EVZ-Stürmer Luca De Nisco bringt viel Energie aufs Eis

Eishockey «Unsere vierte Linie verdient den Namen einer vierten Linie nicht»: Luca De Nisco ist im EVZ der Zahlenmensch mit italienischem Flair Den Wert des Stürmers für die Mannschaft lässt sich nicht an Skorerpunkten messen. Luca De Nisco hat andere Qualitäten. Diese hat er schon in den Playoffs unter Beweis gestellt. Philipp Zurfluh 14.09.2022, 05.00 Uhr

Luca de Nisco in der Garderobe des Spitzensportzentrums OYM. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 24. August 2022)

21. September 2021: Diesen Tag wird Luca De Nisco für immer in Erinnerung behalten. Vom Pech des Verletzten-Lazaretts profitiert der Stürmer und kommt völlig überraschend zu seinem Debüt in der National League auswärts gegen den HC Lugano. Wenige Stunden vor der Abreise verkündet ihm Dan Tangnes die freudige Botschaft. «Ich war ziemlich nervös», erinnert sich der 21-Jährige zurück.

Auf der Reise in den Süden sorgte er zusammen mit anderen jungen Spielern für eine amüsante Anekdote, die dem einen oder anderen ein Schmunzeln entlockte. Die Jüngsten besorgten in der Raststätte Bellinzona ein paar Lecke­reien, die mit den klaren Richtlinien des EVZ-Ernährungskonzepts so gar nicht deckungsgleich sind. De Nisco huscht ein verschmitztes Lächeln übers Gesicht und pariert auf lässige Art: «Die Snacks waren gar nicht für uns gedacht, sondern für die älteren Spieler. Auch Dan hat eine Glace genossen.» Für Tangnes hat es jedenfalls «wie ein Schulpicknick ausgesehen». Wie die Glace des Trainers ist diese Angelegenheit längst gegessen.

Nicht nur bei seiner Premiere in Lugano, auch bei den folgenden Einsätzen hinterliess De Nisco einen erfrischenden, willigen Eindruck und spielte sich in den Notizblock von Tangnes. Dennoch rieben sich einige Beobachter verwundert die Augen, als der Flügel zehn Tage nach seinem Debüt in Zugs Premium-Linie an der Seite von Jan Kovar und Dario Simion stürmte. Doch wer ist dieser Offensivmann, der damals noch die Nummer 94 trug und dessen Trikot noch nicht mal mit seinem Namen bedruckt war?

Luca De Nisco (links) bringt eine Menge Energie aufs Eis. Bild: Peter Schneider / Keystone (Biel, 2. Oktober 2021)

Italienisches Temperament drückt selten durch

Aufgewachsen als Einzelkind im zürcherischen Küsnacht hatte er zunächst nur Tennis und Fussball im Kopf. Vor allem mit dem Tennisracket bekundete er grosse Ambitionen und spielte bereits Turniere. «Ich habe als Kind sehr viel Sport gemacht, aber Eishockey stand nicht auf dem Programm.» Erst als Zehnjähriger versuchte er mit den Kufen übers Eis zu gleiten. Tennis, Fussball und Eishockey: Eine Zeit lang übte er alle drei Sportarten aus, doch De Nisco musste sich entscheiden. Zunächst verzichtete er auf Fussball, dann auf Tennis.

«Hockey hat den Vorzug erhalten, weil es eine Teamsportart ist. In einer Gruppe macht Sport viel mehr Spass.»

Im Nachwuchs der GCK Lions ging es nicht nur aufwärts. Bei den technischen Fertigkeiten hatte er grossen Aufholbedarf. «Ich hatte keine Chance gegen Gleichaltrige. Das weckte in mir den Kampfgeist.» Dieser führte ihn zum EVZ, wo er die vierjährige Ausbildung in der «Hockey Academy» absolvierte.

De Nisco hat neapolitanische Wurzeln und ist italienisch-schweizerischer Doppelbürger. Er spricht fliessend Italienisch. Südländisches Temperament schlummert in ihm, «aber ich bin eher der ruhige Typ». Nur wenn die italienische Fussball-Nati spielt, dann wird er emotional. So bei der WM 2021 beim Duell zwischen der Schweiz und Italien. Er drückte Italien die Daumen, ­seine Freunde unterstützten die Schweiz. De Nisco hatte am Ende gut lachen ...

«Es wird sehr, sehr schwierig»

Es gibt Stürmer wie ihn, deren Wert für die Mannschaft nicht an Skorerpunkten gemessen werden darf. De Nisco punktet primär durch seine Explosivität und Schnelligkeit, schafft in der Offensive Raum für seine Mitspieler, raubt dem Gegner Energie. Bestes Beispiel war der dritte Playoff-Viertelfinal gegen den HC Lugano: Die vierte Linie um De Nisco, Sven Leuenberger und Dario Allenspach war ein stetiger Unruheherd und für zwei Tore besorgt. Tangnes sagt:

«Man darf von Luca keine Kovar-Pässe erwarten. Aber er setzt seine Energie effizient und mannschaftsdienlich ein.»

Abseits des Hockeyalltags widmet er sich dem ETH-Studium in Maschinenbau. Ob Geometrie oder Algebra: Zahlen sind für ihn ein Faszinosum. Vier Stunden pro Tag investiert er in die Ausbildung. Für ihn ist die geistige Nahrung eine perfekte Ergänzung zum Hockey.

In dieser Saison droht dem Flügel die Rolle des 13. Stürmers. «Unsere vierte Linie verdient den Namen einer vierten Linie nicht», merkt er zur Qualität des Kaders an. «Ehrlich gesagt, für mich wird es sehr, sehr schwierig.» Doch er will sich für mehr Eiszeit aufdrängen, Vollgas geben, kämpfen. Jene Qualitäten, die ihn auszeichnen.

