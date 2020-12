Eishockey Kehrt Jesse Zgraggen zu seiner alten Liebe Ambri-Piotta zurück? Die ungeklärte Zukunft beschäftigt den EVZ-Verteidiger Beim 27-Jährigen klaffen derzeit Anspruch und Realität auseinander. Junge Spieler haben ihm den Rang abgelaufen. Sein Agent führt Gespräche mit anderen Klubs. Philipp Zurfluh 15.12.2020, 05.00 Uhr

Verteidiger Jesse Zgraggen (am Puck) hat in dieser Saison erst acht Spiele absolviert. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Zug, 16. Oktober 2020)

Es sind schwierige Zeiten, die der eigentlich sonst so coole Schweiz-Kanadier momentan durchmacht. Drei Spielsperren, zweimal Quarantäne, und nun ist er am Dienstagabend beim Spitzenkampf gegen Lausanne HC erneut zum Zuschauen verdammt worden.

Was ist passiert? Am Samstag stand Jesse Zgraggen im Aufgebot der EVZ Academy fürs Spiel gegen Winterthur. Trainer Dan Tangnes wollte ihm in der Swiss League Spielpraxis ermöglichen. Unter den Augen von Tangnes-Assistent Klas Östman steuerte Zgraggen einen Assist zum 2:0-Erfolg bei. Doch eine Szene in der 36. Minute trübte den «Arbeitstag» des 27-Jährigen.

Der Verteidiger mit Urner Wurzeln wurde wegen eines Bandenchecks zu einer 2- plus 10-Minuten-Disziplinarstrafe verdonnert und vorsorglich für ein Spiel gesperrt. Gleichzeitig wurde gegen ihn ein ordentliches Verfahren eröffnet. Zgraggen sagt:

«Es könnte besser laufen, das passt irgendwie zu meiner jetzigen Situation»

Er versucht, das Ganze mit einer gesunden Portion Humor zu nehmen. Nun hofft der Verteidiger auf Gnade der Disziplinarischen Kommission.

Vom Führungsspieler zum Mitläufer

In dieser Saison stand die Nummer 58 bislang nur acht Mal im Einsatz, letztmals am 14. November. «Es ist eine komische Saison, ich habe viel trainiert, aber wenig gespielt», hadert Zgraggen. Sein Selbstvertrauen leidet:

«Eishockey ist mein Beruf. Wenn es mal nicht so gut läuft, hat das auch Auswirkungen auf meinen privaten Alltag.»

Von 2014 bis 2018 spielte Zgraggen bei Ambri-Piotta. Es war der Startschuss seiner Profikarriere. Der Defensivmann gehörte in der Leventina zu den Leistungsträgern in der Defensive, hatte in der ersten Linie viel Verantwortung und wurde allseits geschätzt. Die Tessiner hätten ihn gerne behalten. Doch Zgraggen strebte nach höheren Aufgaben und suchte eine neue Herausforderung. Diese fand er beim EV Zug, wo er einen Dreijahresvertrag unterschrieb.

Sportchef Reto Kläy sagte damals über den Neuzugang: «Wir holen ihn als potenziellen Leistungsträger.» Die Rolle des Leistungsträgers konnte Zgraggen nie ausfüllen. Mit seiner unscheinbaren Spielweise hat er noch nie die Blicke auf sich gezogen. Aber mit Trainingsfleiss und seiner unkomplizierten Art konnte er sich gut ins Mannschaftsgebilde einfügen und sich in den ersten beiden Saisons als solider Abräumer einen Namen machen. Dan Tangnes attestiert ihm eine professionelle Einstellung:

«Er hat hohe Ziele, arbeitet hart und stellt sich dem Konkurrenzkampf.»

Spieler aus Talentschmiede haben bessere Karten

Zgraggens Vertrag läuft Ende Saison aus. «Ich bin weit von meinen Ansprüchen entfernt. Der Trainer erwartet mehr von mir, ich auch.» Sein Ziel: ein Top-4 Verteidiger auf konstantem Niveau. Doch in der Defensive hat ihm Livio Stadler den Rang abgelaufen, er bekommt mehr Eiszeit als Zgraggen. Und mit Dario Wüthrich rückt ihm ein weiterer junger Zuger auf die Pelle. Sportchef Kläy liess unlängst durchblicken, auf Zuger Eigengewächse zu setzen, und räumt bei den Vertragsverhandlungen Verteidigern wie Livio Stadler, Nico Gross oder Wüthrich Priorität ein.

Zgraggen berichtet, dass sein Agent mit anderen Klubs im Gespräch sei. Auch eine Rückkehr zu Ambri-Piotta will der Verteidiger nicht ausschliessen, hält sich aber betreffend seinen Zukunftsplänen bedeckt. Zgraggen gibt sich kämpferisch: «Ich würde gerne beim EVZ bleiben, doch weiss ich auch, dass die Organisation sparen muss.» Er hofft, bald Gewissheit zu haben.