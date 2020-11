Verteidiger Livio Stadler will mit dem EV Zug die Krise meistern und dann Meister werden Der EVZ spielt heute gegen Lugano. Verteidiger Livio Stadler sagt, wie das Team mit der jetzigen Situation umgeht. René Barmettler 20.11.2020, 05.00 Uhr

Der Ur-Zuger Livio Stadler kämpft beim EVZ um einen neuen Vertrag. Bild: Pius Amrein (Zug, 2. Juli 2020)

Keine Zuschauer mit Masken, dafür sassen Kaninchen, Bären, Schweine, sibirische Tiger, Affen, Nashörner, Hunde oder sogar übergrosse Leimstifte auf den Sitzen der Bossard-Arena. Beim 4:3-Heimsieg über die Rapperswil-Jona Lakers am vergangenen Samstag wurde die trostlose Leere in der Arena des EV Zug mit Kinder-Plüschstoffzeug aller Art aufgepeppt. «Das brachte etwas Humor ins Stadion in dieser sehr speziellen Situation», nimmt Livio Stadler diese Aktion mit einem Schmunzeln zur Kenntnis. «Es ist weder für die Kameraleute, die Schiedsrichter oder die Spieler einfach, wenn Spiele in einem leeren Stadion ausgetragen werden.» Der EVZ dürfte zwar maximal 50 Zuschauern Einlass gewähren, man verzichtet aber vorderhand darauf, zu bestimmen, wer diese Partien besuchen darf.

Livio Stadler ist in Steinhausen gross geworden und sozusagen ein Meisterkind. Am 26. März 1998 auf die Welt gekommen, war er beim ersten und bislang einzigen Meistertitel des EV Zug etwas mehr als zwei Wochen alt. Nun ist er 22-jährig und spielt in einem Team mit, das Ambitionen auf den zweiten Meistertitel hegt. Doch wie bereits nach der im Februar abgeschlossenen Qualifikation, die Zug knapp hinter Leader ZSC Lions abschloss, könnten erneut Massnahmen des Bundesrates einen Strich durch die Rechnung machen. Schon jetzt verkompliziert sich die Situation, weil der Spielplan wegen von Kantonsärzten verfügten Quarantänemassnahmen immer wieder angepasst werden muss. Stadler lässt sich deswegen nicht aus der Ruhe bringen.

«Wenn wir in dieser Krise eines gelernt haben: Wir dürfen nicht zu weit vorausplanen, sondern müssen das machen, was wir beeinflussen können, zum Beispiel unsere Leistungen in Trainings. Wir sind 20 bis 24 Profis im Team, die inzwischen gelernt haben, damit umzugehen.»

Härter, mutiger und entschlossener

Stadler zählte einst zu den Verteidiger-Talenten dieses Landes, hat zahlreiche Länderspiele im Nachwuchs von den U16 bis hin zu den U20 bestritten. Nun ist für ihn die Zeit gekommen, zu beweisen, dass er ein unverzichtbarer Teil dieser Mannschaft ist. Vergleicht man die bisherigen Auftritte der laufenden Saison mit jenen der vorigen Spielzeit, ist eine Wandlung ersichtlich: Stadler geht mehr in den Abschluss, riskiert öfters lange Zuspiele an die gegnerische blaue Linie. Noch letzte Saison fiel auf, dass er sich eher darauf konzentrierte, möglichst keine Fehler zu begehen und Pässe zu spielen, die wenig Risiken bergen.

Stadler windet sich zuerst, diesen Eindruck zu bestätigen, sagt dann aber: «Dan Tangnes, unser Trainer, verlangt von mir, mutiger, entschlossener und vor allem härter zu spielen. Unter ihm ist es erlaubt, Fehler zu begehen. Sein Verständnis von Spielkultur ist es, statt Wegknallen des Pucks möglichst immer eine Lösung zu finden.» Solch aufbauende Trainer hatte Stadler in der Vergangenheit nicht immer. Tangnes-Vorgänger Harold Kreis hatte nicht den Ruf, mit Vorliebe auf die jungen Spieler zu setzen. Machten sie Fehler, wirkte sich das sofort negativ auf weitere Einsätze und die Eiszeit aus. Möglicherweise ist das der Grund, weshalb Stadler Zeit benötigte, um das Selbstvertrauen zu erlangen, das es als Profi braucht. Auch hat er die Zeit des Lockdown im Frühjahr genutzt. «Ich arbeitete mit einem Mentaltrainer zusammen, das hat mir sehr geholfen.» Noch hat er für den EVZ keinen einzigen Meisterschaftstreffer erzielt, kommt diesem aber mit seiner Spielweise immer näher.

«Der Berner Bär ist nie tot»

Am Freitagabend (19.45) trifft Zug auf Lugano, am Samstag auf Bern. Zwei Gegner, die es in sich haben. Stadler stellt sich auf ein Lugano ein, «das einen starken Goalie und gute Stürmer hat». Und auf einen SC Bern, «der nach fünf Niederlagen genauso gut wieder fünfmal in Serie gewinnen kann. Der Berner Bär ist nie tot.»

Lebendig ist auch noch die Erinnerung an den Cupsieg des EVZ im Jahr 2019. Stadler:

«Der Cupsieg war unvergesslich. Nicht auszumalen, wie die Party sein wird, falls wir Meister werden.»

Die Krise meistern, Meister werden: Das würde total in die Pläne von Livio Stadler passen. Noch wurde sein auslaufender Vertrag nicht verlängert. Doch viele Zeichen deuten darauf hin: Der Ur-Zuger wird weiterhin Zuger bleiben.