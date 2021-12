Eishockey Verteidiger Arno Nussbaumer und Stürmer Daniel Neumann erhalten EVZ-Profiverträge Vom Nachwuchs direkt in die erste Mannschaft: Arno Nussbaumer und Daniel Neumann unterschreiben einen ein zwei- beziehungsweise einjährigen EVZ-Profivertrag. 16.12.2021, 16.02 Uhr

Arno Nussbaumer Bild: Philipp Hegglin

Mit Arno Nussbaumer und Daniel Neumann stehen die Spieler Nummer 9 und 10 im Kader des EV Zugs für die Saison 2022/23, wie der Verein in einer Mitteilung schreibt. Sie haben den direkten Sprung aus dem EVZ-Nachwuchs in die 1. Mannschaft geschafft und seither ununterbrochen für den EVZ gespielt.

Der Verteidiger Arno Nussbaumer absolviert gemäss Mitteilung seine sechste Saison bei den Zugern und spielt derzeit bei der EVZ Academy in der Swiss League. Er startete 2018 seine Ausbildung, die er 2022 abschloss. Im vergangenen März debütierte er im Alter von 18 Jahren in der 1. Mannschaft – sechs weitere Spiele folgten. Sein Profivertrag läuft vorerst bis 2024.

Daniel Neumann Bild: Philipp Hegglin

Nussbaumers Teamkollege Daniel Neumann tut es ihm gleich, heisst in der Mitteilung weiter. Der 19-jährige Stürmer aus Freiburg im Breisgau wechselte 2019 vom EHC Basel zu den Zuger U20-Elite und wird in der Saison 2022/23 mit einem Einjahresvertrag Teil der 1. Mannschaft des EVZ sein. Er stand vor allem für die Academy und die U20-Elite im Einsatz, kam aber in der laufenden Saison schon zu vier National-League-Spielen, als Jan Kovar und Anton Lander verletzt ausfielen. Ende der Saison wird der Deutsche die Schweizer Lizenz erhalten. (lil)