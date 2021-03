INTERVIEW «Das ist eine bösartige Unterstellung»: EVZ-Präsident Hans-Peter Strebel spricht über Missgunst und Titelchancen Hans-Peter Strebel ist der starke Mann hinter dem EV Zug. Der Unternehmer und leidenschaftliche Eishockeyfan erklärt im grossen Interview, warum das Aus des Farmteams kein Untergang ist und er nimmt Stellung zur Liga-Reform. Philipp Zurfluh 30.03.2021, 05.00 Uhr

Gewinnt der EV Zug in dieser Saison zum zweiten Mal in der Klubgeschichte den Meistertitel?

Hans-Peter Strebel: Erfolg im Sport ist nicht planbar. Planbar sind aber die Voraussetzungen. Die Aussichten stehen so gut wie schon lange nicht mehr. Ich bin optimistisch.

Hans-Peter Strebel in seinen Büroräumlichkeiten an der Haldenstrasse in Luzern. Bild: Boris Bürgisser (25. März 2021)

Was beeindruckt Sie am meisten?

Die Ausgeglichenheit. Die Mannschaft kann Ausfälle kompensieren, als gäbe es nichts Leichteres. Die jungen Spieler bereiten mir Freude. Ich bin überzeugt, dass unser Athletikzentrum für Spitzensport (OYM) bereits einen positiven Einfluss auf das Leistungsvermögen hat.

Apropos OYM: Genau vor einem Jahr musste das grosse Fest zur Einweihung Ihres Lebenswerks abgesagt werden. Schmerzt das immer noch?

Ja sehr und das Interesse war unglaublich. Über 10'000 Personen haben sich angemeldet, um an einer Führung durch das Gebäude teilzunehmen. Eine Wiederholung ist praktisch nicht machbar. Bei uns trainieren 160 Sportler, die wir nicht zur Schau stellen wollen. Angedacht ist aber eine digitale Eröffnung.

Welche Bilanz ziehen Sie nach einjähriger Betriebszeit?

Die Rückmeldungen sind überwältigend. Wir haben viele Anfragen von Spitzensportlern. Das Umsetzen unserer Kernkompetenzen auf wissenschaftlicher Basis begeistert die Athleten sehr.

«Das OYM ist ein Gewinn für den Schweizer Spitzensport», sagt Hans-Peter Strebel.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 25. März 2021)

In welchen Bereichen profitieren die OYM-Nutzer am meisten?

Dank einer Kombination aus Athletik, Gesundheitsmanagement, Ernährung und Forschung wird das maximale Leistungspotenzial individuell erarbeitet und ausgeschöpft. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat mal in einem Interview vor einem Jahr von einem Top-Transfer gesprochen. Es war aber nicht von einem Superstar die Rede, sondern einer Ernährungswissenschaftlerin. Das OYM ist ein Gewinn für den Schweizer Spitzensport. Leider sehen das noch nicht alle so.

Wie meinen Sie das?

Ich verspüre eine gewisse Skepsis von Aussenstehenden, welche das OYM noch nicht kennen. So spricht man beispielsweise abschätzig von einem Polizeistaat. Das ist an den Haaren herbeigezogen. Bei uns ist der Dialog mit den Athleten entscheidend. Nur gemeinsam gelingt der Erfolg. Das OYM habe ich der Gesellschaft geschenkt.

In anderen Ländern ist die Akzeptanz für solche Projekte viel grösser.

Wir leben in der Schweiz manchmal in einer Neidkultur. Die Sportler schwärmen über die Betreuung und unbegrenzten Trainingsmöglichkeiten. Dies ist Genugtuung für die grosse Arbeit aller Mitarbeiter im OYM.

Auch das Farmteam, das Sie mit Millionen Franken unterstützt haben, ist im OYM beheimatet. Doch es wird aufgelöst. Traurig, enttäuscht oder frustriert?

Von allem ein bisschen. Es ist schade, wie die Dinge gelaufen sind. Die Swiss League hat eine AG gegründet, wir waren nicht willkommen. Dieses Verhalten ist mir unbegreiflich. Wir haben verschiedene Anläufe gemacht, um nach Aufnahmekriterien zu fragen. Bis heute kennen wir sie nicht.

Machen Sie es sich da nicht etwas zu einfach? Warum kämpfen Sie nicht um einen Verbleib in der Swiss League?

Das macht für uns keinen Sinn. Wir haben die Haltung der AG akzeptiert. Nun gilt es nach vorne zu schauen.

Es steht der Vorwurf im Raum, das Farmteam falle der Sparwut des EV Zug zum Opfer. Macht der Klub Politik auf Kosten der jungen Spieler?

Das ist eine bösartige Unterstellung. Eine Lüge, die ich entschieden zurückweise. Ich habe das Farmteam privat finanziert. Wenn es aufgelöst wird, spart der EV Zug kein Geld.

Aber Sie werden in der Juniorenförderung in der Zukunft kleinere Brötchen backen müssen.

Nein. Es gibt auch andere Klubs, die ohne ein Farmteam erfolgreich sind. Wir wollen an unserem Ausbildungsgedanken festhalten. Ein junger Spieler hat beim EV Zug nach wie vor die besten Voraussetzungen, um sich zu entwickeln.

Wenige Junioren bekommen in der National League regelmässig Eiszeit. Die Leistungsdichte bei den Junioren in der Schweiz ist gering. Also flüchten sie nach Skandinavien oder Nordamerika.

Das denke ich nicht. Wir wollen die Juniorenförderung bei uns noch stärker professionalisieren. Diesen Anspruch haben wir. Die Jungen sollen so weit sein, dass man sie mit 17 oder 18 Jahren im Trainings- und Meisterschaftsbetrieb der Profis integrieren kann, so wie das in Schweden gemacht wird. Übrigens steht Trainer Dan Tangnes zu 100 Prozent hinter unserem Konzept.

Wo soll die Schweiz von Schweden lernen?

Die schwedischen Klubs sind punkto Nachwuchsförderung den anderen europäischen Ländern klar voraus. Die jungen Spieler werden professionell betreut und schon früh ans Profi-Niveau herangeführt. Die Kinder haben ein auf den Sport abgestimmtes Schulsystem. Und da ist auch die hervorragende Ausbildung von Trainern, die Früchte trägt.

Das Schweizer Hockey ist ein erfolgreiches Produkt mit ein paar Schwachstellen. Warum stellen Sie mit der Liga-Reform das Produkt in Frage, statt die eigene Hockey-Kultur zu fördern?

Es geht um ein mit Konsens erarbeitetes Gesamtpaket mit wichtigen Punkten. Leider wird fast nur über das Ausländerthema gesprochen. Es wird zu viel emotionalisiert, statt sachlich diskutiert. Ich gebe Ihnen mein Wort, dass wir in Zug mit möglichst wenigen Ausländern spielen werden.

Sie selbst haben 2018 gegenüber unserer Zeitung gesagt: «Eine Ausweitung auf sechs oder noch mehr Ausländer würde praktisch den Todesstoss für die Nationalmannschaft bedeuten.» Machen Sie eine Kehrtwende?

Auf keinen Fall. Der Status des Lizenzschweizers wird abgeschafft. Es ist also quasi ein Status quo. Wenn wir genügend eigene, talentierte Spieler haben, dann kann ich mir vorstellen, dass bei uns auch mal nur drei Ausländer im Team stehen. Wir engagieren keinen Ausländer zum Nachteil eines sehr guten Juniors. Aber es braucht zwei bis drei Top-Shots wie Jan Kovar.

Hans-Peter Strebel persönlich: Pharmazeut und Saxofonist Der Aargauer Hans-Peter Strebel, 72, ist studierter Pharmazeut. Mit ETH-Mitarbeitern gründete er eine Forschungsfirma für die Entwicklung von Medikamenten. Dabei entstand ein erfolgreiches Medikament gegen die Nervenkrankheit multiple Sklerose. 2006 verkauften sie ihr Unternehmen für 220 Millionen Franken. Strebel hat dem EVZ 2014 mit 3 Millionen Franken den Start des Prestigeprojekts «The Hockey Academy» ermöglicht. Seit 2010 ist er im EVZ-Verwaltungsrat. 2015 löste er Roland Staerkle als Präsident ab und übernahm die Aktienmehrheit. In seiner Freizeit spielt der in Luzern wohnhafte Unternehmer Saxofon und Golf. (pz)

Allein mit dem Financial Fairplay könnte man der Explosion der Lohnkosten entgegenwirken. Warum nehmen Sie den Hammer?

Ich sehe darin mehr Chancen als Risiken, unsere Liga ausgeglichen zu gestalten.

Häppchenweise erfährt die Öffentlichkeit von den Reform-Plänen. Die Kommunikation der Klubbosse ist schwach.

Ja, sie war schlecht und das stiftet Unruhe. Die Kommunikation war übrigens auch Gegenstand von Gesprächen unter den Klubpräsidenten. Dass Interna nach aussen getragen werden, hilft niemandem.

Eine überwältigende Mehrheit der Fans muckt gegen die Aufstockung der Ausländer auf. Nehmen Sie die Kritik zur Kenntnis?

Die Angst vor Identitätsverlust kann ich nachvollziehen. Der Marschhalt in der Debatte ist richtig. Die Fans sollen mitreden können. Die Situation wird nach den Playoffs neu evaluiert.

Wo steht der EV Zug in fünf Jahren?

Wir werden um den Titel spielen und wesentlich mehr als 50 Prozent der Spieler stammen aus unserer Nachwuchsabteilung.

Mit Ihnen an der Spitze?

Definitiv. Die Leidenschaft für den EV Zug ist ungebrochen. Begeisterungsfähigkeit kennt kein Alter.