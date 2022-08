Turnier in Kitzbühel Sieg und Niederlage: EVZ-Trainer Dan Tangnes zieht Bilanz nach den ersten beiden Härtetests Der EV Zug holt sich beim Red Bulls Salute in Kitzbühel den dritten Rang. Trainer Dan Tangnes zeigt sich zufrieden, lobt die Arbeitsmoral und sagt, wo seine Mannschaft noch Luft nach oben hat. Philipp Zurfluh 15.08.2022, 13.23 Uhr

«Wir waren überall einen Schritt zu spät», befand Lino Martschini nach der 3:5-Niederlage im Halbfinal am Samstag gegen Red Bull Salzburg. «Wichtig ist, mit einem guten Gefühl abreisen zu können.» Das gelang: Mit einem 5:4-Sieg im kleinen Final gegen Red Bull München kehrte der EV Zug am Sonntagabend mit überwiegend positiven Eindrücken zurück in die Schweiz. Es war jener Gegner, gegen den der EV Zug vergangenen Oktober im Achtelfinal-Rückspiel der Champions Hockey League eine empfindliche 1:6-Klatsche erlitt, was das Ausscheiden aus der Königsklasse besiegelte.

Im Spiel um Rang drei zeigte der EV Zug vor allem im ersten Drittel viel Spielwitz und ging ein höheres Tempo als noch im Halbfinal. Es gelang ein Start nach Mass: Nach Grégory Hofmanns Ablenker in der 29. Minute zum 5:0 schien bereits alles klar. Weil sich danach der EV Zug eine kurze Verschnaufpause gönnte und dem Gegner zu viel Raum gewährte, nährten drei Tore innerhalb von vier Minuten die Münchner Hoffnung auf eine spektakuläre Aufholjagd. Im Schlussdrittel hatte Leonardo Genoni noch ein paar brenzlige Situationen zu überstehen, doch der 4:5-Anschlusstreffer folgte erst mit der Schlusssirene.

Tangnes: «Uns geht die Arbeit nicht aus»

Über 100 Tage nach dem Meistertitel dienten die Auftritte gegen Salzburg und München als erste Standortbestimmung. «Solche Spiele sind genau dazu da, um zu sehen, wo man steht. Mir hat die Antwort der Mannschaft in der zweiten Partie gefallen. Da haben wir uns im Vergleich zum ersten Spiel klar gesteigert», erläutert Tangnes. Er musste abgesehen vom Langzeitverletzten Reto Suri, der beim Saisonstart am 16. September wieder ins Geschehen eingreifen will, nur auf Arno Nussbaumer und Dario Allenspach verzichten, die zurzeit mit der Schweizer U20-Nationalmannschaft an der WM in Kanada unterwegs sind.

«Diese Gegner waren zwei gute Gradmesser. Uns geht die Arbeit in den nächsten Wochen nicht aus», bilanzierte Tangnes, der den Tests nicht zu viel Gewicht geben möchte. «Nach so vielen Trainings in den Beinen ist es nachvollziehbar, dass manchmal die Präzision bei den Pässen fehlt und es zu Missverständnissen kommt. Doch die Jungs haben hart gearbeitet.» Brian O'Neill und Peter Cehlarik, die beiden ausländischen Neuzugänge, zeigten erste gute Ansätze.

«Diese Spieler lernen unser System erst neu kennen. Das braucht Zeit. Die beiden sind hungrig und gewillt, schnell zu lernen. Das stimmt mich sehr positiv.»

Auch Martschini, der erstmals seit dem 28. Januar ein Spiel bestritt und sich in die Torschützenliste eintragen durfte, wusste Tangnes zu gefallen. Aber: «Man darf die Spieler, die aus einer Verletzungsphase zurückkommen, nicht überforcieren. Gerade in der Vorbereitungsphase.»

Trainingsintensität bleibt sehr hoch

Dan Tangnes gewährt den Spielern am Montag einen freien Tag. Nach sieben Tagen in Folge ohne Pause sei es sinnvoll, die Akkus wieder aufzuladen. Denn auf die Profis wartet eine weitere intensive Trainingswoche, bevor die nächsten Tests anstehen. Als Nächstes misst sich der EV Zug an Freitag und Samstag im Rahmen des Lehner Cups mit dem HC Ambri-Piotta und Adler Mannheim.

Telegramm

EV Zug - Red Bull München 5:4 (4:0, 1:3, 0:1)



Tore: 4. Geisser (Hansson/Popwerplay) 1:0. 9. Martschini (Klingberg, O'Neill) 2:0. 12. Klingberg (Martschini, O'Neill). 19. Kovar (Hofmann) 4:0. 29. Hofmann (Schlumpf) 5:0. 31. Smith (Ortega, Tiffels) 5:1. 32. DeSousa (Seidenberg) 5:2. 36. Ehliz (Eder, DeSousa) 5:3. 60. Blum 5:4.