut oder schlecht zu bewerten. Es ist so, wie es ist. Wir müssen die Vorgaben umsetzen. Dafür haben auch die Fans Verständnis.

Doch Sie haben eine eigene Meinung zu diesem Thema.

Ich verstehe die Argumentation, die vor einer Zweiklassen-Gesellschaft warnt. Aber jeder Mensch hat die freie Wahl, ob er sich impfen oder testen lassen möchte.

Das Covid-Zertifikat ist eine nachvollziehbare Lösung.

Wir müssen aber so bald als möglich zurück zur Normalität, wenn es die gesundheitspolitische Situation erlaubt. Wenn alle die Chance erhalten haben, sich impfen zu lassen, gibt es für mich keinen Grund mehr, am Covid-Zertifikat festzuhalten. Dann sollten wir zurück zur Eigenverantwortung kommen.

Können sich die Zuschauer direkt vor dem Stadion auf Covid-19 testen lassen?

Das ist eine von vielen Fragen, die uns in den nächsten Wochen beschäftigen wird. Welcher Test ausreicht, wird ebenfalls Gegenstand der Diskussionen sein. Für den Matchbesucher und unsere Ticketkontrolleure bedeuten die zusätzlichen Kontrollen jedenfalls einen erheblichen zeitlichen Mehraufwand.

Sind alle EVZ-Spieler geimpft?

Noch nicht, aber in ein paar Wochen wird das der Fall sein.

Gab es keine Bedenken zur Covid-Impfung innerhalb der Mannschaft?

Doch. Das Thema wurde offen diskutiert, und es wurden kritische Fragen gestellt. Doch es gab niemanden, der sich gegen eine Impfung wehrte.

Quergestellt haben sich aber die Fans gegen die angestrebte Liga-Reform, für die Sie geweibelt haben. Die Liga einigte sich schliesslich auf einen Kompromiss. Eine persönliche Niederlage?

Nein, aber ich bin enttäuscht. Es ist ein Paradebeispiel von schlechter Kommunikation der Liga. Man hat es schlicht verpasst, die Notwendigkeit für grössere Reformen darzulegen. Es wurde viel Unwahres geschrieben. Und unter dem Druck der Öffentlichkeit haben einige Klubs ihren Standpunkt diametral geändert. Noch vor ein paar Monaten waren 11 von 12 Klubs dafür. Schade.

Ihr Plan, das Ausländerkontingent zu erhöhen, ist gescheitert.

Leider wurde die Ausländer-Thematik immer als Pièce de Résistance in den Vordergrund gerückt. Das ist teilweise für unlautere Propaganda benutzt worden.

Ein harter Vorwurf. An wen richten Sie Ihn?

An Klubs und Journalisten.

Noch genauer.

Das Kernstück der Reform ist die Einführung eines Financial Fairplays, durch welches wir die Liga langfristig auf bessere Beine stellen wollten. Dieses würde dann auch mit unqualifizierten Aussagen aufräumen.

Diese wären?

Der EV Zug ist Lohntreiber Nummer eins, das ist die öffentliche Wahrnehmung, aber schlicht unwahr. Von allen National-League-Klubs stehen wir an fünfter Stelle, was die Lohnsumme betrifft.

Es sind die ZSC Lions, die am meisten für Spielergehälter ausgeben.

Darum wehren sie sich auch mit Händen und Füssen gegen das Financial Fairplay. Wenn dann Zürich als Retter des Schweizer Eishockeys dargestellt wird, kann ich nur den Kopf schütteln.

Dann fordern Sie, dass alle National-League-Klubs die Budgets offenlegen?

Transparenz in Form des Financial Fairplay? Da sind wir sofort dabei. Denn letztlich hilft einem dies, sich und seine erreichten Leistungen gegenüber anderen Klubs einzuordnen. Es wird immer Klubs geben, die mehr oder weniger ausgeben, das ist auch gut so. Ich plädiere aber dafür, dass hier mehr Transparenz hilft. Nun bleibt es bei einem Gentlemen’s Agreement, das keine bindende Wirkung hat. Das ist sehr enttäuschend.