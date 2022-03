Eishockey «Unentschuldbar»: Der EV Zug enttäuscht gegen Lausanne auf ganzer Linie – Genoni verhindert eine noch höhere Niederlage Der EV Zug bleibt gegen Lausanne (0:4) zum zweiten Mal in Folge torlos. Er lässt Spielwitz und Durchsetzungsvermögen vermissen. Für Zugs Captain endet der Arbeitseinsatz frühzeitig. Philipp Zurfluh, Lausanne Jetzt kommentieren 07.03.2022, 23.46 Uhr

Zusammenstoss zwischen Zugs Jan Kovar und Lausanne-Goalie Luca Boltshauser. Der Torhüter lässt sich theatralisch fallen. Während Kovars (zu) hart gepfiffenen Fünfminutenstrafe fielen Lausannes Treffer zum 3:0 und 4:0. Bild: Pascal Müller/Freshfocus (Lausanne, 7. März 2022)

Es war rückblickend wohl die eindrücklichste und beste Mannschaftsleistung in dieser Saison. Der letzte Auftritt des EV Zug in Lausanne am 27. Oktober. Der Personalnot geschuldet, bildeten gleich sechs Nachwuchskräfte aus dem Academy-Team zwischen 19 und 21 Jahren die dritte und vierte Sturmlinie. Angeführt von einem aufopferungsvoll kämpfenden Marco Müller (26 Minuten Eiszeit) überwand das «B-Team» alle Widerstände und entführte zwei Punkte aus der Vaudoise-Arena.

Kampf, Wille und Leidenschaft hätte man auch im dritten Saisonduell mit dem Lausanne HC erwarten dürfen. Die 15 mitgereisten Fans aus der Zentralschweizer wurden bitter enttäuscht. Mit der 0:4-Niederlage waren die Zuger noch gut bedient.

Genoni verhindert höhere Niederlage

Nach dem Spiel blieb die Garderobentür beim EV Zug lange geschlossen. Es wurde Tacheles geredet – ohne Trainer Dan Tangnes. «Das gehört dazu. Es geht nach einer solchen Leistung darum, sich auf sachlicher Ebene auszutauschen, verschiedene Meinungen der Spieler anzuhören. Nur so kommen wir einen Schritt vorwärts», sagte Reto Suri. Als «unentschuldbar», kommentierte Leonardo Genoni das klare Verdikt. «Wir haben nicht das abrufen können, was wir uns vorgenommen haben.» Suri ergänzte:

«Wir waren oft einen Schritt zu spät und sind nie in die Zweikämpfe gekommen.»

Lausanne wirbelte die Gäste-Defensive ein ums andere Mal durcheinander. Es war dem EVZ-Goalie zu verdanken, dass der Meister beim Start ins dritte Drittel (0:2) die Hoffnung auf einen Punktgewinn aufrechterhalten durfte. Doch Jan Kovar «checkte» in der 42. Minute Lausanne-Goalie Luca Boltshauser gegen den Kopf. Dieser liess sich sehr theatralisch fallen. Der Tscheche musste unter die Dusche – ein zu harter Entscheid. Lausanne reüssierte in der folgenden Überzahl doppelt.

Beim EVZ fehlte es an allen Ecken und Enden. Kreisen die Gedanken der Spieler schon um den nächsten Playoff-Gegner? «Wenn wir jetzt darüber nachdenken, sprechen und rechnen, gewinnen wir keines der drei ausbleibenden Spiele der Qualifikation», mahnte Genoni.

Lausanne servierte seinen Fans zuletzt Offensivhockey vom Feinsten – 16 Tore in den letzten beiden Heimspielen. Vor allem die Paradelinie um Jiri Sekac, Jason Fuchs und Damien Riat ist derzeit nicht zu bremsen. In den letzten drei Partien, die Lausanne siegreich gestalten konnte, steuerte das Trio unglaubliche 29 (!) Skorerpunkte bei. Auch gegen Zug hatte es bei einem Tor den Stock im Spiel und liess Zugs Abwehrspieler des Öftern alt aussehen. Die Gäste schafften es viel zu selten, die erste Linie der Waadtländer zu neutralisieren. Und die spielstarke Offensive des Meisters enttäuschte auf ganzer Linie. Grégory Hofmann? Viel Stückwerk, wenig Präzision. Fabrice Herzog? Ein Schatten seiner letzten Darbietungen. Dario Simion? Unsichtbar. Und Anton Lander zog es vor, mit den Schiedsrichtern zu diskutieren, statt zu liefern.

Schlumpf musste operiert werden

Der Trainer wollte mit seinen Spielern nicht zu stark ins Gericht gehen.

«Ich werde mich nie für eine Leistung entschuldigen. Wenn jemand das Gefühl hat, dass wir jeden Gegner an die Wand spielen, hat er sich getäuscht.»

Zug bestritt das fünfte Spiel in den letzten sieben Tagen. Suri lässt die vielen Reisekilometer nicht als Ausrede gelten. «Wir kennen den Spielplan nicht erst seit gestern und konnten uns dementsprechend vorbereiten.» Vorerst nicht mittun kann Dominik Schlumpf. Dem Verteidiger musste der Blinddarm entfernt werden.

Nach zwei torlosen Spielen strebt Zug wieder ein Erfolgserlebnis an. Dazu gibt es bereits am Dienstagabend Gelegenheit, erneut gegen Lausanne. Will Zug reüssieren, muss das Team ein ganz anderes Gesicht zeigen.

Lausanne – Zug 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)



Vaudoise-Aréna. – 5802 Zuschauer. – SR Piechaczek/Hebeisen.

Tore: 2. Miele (Paré, Kenins) 1:0. 10. Riat (Fuchs) 2:0. 45. Jäger (Bertschy/Ausschluss Kovar) 3:0. 46. Jäger (Frick/Ausschluss Kovar) 4:0.

Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Lausanne, 3-mal 2 Minuten plus 5 Minuten plus Spieldauer (Kovar) gegen Zug.

Lausanne: Boltshauser; Genazzi, Glauser; Gernat, Marti; Frick, Heldner; Douay, Holdener; Sekac, Fuchs, Riat; Kenins, Miele, Paré; Bozon, Jäger, Bertschy; Almond, Baumgartner, Krakauskas.

Zug: Genoni; Djoos, Cadonau; Stadler, Hansson; Gross, Wüthrich; Vogel; Hofmann, Kovar, Simion; Bachofner, Lander, Müller; Herzog, Senteler, Zehnder; Allenspach, Leuenberger, Suri.

Bemerkung: Zug ohne Schlumpf, Martschini, Hollenstein (verletzt), De Nisco, Nussbaumer (EVZ Academy), Kreis (krank), Klingberg (überzählig).

