EV Zug: Ein Rückblick auf zwei Jahre Coronamassnahmen

Eishockey Erstmals seit zwei Jahren kommt es zu einem EVZ-Heimspiel ohne Corona-Einschränkungen – ein Rückblick Mit der Aufhebung aller Massnahmen können Hockeyfeste wieder stattfinden. Eine Zeitreise durch die letzten zwei turbulenten Jahre. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 25.02.2022, 05.00 Uhr

Am Samstag kommt es erstmals seit zwei Jahren wieder zu einem EVZ-Heimspiel ohne Corona-Einschränkungen. Zuletzt war dies am 22. Februar 2020 der Fall, als sich der Meister vor 7117 Zuschauern mit den ZSC Lions duellierte.

Wie lange fällt Martschini aus? Wenn der EVZ am Freitagabend auswärts auf den HC Lugano trifft, kann Dan Tangnes wieder auf Carl Klingberg und Anton Lander zurückgreifen. Der Trainer will sie jedoch nicht überforcieren. Die Stürmer werden gegen Lugano und Ambri wohl je zu einem Einsatz kommen. Ungewissheit herrscht über die Rückkehr des verletzten Lino Martschini. Möglicherweise fällt er noch einige Zeit aus. Im Hinblick auf die Playoffs will Zug kein Risiko eingehen. Zuger Meisterspieler verstärkt den HC Lugano Derweil kehrt ein EVZ-Meisterspieler in die Schweiz zurück. Der bald 35-jährige Stürmer Justin Abdelkader hatte zu den erfolgreichen Playoffs mit neun Skorerpunkten in 13 Partien beigetragen. Für die Zentralschweizer war eine Verpflichtung des US-Amerikaners für den Schlussspurt der Saison auch deshalb kein Thema, weil er in dieser Saison aufgrund einer Verletzung erst zu drei Einsätzen in der AHL gekommen ist. «Ich mag es ihm gönnen. Es hat ihm hier in der Schweiz sehr gefallen», sagt Tangnes über den Transfer. Zum Handschlag mit dem 97 Kilogramm schweren Koloss kommt es heute nicht. Abdelkader wird erst nächste Woche in Lugano erwartet. (pz)

Obwohl der EV Zug zehn der letzten zwölf Spiele gewinnen konnte, war die Unterstützung der Fans in der Bossard-Arena – milde formuliert – sehr dürftig. Die Stimmung glich oft jener an einer Generalversammlung und war den Auftritten des EV Zug auf dem Eis unwürdig. Der fehlende Rückhalt ging auch an Trainer und Spielern nicht spurlos vorbei. Assistenzcaptain Reto Suri wurde bei einem Fan-Vertreter vorstellig, man tauschte sich aus. Die Nachricht, dass alle Restriktionen aufgehoben sind, freut ihn extrem. Für ihn ist klar:

«Wir wollen wieder eins werden mit den Fans.»

Unsere Zeitung blickt auf wichtige Entscheide und Massnahmen der vergangenen zwei äusserst speziellen Jahre zurück, die im Bann des Virus standen. Eine Chronologie:

28. Februar 2020:

Ein historisches Datum in der Schweizer Hockey-Geschichte. An diesem Tag werden wegen der Coronapandemie die ersten Geisterspiele ausgetragen. Die letzten beiden Runden der Qualifikation finden ohne Publikum statt. Es ist eine Geräuschkulisse, die ihresgleichen sucht. Eishockey ohne Zuschauer ist wie Winter ohne Schnee oder eine Beiz ohne Gäste.

12. März 2020:

Schluss mit Eishockey: Im Rahmen einer Telefonkonferenz einigen sich die National- und Swiss-League-Klubs, die Saison abzubrechen. In den höchsten beiden Schweizer Eishockey-Ligen gibt es weder einen Meister noch einen Auf- oder Absteiger. EVZ-CEO Patrick Lengwiler ist niedergeschlagen: «Es ist ein schwarzer Tag für den Eishockey-Sport.»

14. September 2020

Die Bossard-Arena muss coronakonform umgerüstet werden. 1600 Stehplätze müssen 850 Sitzplätzen weichen. Das neue Konzept findet Anklang bei den Fans.

1. Oktober 2020:

Die Klubs starten in die neue Saison. Nichts ist so, wie bisher. Grossveranstaltungen mit über 1000 Zuschauern dürfen mit einem Schutzkonzept wieder ausgetragen werden. Die Stadionbesucher dürfen jedoch maximal zwei Drittel der verfügbaren Sitzplätze belegen. In der Bossard-Arena gibt’s noch Platz für 3800 Zuschauer. Es herrscht eine generelle Maskenpflicht, Gästefans sind keine erlaubt. Auch Profis müssen sich an spezielle Regeln halten: Befinden sich mehrere Spieler auf der Strafbank, gilt Maskenpflicht.

28. Oktober 2020:

Nach drei EVZ-Heimspielen mit je rund 3000 Zuschauern zieht der Bundesrat die Schraube im Umgang mit dem Virus wieder an. Die Folge: Geisterspiele statt Hockeyfeste. Der EVZ beweist Humor: Auf den Sitzschalen der Bossard-Arena nehmen Plüschtiere Platz.

Bild: Urs Flüeler / Keystone (28. Oktober 2020)

15. April 2021:

Bei Indoor-Sportanlässen wie Hockeyspielen sind wieder 50 Zuschauer erlaubt. Ab dem dritten Viertelfinal-Spiel gegen den SC Bern hat der EV Zug wieder Fans im Rücken.

7. Mai 2021

Der EV Zug ist zum zweiten Mal nach 1989 in seiner Vereinsgeschichte Schweizer Meister.

Beim Meisterspiel gegen Genève-Servette durften nur 50 EVZ-Fans anwesend sein. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 7. Mai 2021)

19. Juli 2021:

Fans und Spieler des Schweizer Meisters EVZ machen sich daran, die pandemiebedingt montierten Sitzplätze abzubauen.

7. September 2021:

Beim Saisonstart wäre eine maximale Auslastung möglich. Doch alle Besucher müssen das 3G-Prinzip erfüllen (geimpft, genesen oder getestet).

7. Dezember 2021:

Die National- und Swiss-League-Klubs haben einstimmig entschieden, in sämtlichen Stadien die 2G-Regel einzuführen. Dafür entfällt die Maskenpflicht.

16. Februar 2022:

Der Bundesrat entscheidet, alle Massnahmen und Einschränkungen, die auch dem Sport gegolten hatten, zu kippen. Es braucht keine Zertifikate mehr, keine Masken. Es herrscht wieder Normalzustand.

