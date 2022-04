EV Zug: So empfindet Edelreservist Carl Klingberg seine Rolle

EV Zug «Nur zu trainieren, ist mental hart»: So empfindet Edelreservist Carl Klingberg seine Rolle Unverfälscht, ehrlich, humorvoll: Carl Klingberg ist ein wichtiger Faktor für das intakte Innenleben der Mannschaft. Doch in den bisherigen Playoffs ist er häufiger überzählig, als ihm lieb ist. Der Stürmer erzählt, wie er damit umgeht. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 14.04.2022, 05.00 Uhr

«Man muss im Kopf bereit sein, wenn man gebraucht wird», sagt EVZ-Flügel Carl Klingberg. Bild: Andy Mueller/Freshfocus (Zug, 22. Januar 2022)

Es ist genau ein Jahr her, als Carl Klingberg in einem Gespräch mit der «Luzerner Zeitung» sagte: «Tore sind mir nicht wichtig. Alles was zählt, ist der Sieg.» Der 31-Jährige hat am Vortag im ersten Viertelfinal-Spiel gegen den SC Bern doppelt reüssiert. Man kann seine Aussage als typische und gängige Floskel eines Mannschaftssportlers abtun, doch im Fall des Schweden offenbart sie viel über einen seiner Charakterzüge: Selbstlosigkeit.

In der aktuellen Phase ist seine uneigennützige und professionelle Einstellung nötiger denn je. In fünf von sieben Playoff-Spielen stand Klingberg nicht im Aufgebot. Eine bittere Pille, die er schlucken muss. Klingberg macht keinen Hehl daraus, dass dies nicht spurlos an ihm vorbeigeht:

«Nur trainieren zu können, ist mental hart. Aber man muss im Kopf bereit sein, wenn man gebraucht wird.»

Der Schock weicht dem Kampfgeist

17 Tage musste er sich gedulden, bis er am Dienstag wieder mal den Vorzug gegenüber Anton Lander erhielt. Zwar lässt sein Tor Nummer hundert im EVZ-Dress weiter auf sich warten, «doch mir sind ein paar gute Sachen gelungen», hält Klingberg fest. Obwohl bei ihm jeweils sehr viel Zeit verstreicht, bis er nach einem Spiel in den Schlaf findet, spricht er von einer «schrecklichen Nacht». Vollgepumpt mit Adrenalin sind ihm tausend Gedanken durch den Kopf gegangen. So wie damals nach der Meldung über die Rückkehr von Grégory Hofmann vor drei Monaten: Diese hat Klingbergs Gefühle durcheinandergewirbelt. Plötzlich dürfen nur noch vier von fünf Ausländern spielen. «Es ist ein Schock gewesen», erläutert Klingberg. Doch er habe die neue Ausgangslage mit etwas Abstand akzeptieren können und gibt sich kämpferisch.

Klingberg ist auch für das Mannschaftsinnenleben ein wichtiger Faktor. Stets zu Scherzen aufgelegt und nicht verlegen um einen lockeren Spruch. Innerhalb der Equipe geniesst er ein hohes Standing. Reto Suris Lobeshymne klingt beispielsweise so: «Für ihn ist es gerade schwierig. Aber er kommt jeden Tag mit einem Lachen ins Training und hat einen sensationellen Charakter.» Auch Sven Senteler, der mit Klingberg schon viel erlebt hat, lobt dessen vorbildliches Verhalten:

«Er verbreitet gute Stimmung. Man kann ihm nie böse sein.»

Senteler bringt es auf den Punkt: «Carl ist Carl.»

Typisch Klingberg: Er bringt Teamkollege Nico Gross zum Lachen. Bild: Michael Buholzer / Keystone (Zug, 11. September 2022)

Anton Lander liegt in der Pole-Position

Andere Mannschaften blicken neidisch Richtung Trainer Dan Tangnes, der sich den Luxus leisten kann, auf die Dienste des besten Torschützen (15) aus der Qualifikation zu verzichten. Doch der Schwede ist eben nicht primär der Tore wegen von grossem Wert, sondern weil er keine Konfrontation scheut und eine unglaubliche Energie aufs Eis bringt. Dem schussgewaltigen Flügel fehlt es nie an Eigenantrieb oder Biss. Während der Playoffs 2019 hinderten ihn weder eine Rippenfraktur noch zwei Brüche in der Hand. «Jeder will dem Trainer zeigen, dass man unverzichtbar ist.» Blauäugig ist er aber nicht: «Ich könnte drei Tore in einem Spiel schiessen und bin vielleicht trotzdem nicht im Aufgebot.» Worauf er hinaus will: Lander stand bislang in der Pole-Position, weil Tangnes’ Fokus auf einer starken Mittelachse liegt, auf Mittelstürmer, die ein besonderes Augenmerk auf die Defensivarbeit legen.

Klingberg spielt bereits seit knapp sechs Jahren für den EVZ und gehört schon fast zum Inventar. Es wird mindestens ein siebtes. Noch ist er «nicht ganz hundert». Aber vielleicht nach dem Spiel vom Donnerstag in Davos, wo Zug den Finaleinzug perfekt machen kann. Ob mit oder ohne Klingberg – sein Wert für die Mannschaft ist unbestritten.

