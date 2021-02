Eishockey 61 Torschüsse zu 25 Torschüsse! Der EV Zug dominiert Genève-Servette, siegt aber erst in der Verlängerung 61 zu 25 Torschüsse: Der EV Zug spielt Genf an die Wand, lässt aber bei der Chancenverwertung die Effizienz vermissen. Stürmer Justin Abdelkader gelingt ein auffälliges Debüt. Philipp Zurfluh aus Genf 23.02.2021, 23.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Justin Abdelkader (links) versucht beim EVZ-Debüt den Puck vor das Servette-Tor zu bringen. Bild: Salvatore Di Nolfi/Key (Genf, 23. Februar 2021)

Es läuft die dritte Minute der Verlängerung, als Lino Martschini über das Eis sprintet, den Puck an Goalie Gauthier Descloux vorbei hämmert und das Netz erzittern lässt. Es ist der Schuss ins Glück, das dritte Saisontor des Stürmers. Der 4:3-Sieg ist hoch verdient. Zug dominiert die Romands über weite Strecken. Ein Blick in die Statistik zeigt: Die Zuger feuern unglaubliche 61 Schüsse auf das Tor von Descloux ab, der mit vielen grossartigen Reflexen seine Mannschaft lange im Spiel hält.

«Wir sind nach Genf gekommen, um ein Zeichen zu setzen, das ist uns gelungen», sagte Dan Tangnes nach dem Spiel und liess nicht unerwähnt, dass der EVZ noch eine Rechnung offen hatte. Am 13. November 2020 ging Zug sang- und klanglos mit 0:4 unter. «Das Team hat das umgesetzt, was ich verlangt habe», so der Trainer.

«Wir hätten eigentlich 3:0 oder 4:0 in Führung gehen müssen.»

Allzu gerne hätte er und seine Mannschaft die Heimfahrt vom Genfersee in die Zentralschweiz mit drei Punkten angetreten. Immerhin zwei Zähler ist man geneigt zu sagen. Denn in den bisherigen Auftritten am Lac Léman kassierte Zug in Genf und Lausanne drei Niederlagen.

12 Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz

Als «grosse machine» wurde Leader Zug auf der Vereinswebsite von Genève-Servette HC ankündigt. Dieser Ausdruck hat seine Berechtigung. Der Zuger Motor ist in den letzten Spielen heiss gelaufen. Gegen Genf feierte der EVZ den fünften Sieg in Serie. Die Zentralschweizer drehen an der Ligaspitze einsame Kreise, zwölf Punkte und mehr sind sie der Konkurrenz enteilt. Mit den Romands wartete ein echter Gradmesser. Das wohl beste Ausländerquartett der Liga mit Linus Omark, Eric Fehr, Daniel Winnik und Henrik Tömmernes hat in dieser Saison schon 138 Skorerpunkte gesammelt. Die Zuger waren also gewarnt.

Zug Center Jan Kovar erzielt das 1:0 für die Gäste. Bild: Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE Genève-Servettes Eric Fehr arbeitet Zugs Yannick-Lennart Albrecht vom Genfer Tor weg. Bild: Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE Immer wieder bekommen die Zuger das physische Spiel der Genfer zu spüren. Hier wird Dario Simion von Noah Rod (links) und Tanner Richard in die Mangel genommen. Bild: Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE Die beiden Topskorer, Genève-Servettes Linus Omark und Zugs Jan Kovar, im Zweikampf. Bild: Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE Lino Martschini bejubelt sein Siegtor in der 63. Minute. Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE

Aber es waren nicht die Genfer, die in der Offensive für Spektakel sorgten. Zug nahm das Heft in die Hand. Für Debütant Justin Abdelkader hätte es einen Traumeinstand werden können: Nach 90 Sekunden hatte der US-Amerikaner die erste Einschussgelegenheit. Aber sein Schuss war zu unplatziert. Auch sonst bewies das Kraftpaket, warum er in den nächsten Wochen eine wichtige Figur in Zugs Spielsystem sein wird. Er zeigte eine auffällige Partie und erhielt knapp 20 Minuten Eiszeit. Oftmals im Powerplay eingesetzt, sorgte der Stürmer immer wieder für mächtig Verkehr im Slot der Genfer.

Zug mit 28 Torschüssen im ersten Drittel

Nach einer strittigen Szene in der 5. Minute musste der Schiedsrichter die Videoaufnahmen konsultieren, ob Sven Senteler bei seinem Ablenker den Stock zu hoch angesetzt hatte. Nach mehrminütigem Unterbruch entschieden die Unparteiischen auf kein Tor. Eine Zentimeterentscheidung zu Ungunsten der Zuger. Der Leader liess sich nicht entmutigen, das Spiel ging nur in eine Richtung. Rekordverdächtige 28 Torschüsse gingen in die Statistik ein. Topskorer Jan Kovar (12.) traf zur verdienten Führung. «Das ist ein Desaster», enervierte sich ein Fan in der VIP-Loge.

Nein, so schlimm war es nicht, aber Zug liess dem Heimteam keine Zeit zum Durchschnaufen. Einer der sechs Torschüsse im ersten Drittel nutzte aber Simon Le Coultre (16.) zum Ausgleich. Und auch im Mitteldrittel war Zug das tonangebende Team. Doch der erste Schuss der Genfer durch Noah Rod (24.) landete im Tor. Nach Treffern von Dario Simion (31.), Yannick-Lennart Albrecht (32.) und Tyler Moy (39.) stand es Unentschieden – bis zu Martschinis Schuss ins Glück. Schnell, geradlinig, dominant: Dieser Auftritt des EVZ hatte bereits Playoff-Qualität.

Servette – Zug 3:4 (1:1, 2:2, 0:0, 0:1) n. V.

Les Vernets. – 1 Zuschauer. – SR Tscherrig/Stolc.

Tore: 12. Kovar (Klingberg, Zehnder) 0:1. 16. Le Coultre (Vermin, Omark/Ausschluss Klingberg) 1:1. 24. Rod (Richard, Vermin) 2:1. 31. Simion (Kovar, Schlumpf) 2:2. 32. Albrecht (Stadler, Schlumpf) 2:3. 39. Moy (Jacquemet, Omark) 3:3. 63. Martschini (Senteler) 3:4.

Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Genève-Servette; 2-mal 2 Minuten gegen Zug.

Genève-Servette: Descloux; Völlmin, Jacquemet; Le Coultre, Karrer; Mercier, Guebey; Smons; Omark, Winnik, Moy; Vermin, Richard, Rod; Kast, Fehr, Miranda; Patry, Smirnovs, Berthon; Fritsche.

Zug: Genoni; Geisser, Diaz; Stadler, Schlumpf; Alatalo, Cadonau; Gross; Simion, Kovar, Klingberg; Zehnder, Albrecht, Leuenberger; Abdelkader, Shore, Martschini; Bachofner, Senteler, Allenspach.

Bemerkungen: Zug ohne Hofmann, Wüthrich, Zgraggen, Thürkauf (verletzt), Thorell (überzählig), Hollenstein, Langenegger (Swiss League).