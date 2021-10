Luca Hollenstein ist beim EVZ glücklich als Goalie Nummer zwei

Eishockey «Ich scheue keinen Konkurrenzkampf»: Goalie Hollenstein erklärt, warum er dem EV Zug sein Vertrauen ausspricht Goalie Luca Hollenstein ist eine glückliche Nummer zwei. Nun liebäugelt der 21-Jährige mit dem Anruf vom Trainer der Nationalmannschaft. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 29.10.2021, 05.00 Uhr

Eine starke Nummer zwei im EVZ-Tor: Goalie Luca Hollenstein. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Zug, 13. Oktober 2021)

Im Mannschaftstraining des EV Zug wird gelacht, gealbert, gejubelt. Auch Luca Hollenstein ist bei bester Laune. Er hat soeben das Goalie-Duell im Penaltyschiessen gegen Mitstreiter Leonardo Genoni zu seinen Gunsten entschieden. Alle acht Versuche sind Beute des 21-Jährigen. Doch die nominelle Nummer zwei beim EV Zug hat nicht nur aufgrund des «Sieges» gegen Genoni gut lachen. Seine Zukunft ist geregelt. Sie liegt bis mindestens 2024 beim EV Zug. «Ich vertraue der Organisation, sie vertraut mir. Das spüre ich seit mehreren Jahren», sagt Hollenstein. Ein junger, bescheidener, höflicher Mann mit gesundem Selbstvertrauen. Ruhig, locker, authentisch in seinem Auftreten.

Hollenstein stellt sich weiterhin der bestmöglichen Konkurrenz. Der sechsfache Meistergoalie Genoni steht ihm vor der Sonne, mindestens noch bis im Sommer 2024. Dann ist er 37-jährig. Ein hohes, aber kein biblisches Alter. Ob er dann die Schlittschuhe an den Nagel hängt? «Gute Frage, darüber habe ich mich mit ihm noch nicht unterhalten», sagt Hollenstein und lacht. Er steht im grossen Schatten des gestandenen WM-Silbermedaillen-Gewinners.

«So fühlt es sich überhaupt nicht an. Wäre ich unglücklich mit dieser Ausgangslage, hätte ich mich nicht für eine Zukunft beim EV Zug festgelegt.»

Leonardo Genonis Vertrag läuft noch bis im Sommer 2024. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus

«Ich lege mich nicht einfach in ein gemachtes Nest»

Der gebürtige Churer spricht von einer Zeitspanne von zwei bis drei Wochen, in denen die Verhandlungen zwischen ihm, seinem Agenten und dem EV Zug stattgefunden hätten. Andere Klubs haben ihr Interesse an der Verpflichtung des Goalies deponiert, «konkrete Gespräche hat es keine gegeben», so Hollenstein. «Der EV Zug stand bei meinen Überlegungen immer an erster Stelle. Hier fühle ich mich zu Hause. Ich kann mich mit der Vision der Organisation identifizieren.»

Hat ihm der Mut und die Risikobereitschaft gefehlt, die Komfortzone zu verlassen, einen anderen Weg einzuschlagen, den Horizont zu erweitern? «Ja, solche Fragen hat es gegeben, aber nicht aus es meinem näheren Umfeld. Aber was heisst schon Komfortzone?», lautet Hollensteins rhetorische Frage. «Ich lege mich hier nicht einfach in ein gemachtes Nest, sondern gebe in jedem Training hundert Prozent Einsatz. Beim Trainer habe ich keinen Freipass. Es gibt nur Einsatzminuten, wenn ich Leistung zeige.» Ein Klubwechsel wäre sicher nicht falsch gewesen, meint er. Aber: «Ich bin von meiner Entscheidung überzeugt.» Als «gesunden Konkurrenzkampf» bezeichnet er das Verhältnis zwischen ihm und Lehrmeister sowie Vorbild Genoni. Die beiden haben neben dem Eis ein kollegiales, auf Vertrauen und Respekt aufbauendes Verhältnis. Ein Umstand, der nur Vorteile mit sich bringe. «Wir treiben uns gegenseitig zu Bestleistungen an, jeder mag dem anderen den Erfolg gönnen.»

92,95 Prozent Abwehrquote in der Saison 2020/21

Hollensteins Stern ging bei der U20-WM 2019 in Kanada auf, als er mit der Nationalmannschaft knapp die Medaillen verpasste. Der bewegliche und reflexschnelle Torhüter wurde mit Lob überhäuft. Dass Hollenstein während eines Jahres konstante Leistungen aufs Eis zaubern kann, hat er vergangene Saison bewiesen. 15 Mal stand er von Beginn weg zwischen den Pfosten. Nimmt man die Statistiken der Abwehrquoten aller regelmässig eingesetzter Torhüter zur Hand, hat Hollenstein mit 92,95 Prozent gar die Nase vorn. «Schön, das habe ich gar nicht gewusst», schmunzelt er. In den Playoffs musste er dann stets als Zuschauer vorliebnehmen.

«Es ist mein Anspruch, in Zukunft auch bei solch entscheidenden Partien mitzumischen.»

Vor den Olympischen Spielen in Peking testet die Schweizer Nationalmannschaft noch im November am Deutschland-Cup und im Dezember bei der «Naturenergie Challenge» in Visp. Vier verschiedene Torhüter werden zum Zug kommen. «Bis jetzt hat mich Patrick Fischer noch nicht angerufen. Es wäre schön und ich hoffe, ein Aufgebot zu erhalten», so Hollenstein. Enttäuscht wäre er jedoch nicht, falls es nicht klappen würde. «Mein Fokus gilt dem EV Zug. Ich will so viel wie möglich spielen und scheue keinen Konkurrenzkampf.» Eine Ansage, die auch Trainer Dan Tangnes gerne hören wird.