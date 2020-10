Analyse Die Vertragsverlängerung des EVZ-Trainers ist ein Zeichen der Wertschätzung und des Vertrauens Der EV Zug verlängert den Vertrag mit Trainer Dan Tangnes bis 2024. Es ist ein klares Bekenntnis zur Kontinuität. Die Länge des Vertrags mag überraschen, ist aber nachvollziehbar und eine Investition in die Zukunft. Philipp Zurfluh 14.10.2020, 20.23 Uhr

In diesen turbulenten Zeiten von Corona bleibt im Eishockey kein Stein auf dem anderen. Millionenverluste, Lohnkürzungen, Entlassungen. Auch der EV Zug schwimmt in finanziell unruhigen Gewässern. Planungssicherheit existiert derzeit kaum. Gewissheiten, die bislang als Selbstverständlichkeit wahrgenommen wurden, bröckeln und fallen in sich zusammen. Investitionen in die Zukunft werden doppelt und dreifach hinterfragt. Was heute noch gilt, ist vielleicht morgen schon obsolet.

Und trotz allem: Der EV Zug setzt auf sportlicher Ebene ein klares Signal. Mit der Verlängerung des Ende Saison auslaufenden Vertrages von Dan Tangnes schenkt die Führungsriege dem Trainer viel Vertrauen. Es ist ein Zeichen der Wertschätzung für die Arbeit des 41-Jährigen. Bis 2024 binden sie den Norweger an den Klub.

Die Vertragsverlängerung hat sich den letzten Wochen abgezeichnet, sie war eine Frage der Zeit. Sportchef Reto Kläy wie auch der Coach bekräftigen bei jeder Gelegenheit die gut funktionierende Zusammenarbeit und das Festhalten an den Zielen: Titel gewinnen und den EV Zug in den nächsten Jahren zur besten Ausbildungsstätte in der Schweiz formen.

Überraschend war allenfalls die Länge des Kontrakts. Eine Garantie, dass es in vier Jahren keine Durststrecken zu bestehen gibt, kann auch Tangnes nicht geben. Doch beim EVZ ist man überzeugt: Sportchef Kläy bezeichnet den langjährigen Vertrag nicht als Wagnis. Der Schritt sei aus tiefer Überzeugung erfolgt, ein klares Bekenntnis zur Kontinuität.

Mit Dan Tangnes haben die Zentralschweizer derzeit auf jeden Fall den richtigen Mann an der Bande. Als er im April 2018 der Öffentlichkeit und den Medien vorgestellt wurde, war er vielerorts noch ein unbeschriebenes Blatt. Doch in Schweden hat Tangnes sich einen ausgezeichneten Ruf als Ausbildner erarbeitet. Für Sportchef Kläy und CEO Patrick Lengwiler war das der entscheidende Punkt. Er passte perfekt ins Profil der Zuger, die sich gross die Ausbildung von Nachwuchskräften auf die Fahne geschrieben haben. Durch die zuvor über viele Jahre hinweg nordamerikanische geprägte EVZ-Organisation weht seither ein frischer skandinavischer Wind.

Dan Tangnes coacht den EV Zug seit der Saison 2018/19. Marusca Rezzonico/Freshfocus (Lugano, 9. Oktober 2020)

Die Zuger besitzen technische und taktische Qualitäten wie kaum eine andere Mannschaft. Tangnes ist es seit seinem Amtsantritt gelungen, die Spieler zu formen, entwickeln und besser zu machen. Unter ihm haben sie einen temporeichen, dynamischen und effizienten Spielstil entwickelt. Die Mannschaft ist heute ein intaktes Gebilde, das sich vor keinem Gegner verstecken muss. Sie ist gewillt, den hohen Ansprüchen – die sie an sich selbst hat – gerecht zu werden.

Der EVZ hat das Potenzial, in der Qualifikation den ersten Platz zu belegen. Ob er auch den Playoff-Final gewinnen kann? Das muss Dan Tangnes, der noch nie eine Meisterschaft gewonnen hat, noch beweisen. Gelingt ihm dies, wird er in Zug ein ganz Grosser – und kann das in ihn gesetzte Vertrauen zurückzahlen.