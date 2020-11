Eishockey Um 6 Uhr ruft das Einzeltraining: Die Quarantäne macht den EV Zug erfinderisch Trotz Quarantäne aber unter streng reglementierten Auflagen dürfen die EVZ-Spieler wieder auf dem Eis im Spitzensportzentrum OYM in Cham trainieren. Gegessen und geschlafen wird in Einzelzimmern. Philipp Zurfluh 27.11.2020, 05.00 Uhr

Das Sprichwort «Ein Unglück kommt selten allein» beschrieb die Situation beim EV Zug am vergangenen Wochenende ziemlich passend. Das Freitagabendspiel gegen Lugano konnte nicht stattfinden, weil sich die Tessiner vor dem Gotthardtunnel über drei Stunden in Geduld üben mussten und anschliessend wieder die Rückreise antraten. Tags darauf folgte die nächste Hiobsbotschaft. Die Auswärtspartie gegen den SC Bern musste verschoben werden. Nachdem ein Zuger Teammitglied positiv getestet worden war und weitere Personen Symptome aufwiesen, ordnete der Kantonsarzt für die ganze Mannschaft eine zehntägige Quarantäne an. Die Profis harren seit gestern bis Samstag im Spitzensportzentrum OYM in Cham aus.

Die Ausnahme bilden Staff-Mitglieder wie Dan Tangnes und Klas Östman sowie drei Spieler, die schon im Oktober positiv auf Corona getestet wurden. Die Zuger sind somit die erste Mannschaft der National League, die bereits zum zweiten Mal unter Hausarrest steht.

Spieler essen und schlafen in Einzelzimmern

Am Dienstag wurden die Spieler nochmals einem Coronatest unterzogen. Dank eines aus­geklügelten Konzepts dürfen die negativ Getesteten nun im OYM zweimal pro Tag trainieren – am frühen Morgen und am späten Abend. Getreu dem Motto: Eine besondere Situation erfordert besondere Massnahmen. Die Einheiten finden ausserhalb der normalen OYM-Betriebszeit statt. So schwitzte am Donnerstag bereits um 6 Uhr der erste Profi auf dem Eis, als alle anderen Benutzer des OYM noch in ihren Träumen schwelgten.

Erarbeitet hat das Konzept Sportchef Reto Kläy zusammen mit dem Trainerstaff und OYM-Mitarbeitern. Es wurde von der Zuger Gesundheitsdirektion genehmigt. «Wir haben uns mit der Frage auseinandergesetzt, wie wir die Quarantänezeit am sinnvollsten überbrücken können», erklärt Kläy.

«Die Spieler profitieren, weil sie so nicht mehr Däumchen drehen müssen.»

Die Auflagen haben es aber in sich: Die Wege der Spieler im Gebäude dürfen sich nicht kreuzen, jeglicher Kontakt mit anderen Personen muss vermieden werden. Pro Tag sind für jeden Profi zwei Trainingseinheiten von rund 75 Minuten eingeplant. Auf das Eistraining folgen Trockenübungen, die Spieler absolvieren quasi eine Art Postenlauf.

Es wird nichts dem Zufall überlassen, die Abläufe sind minutiös geplant. Zu gross ist die Befürchtung, dass Corona erneut zuschlägt. Nach den Trainingseinheiten ziehen sich die Spieler in getrennten Garderoben um. Bis zur Entlassung am Samstagabend aus dem OYM hat jeder Profi ein eigenes Zimmer, wo gegessen, geduscht, geschlafen und die trainingsfreie Zeit verbracht werden muss.

Einige Spieler immer noch in Isolation

Trotz Einzeltraining sind die Einheiten laut Captain Raphael Diaz eine willkommene Abwechslung. «Der Kontakt mit dem Eis ist extrem wichtig für uns. Wir müssen dankbar sein, dass wir überhaupt diese Möglichkeit haben. Das ist bei anderen Teams nicht der Fall.» Der Umgang mit Corona ist für Diaz fast schon zur Routine geworden. Die Beachtung der vielen Vorschriften und Massnahmen habe man stets im Hinterkopf. «Wir hoffen alle, dass die Saison zu Ende gespielt werden kann.» Er ist überzeugt, dass seine Mannschaftskollegen die Verhaltensregeln ernst nehmen. «Jede weitere Ansteckung könnte Spielverschiebungen nach sich ziehen. Wir wissen um die grosse Verantwortung, die auf uns lastet», so Diaz. Gegenüber dem ursprünglichen Spielplan liegt der EV Zug mittlerweile mit fünf Partien im Rückstand.

Nach wie vor befinden sich einige wenige Spieler in Isolation. Die Quarantäne dauert noch bis zur Nacht auf Montag. Wenn Corona nicht erneut dazwischen funkt, können die Spieler am Montag wieder gemeinsam trainieren. Am nächsten Donnerstag, 3. Dezember, nimmt der EVZ den Meisterschaftsbetrieb wieder auf und will im Heimspiel gegen den SC Bern den nächsten Sieg einfahren. Die Zuger Führungsriege schafft mit dem Eistraining während der Quarantäne die Voraussetzungen dafür.