Ambri-Piotta - EVZ 4:1 – unheimliche Serie des EV Zug hält an,

Eishockey Bereits 37 Minuten in Unterzahl ohne Gegentor – unheimliche Serie des EV Zug hält an Der EV Zug bezwingt ein starkes Ambri mit 4:1 und fährt den fünften Sieg im fünften Spiel ein. Der Schlüssel zum Erfolg ist Goalie Luca Hollenstein mit 36 abgewehrten Schüssen. Philipp Zurfluh 17.09.2021, 23.43 Uhr

Zug-Goalie Luca Hollenstein pariert den Abschluss von Ambris André Heim (rechts). Bild: Samuel Golay/Keystone (Ambri, 17 September 2021)

Kann der EV Zug seine eindrückliche Serie auch auswärts gegen das Überraschungsteam HC Ambri-Piotta aufrechterhalten? In den ersten vier Spielen hielt sich Zug nämlich in Unterzahl während insgesamt 28 Minuten und 53 Sekunden schadlos. Ein Spitzenwert, doch EVZ-Trainer Dan Tangnes nahm seine Mannschaft vor der Partie in die Pflicht, unnötige Strafen zu vermeiden. Doch auch gegen die Tessiner leistete sich der EV Zug zu viele Undiszipliniertheiten und musste sich mehrmals im Boxplay beweisen. Aber er tat dies erneut erfolgreich. Die eingangs gestellte Frage kann somit mit Ja beantwortet werden. Seit nun mittlerweile 37 Minuten und 11 Sekunden hat der Meister in Unterzahl kein Tor kassiert.

«Wir leisten uns viel zu viele Strafen pro Spiel. Wenn das so weitergeht, wird es schwierig über 52 Quali-Spiele», sagte Luca Hollenstein. Doch beim Torhüter-Ersatz von Leonardo Genoni überwog die Freude nach dem 4:1-Sieg, dem fünften im fünften Spiel. «Es war nicht unsere beste Leistung, aber am wichtigsten sind die drei Punkte», sagte der 21-Jährige. Es war vor allem ihm zu verdanken, dass der EV Zug mit nur einem Gegentor glimpflich davonkam. Nicht weniger als 36 Torschüsse entschärfte Hollenstein.

Zuger Goalie lobt die Ambri-Fans

«Obwohl das Publikum nicht auf unserer Seite stand, habe ich versucht, die Atmosphäre aufzusaugen. Die Stimmung ist in der neuen Arena mindestens so gut wie in der alten», meinte Hollenstein und ergänzte:

«Auswärts gegen Ambri ist es immer schwierig.»

Dieser Umstand gilt vor allem für den EV Zug. Die letzten acht Duelle in der altehrwürdigen Valascia endeten mit einem Tor Unterschied. EVZ-Trainer Tangnes wusste genau, dass Ambri sich durch Einsatzwille und Opferbereitschaft mit aller Macht gegen die erste Saisonniederlage stemmen wird. Das taten die Tessiner auch.

Lunte gerochen nach dem erfolgreichsten Saisonstart seit 15 Jahren, wollte Ambri den Zugern ein Bein stellen. Mitentscheidend für den starken Saisonstart war der amerikanisch-kanadische Flügelstürmer Brandon Kozun. Ambris Sportchef Paolo Duca scheint ein besonders guter Transfer gelungen zu sein. Kozun traf ohne Anlaufschwierigkeiten gleich dreimal in den ersten drei Spielen. Auch gestern fiel er durch seinen Offensivdrang und seine dynamische Spielweise auf.

Christian Djoos trifft in Unterzahl

Für die ersten Jubelstürme auf den Rängen der Nuova Valascia sorgte aber ein anderer ausländischer Neuzugang. Brandon McMillan schoss das Heimteam bereits in der 5. Minute in Front. Ambri kaufte in dieser Phase den Zugern den Schneid ab und hatte in Überzahl die Gelegenheit, die Führung auszubauen. Doch es war Zugs Verteidiger Djoos (14.), dem im Boxplay der Ausgleich gelang. Im zweiten Drittel fand Zug besser in die Partie und schlug durch Sven Senteler (31.) im einzigen Zuger Powerplay zu. Für den Nackenschlag sorgte Verteidiger Niklas Hansson 25 Sekunden vor der zweiten Pause.

Der EV Zug führt punktgleich mit Biel die Tabelle an. Kein Grund für Tangnes, einen Gang zurückzuschalten. «Als Trainer findet man immer Dinge, die besser werden müssen.» Tangnes gefiel vor allem, dass sich seine Spieler trotz der aufgeheizten Stimmung im Stadion nicht aus der Ruhe bringen liessen.

Am Samstag gegen Fribourg-Gottéron strebt der EVZ den nächsten Erfolg an. Es wäre das passende Geschenk für den zurückgetretenen Fabian Schnyder, der offiziell verabschiedet wird.