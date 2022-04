Playoff-Halbfinal: Der EV Zug gewinnt gegen den HC Davos mit 2:1

Eishockey Drama pur: Marco Müller lässt den EV Zug 15 Sekunden vor Schluss jubeln – HCD-Trainer Wohlwend rastet komplett aus Der EV Zug holt sich im zweiten Halbfinal-Spiel den zweiten Sieg. Der Erfolg ist verdient, weil der Meister mehr Chancen und Spielanteile hat. Christian Djoos muss mit drei Stichen genäht werden. Philipp Zurfluh, Davos Jetzt kommentieren 11.04.2022, 00.21 Uhr

Es waren unfassbare, hoch dramatische Szenen, die sich in der Schlussminute im Davoser Eisstadion abspielten: Marco Müller sorgte mit seinem 2:1-Siegtreffer 15 Sekunden vor Ende der Partie dafür, dass die Fans im Gästesektor in Begeisterungsstürme verfielen und bei Christian Wohlwend die Sicherungen durchbrannten. Er vergass seine Manieren. Der Trainer des HC Davos liess seinen Emotionen freien Lauf und warf diverse Trinkflaschen aufs Eis. Was war passiert?

Die Zuger feiern den 2:1-Siegtreffer – Davos-Coach Christian Wohlwend verwirft die Hände. Bilder: Keystone

Die Schiedsrichter schickten den Ex-Zuger Jesse Zgraggen auf die Strafbank. Eine hart gepfiffene Strafe und vielleicht auch ein Kompensationsentscheid, weil einige Minuten zuvor HCD-Captain Andres Ambühl den am Boden liegenden Leonardo Genoni tätlich anging. Dan Tangnes war es egal:

«Der Sieg ist absolut verdient, weil wir über 60 Minuten das bessere Team waren.»

Er habe eine Reaktion des Gegners erwartet: «Sie haben aggressiver gespielt, aber ich bin zufrieden, wie wir dagegenhalten konnten. Man hat gespürt, dass Davos im Verlauf des Spiels müder geworden ist.» Eindrücklich: Der EV Zug hat saisonübergreifend seine letzten zehn Playoff-Spiele gewonnen.

Den Startschock gut verdaut

So einfach wie im ersten Spiel, als Leonardo Genoni über weite Strecken beschäftigungslos war, machten es die Davoser dem Favoriten nicht. Vielleicht haben die Worte des HCD-Abwehrchefs Magnus Nygren dazu beigetragen, der nach der hoch verdienten 0:3-Niederlage sofort in den Angriffsmodus ging: «Es ist Playoff und nicht der freie Auslauf.» Und siehe da: Wer einen passiven oder gar lethargischen HCD erwartet hätte, wurde eines Besseren belehrt. Das Heimteam setzte nach bereits 83 Sekunden ein Zeichen und ging durch Enzo Corvi in Führung. Genoni war gegen diesen platzierten Schuss machtlos. Der EV Zug musste sich nach dem Startschock etwas schütteln, übernahm aber dann das Spieldiktat und kam zu mehreren Gelegenheiten, welche Genonis Antipode, Sandro Aeschlimann, teils bravourös entschärfte.

Weil es in Sachen Effizienz noch haperte, leuchtete nach 20 Minuten beim EVZ-Logo auf dem Videowürfel eine grosse Null auf. Bei fünf gegen fünf Feldspielern war der Meister optisch überlegen und hatte deutlich mehr Spielanteile. Es schien nur noch eine Frage der Zeit, bis Zug den Riegel knacken konnte. Weil auf Davoser Seite plötzlich sechs Spieler gleichzeitig auf dem Eis standen, wurde gegen das Heimteam eine Strafe der Kategorie «Vermeidbar» ausgesprochen.

Christian Djoos: Mit drei Stichen genäht, na und?

Just in der Sekunde, als der HCD wieder in Vollbestand antreten konnte, wurden die Zuger für ihre intensiven Bemühungen belohnt. Aeschlimann konnte für einmal gegen den Schuss von Christian Djoos nichts ausrichten, auch weil Fabrice Herzog seinem ehemaligen Teamkollegen die Sicht verdeckte. Den Gästen bot sich sogleich die Möglichkeit für den nächsten Treffer. Dies, weil Yannick Frehner Verteidiger Djoos mit dem Stock im Gesicht traf. Der Schwede musste unterhalb des linken Auges mit drei Stichen genäht werden und kehrte wenige Minuten später aufs Eis zurück. Schmerzen? «Nein, das muss man aushalten können», sagte der 27-Jährige nach dem Spiel, als wäre nichts geschehen. Djoos holte sich bereits den achten Skorerpunkt im sechsten Playoff-Spiel. Für ihn war vor allem der Glaube an den Sieg ein Schlüsselfaktor. «Wir haben auch nach dem frühen Rückstand unser System durchgezogen.» Und Siegtorschütze Müller ergänzte: «Wir müssen nicht immer das Haar in der Suppe suchen. Wir können stolz darauf sein, was wir geleistet haben.» Bei seinem siegbringenden Tor sei auch etwas Glück dabei gewesen. «Ich habe spekuliert und stand am richtigen Ort. Das war ein unglaublich befreiendes Gefühl, als der Puck im Tor landete.»

Christian Djoos klatscht nach dem 1:1-Ausgleichstreffer mit seinen Teamkollegen ab. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus

Die Bündner verteidigten sehr solidarisch, wehrten sich mit Händen und Füssen, um sich in die Verlängerung zu retten. Und immer wieder hiess die Endstation: Sandro Aeschlimann. Er liess sich insgesamt 40 Paraden gutschreiben. Doch Marco Müller hatte etwas dagegen. Der EV Zug peilt am Dienstagabend in Spiel drei die Vorentscheidung in der Serie an. Marco Müller sagt: «Wir wollen jetzt den Sack zumachen.»

Davos – Zug 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Eisstadion. – 6007 Zuschauer. – SR Stricker, Tscherrig; Obwegeser, Cat.



Tore: 2. Corvi (M. Wieser) 1:0. 26. Djoos (Hofmann, Kovar) 1:1. 60. Müller (Hofmann, Kovar) 1:2.



Strafen: 5-mal 2 Minuten und Spieldauerdisziplinarstrafe (60.) gegen Davos. 3-mal 2 Minuten gegen Zug.



Davos: Aeschlimann; Jung, Nygren; Wellinger, Egli; Barandun, Zgraggen; Bromé, Rasmussen, Stransky; Ambühl, Corvi, Marc Wieser; Schmutz, Prassl, Frehner; Canova, Nussbaumer, Knak; Heinen; Hammerer.



Zug: Genoni; Djoos, Cadonau; Stadler, Hansson; Kreis, Schlumpf; Bachofner, Lander, Müller; Hofmann, Kovar, Simion; Herzog, Senteler, Zehnder; Suri, Leuenberger, Allenspach; Gross; De Nisco.



Bemerkungen: Zug ohne Martschini (verletzt), Klingberg und Wüthrich (beide überzählig).

