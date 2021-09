Eishockey EVZ-Stürmer Carl Klingberg im Höhenflug – sowohl auf dem Eis als auch privat, der Schwede ist überglücklich Trotz dreier Zähne weniger ist Carl Klingberg erfolgreich unterwegs. Der 30-Jährige hat auch privat sein Glück gefunden. Philipp Zurfluh 14.09.2021, 05.00 Uhr

«Sehr gewöhnungsbedürftig», sagt Carl Klingberg (links) zum Gitter-Visier. Bild: Michael Buholzer/Keystone (Zug, 11. September 2021)

Das Tor wird in jeder Highlight-Show zu bestaunen sein. Carl Klingbergs meisterliche Einzelleistung in der Verlängerung gegen die ZSC Lions. Eine Aktion zum Zungeschnalzen. Die Szene erinnert ein bisschen an den «fliegenden Bobby». Die kanadische Hockey-Legende Bobby Orr erzielte 1970 beim Stanley-Cup-Triumph der Boston Bruins das «Golden Goal» in der Verlängerung. Das Bild, wie Orr seinen Treffer zelebriert – mit den Armen in die Höhe gestreckt durch die Luft fliegend – wird zu einem Moment für die Ewigkeit. Das Foto des «fliegenden Bobby» wurde gar später in Bronze gegossen.

Nach seinem Tor fliegt Bobby Orr jubelnd durch die Lüfte. Ein Moment für die Ewigkeit. dpa

Klingberg wird für sein Tor keine Statue gewidmet, doch seine Person hat beim EV Zug und dessen Umfeld längst Kult-Charakter erlangt. Mit seiner offenen, kommunikativen und humorvollen Art hat er sich längst in viele EVZ-Fanherzen geschlossen. Für den Flügel ist es bereits die sechste Saison im Zuger Dress. «Wer weiss, vielleicht werden noch so viele dazukommen», orakelt der Stürmer. Sein Geniestreich war logischerweise Gesprächsthema Nummer eins bei Fans, Spielern und Journalisten. Auch sein Chef applaudiert. «Fein gemacht. Carl hat die Qualität, Spiele zu entscheiden», sagt Dan Tangnes.

Klingberg erwartet physisch starkes Lausanne

Trotz der 100 Kilogramm Körpergewicht, die er auf die Waage bringt, stellt er andere, deutlich leichtere Spieler in den Bereichen Geschwindigkeit und Explosivität in den Schatten. «In der Vorbereitung hatte ich mich ein bis zwei Kilogramm zu schwer gefühlt. Diese sind wieder weg. Es ist wichtig, trotz viel Muskelmasse eine gute Balance zu finden», sagt der Stürmer.

Auf eine gute Mischung aus Offensivdrang und defensiver Absicherung ist der EV Zug am Dienstag (19.45 Uhr) im Heimspiel gegen Lausanne HC angewiesen. «Ich erwarte Krieg», benutzt er martialische Worte, um seine Erwartungen ans vierte Saisonspiel auszudrücken. «Lausanne verfügt über physisch starke Spieler. Wir müssen von der ersten Minute an dagegenhalten.»

Klingberg geht unerschrocken in jeden Zweikampf. Einen Schreckmoment erlebte der Schwede aber in der Champions Hockey League im Spiel gegen Sonderjyske Vojens vor zehn Tagen. Durch einen gegnerischen Stock im Gesicht getroffen, verlor er drei Zähne. Mittlerweile hat er Zahnprothesen erhalten. Morgen steht ein nächster Termin beim Zahnarzt an. Seit dem Zwischenfall ist er mit Gitterhelm unterwegs. Einen solchen trug er seit der Juniorenzeit nicht mehr. «Zuerst habe ich mich damit schrecklich gefühlt, es ist sehr gewöhnungsbedürftig. Aber ich möchte meine Gesundheit nicht gefährden», begründet Klingberg die Helmwahl.

Mit den Eltern auf der Rigi

Die verlorenen Zähne tun Klingbergs Hochgefühl keinen Abbruch. Im Sommer hat er in seiner Heimat auch privat sein Glück gefunden. Seine neue Freundin hat ihn schon zweimal in Zug besucht.

«Ich bin sehr glücklich. Mit Schmetterlingen im Bauch lässt es sich gut leben»

, schmunzelt er. Die Familie hat für Klingberg einen hohen Stellenwert, und so gönnte er sich am Sonntag, an einem freien Tag, zusammen mit seinen Eltern, die derzeit bei ihm auf Besuch sind, einen traumhaften Ausblick von der Rigi. «Nicht immer an Hockey zu denken tut gut», erzählt Klingberg, um dann gleich wieder den Fokus auf Dienstagabend zu richten.