So will EVZ-Trainer Dan Tangnes zurück auf die Erfolgsspur

Eishockey «Wir müssen das Rad nicht neu erfinden»: So will Trainer Tangnes den EV Zug zurück in die Erfolgsspur führen Nach einer zehntägigen Auszeit kehrt für den EV Zug am Dienstag gegen den HC Davos der Liga-Alltag ein. Ein entschlossener und angriffiger Dan Tangnes gibt den Takt an. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 19.10.2021, 05.00 Uhr

EVZ-Trainer Dan Tangnes: «Wir benötigen Geduld, um an die Spitze zu gelangen.» Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Langnau, 28. September 2021)

Carl Klingberg atmet frische Urner Bergluft ein, Jérôme Bachofner flaniert in der Stadt Stuttgart und Dan Tangnes? Der Trainer verbringt mit seiner Frau und Tochter eine Nacht in Vitznau und lässt es sich gut gehen. «Zeit mit der Familie ist für einen Hockey-Coach ein rares Gut», sagt Wohlfühlmensch Tangnes. Deshalb habe er die gemeinsamen Stunden umso mehr genossen.

«In meiner Freizeit versuche ich der beste Ehemann und der beste Vater zu sein.»

Nach dem Scheitern in der Champions Hockey League am vergangenen Mittwoch wurden den Spielern drei trainingsfreie Tage eingeräumt.

«Wir müssen nicht immer trainieren. Einfach mal aus dem Alltag ausbrechen, das ist gut für die Seele und kann befreiend wirken»

, begründet Tangnes. Auch er versuchte zwei Tage lang Gedanken über den Berufsalltag beiseitezuschieben. «Das hat einigermassen geklappt», schmunzelt Tangnes.

Das schmerzliche Aus nach der Gruppenphase hallte einige Tage nach. «Betrachtet man nur das Resultat, sieht es brutal aus. Das hat richtig wehgetan.» Der Prozess der Aufarbeitung der 1:6-Klatsche sei innerhalb des Staffs und mit dem Team offen, sachlich und ruhig vonstatten gegangen.

«Sich gegenseitig mit Vorwürfen einzudecken, bringt niemandem etwas.»

Tangnes: «Wir müssen das Rad nicht neu erfinden»

Der Norweger macht kein Geheimnis daraus, dass er sich mehr Unterstützung gewünscht hätte, als nur die 3900 Zuschauer, die gegen Red Bull München zugegen waren. «Natürlich erhofft man sich bei solch wichtigen Spielen einen grossen Publikumsaufmarsch. Aber ich kann auch nachvollziehen, dass viele Leute im August, September oder Oktober noch nicht die grosse Lust auf Eishockey verspüren.»

Tangnes ist ein grosser Verfechter des europäischen Wettbewerbs. Aber: «Die grosse Herausforderung besteht darin, die Liga-Spiele, die Champions Hockey League und die Testspiele der Nationalmannschaft unter einen Hut zu bekommen. Besonders in diesem Jahr mit den Olympischen Spielen im Februar. Der Terminplan ist sehr gedrängt.» Trotz einiger enttäuschender Auftritte sieht der Trainer den EV Zug auf Kurs. Oft seien es Kleinigkeiten, die über Sieg oder Niederlage entscheiden. Tangnes:

«Wir müssen das Rad nicht neu erfinden, die Qualität ist unbestritten vorhanden, doch in einigen Bereichen müssen wir nachjustieren.»

Wann «explodiert» Martschini?

Der Norweger kann nachvollziehen, dass das Umfeld des EV Zug gerne den Vergleich zur vergangenen, überragenden Meistersaison zieht und deswegen die Bilanz nach dem ersten Saisonviertel etwas nüchterner ausfällt. «Die Erklärung mag einfach sein, doch wir benötigen Geduld, um dorthin zu gelangen, wo wir hinwollen, an die Spitze. Rom ist auch nicht innerhalb eines Tages erschaffen worden», zieht Tangnes einen Vergleich.

Seit Saisonbeginn muss Tangnes aufgrund der Verletzungen bei der Zusammenstellung der Offensiv-Formationen flexibel sein und auch auf sein Gefühl vertrauen.

«Wenn immer wieder Spieler fehlen, ist das keine einfache Aufgabe. Doch wir dürfen uns nicht über Dinge ärgern, die wir nicht beeinflussen können.»

Tangnes erhofft sich, dass die Spieler nach sechs Tagen Wettkampfpause wieder mit voll aufgeladenen Batterien erfolgshungrig sind. Noch laufen einige Profis ihrer Form hinterher. So steht beispielsweise Lino Martschini bei erst zwei Saisontoren. «Er hat nichts von seinen Fähigkeiten verloren. Manchmal braucht es nur eine Szene oder ein Erfolgserlebnis, dann löst sich der Knoten von allein», meint der Coach.

Möglicherweise schon am Dienstagabend auswärts in Davos. «Jeder Spieler muss Verantwortung übernehmen und darf sich nicht hinter dem Nebenmann verstecken. Nur so werden wir gemeinsam Erfolg haben.» An der nötigen Erholungszeit soll es nicht scheitern.