ZSC Lions holen vom EV Zug Johann Morant Die ZSC Lions tätigen den ersten Transfer im Hinblick auf die Saison 2020/21. Vom EV Zug wird der Verteidiger Johann Morant mit einem Zweijahresvertrag zu den Zürchern stossen.

Der Zuger Johann Morant (in Weiss) spielt nächste Saison für die ZSC Lions (Bild: Pablo Gianinazzi / Keystone)

(sda/rem)

Der 33-jährige Franzose mit Schweizer Lizenz spielt seit fünf Jahren für die Zuger, zuvor war er bei Lausanne, Lugano und Bern engagiert. Insgesamt bestritt er in der National League 297 Spiele.

«Ich sehe in Johann einen soliden Verteidiger, der für seine Härte bekannt ist und einen guten ersten Pass spielen kann», wird ZSC-Sportchef Sven Leuenberger in einem Communiqué zitiert. Er hat bei Morant eine Entwicklung beobachtet: «Johann ist in den letzten Jahren vom reinen Abräumer zum Verteidiger mit wertvollen Passqualitäten avanciert.» Sein Spielertyp passe zu den ZSC Lions.

Johann Morant weist in dieser Saison in den bisherigen 13 Saisonspielen eine Minus-Vier-Bilanz vor und erzielte zwei Tore und zwei Assists.