EISHOCKEY SC Bern oder HC Davos? Der EV Zug nimmt vorerst die Rolle des Beobachters ein Dank eines 3:1-Erfolgs gegen den EHC Biel schliesst der Liga-Dominator die Qualifikation mit überragenden 119 Punkten ab. Der Gegner in den Playoff-Viertelfinals steht frühestens am Freitag fest. Philipp Zurfluh 05.04.2021, 20.22 Uhr

Dem Bieler Verteidiger Samuel Kreis (rechts) wird bewusst: Zug-Stürmer Carl Klingberg rauscht an. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Zug, 5. April 2021)

Für den EV Zug endete am Ostermontag die Qualifikation so, wie sie am 2. Oktober begonnen hatte – mit drei Punkten. 40-mal konnten die Zentralschweizer einen Sieg bejubeln und sich dabei 119 Punkte gutschreiben lassen. «Ich bin stolz auf die Mannschaft, wie sie über sechs Monate auf konstant hohem Niveau gespielt hatte», sagte Trainer Tangnes. «Es ist eine verrückte Saison wegen Corona. Man wusste nie, was am nächsten Tag passiert. Deshalb ist die Leistung des Teams nicht hoch genug einzuschätzen. In dieser Gruppe steckt unglaublich viel Charakter», bilanziert Tangnes.

Das Duell gegen den EHC Biel hatte für Zug nur eine geringe Bedeutung. Es ging darum, sich ein gutes Gefühl für den Playoff-Start zu holen. Ganz anders bei den Bielern. Sie lieferten sich ein Fernduell mit den ZSC Lions und Genève-Servette um die zwei noch zu vergebenen Plätze für die Playoff-Viertelfinals. Mit einem Sieg nach regulärer Spielzeit hätten sie dies eintüten können. EVZ-Goalie Leonardo Genoni fingierte aber als Spielverderber.

Bieler beklagen viel Pech

Die Zuger konnten sich nach dem ersten Drittel beim 33-Jährigen bedanken, dass die Partie nicht schon früh auf die Seite der Seeländer kippte. Genoni vereitelte gleich mehrere Top-Chancen und zeigte eine starke Darbietung. Insgesamt entschärfte er 43 von 44 Schüssen. Das zwischenzeitliche 1:1-Unentschieden nach 40 Minuten schmeichelte den Zugern.

Viel Pech hatte dann Biel in der 43. Minute: Einen Schuss von Topskorer Luca Cunti konnte Leonardo Genoni nicht unter Kontrolle bringen. Die Referees unterbrachen jedoch fälschlicherweise die Partie, während der Puck Sekundenbruchteile später über die Torlinie rollte. Das schmeckte den Gästen überhaupt nicht, doch der Schiedsrichterentscheid hielt Bestand. Ein Funktionär der Bieler hatte seine Nerven nicht mehr unter Kontrolle, polterte gegen die Plexiglaswand auf der Medientribüne und richtete ein paar unflätige Worte Richtung Eisfeld. Stattdessen stand es drei Minuten später 2:1 für Zug. Stürmer Carl Klingberg nahm genau Mass und hämmerte den Puck ins Lattenkreuz – sein neuntes Tor in den letzten sieben Spielen. Klingberg sagte:

«Das Gelingen von 119 Punkten macht uns stolz, aber wir bleiben hungrig. Es liegt noch ein langer, steiniger Weg vor uns»

Auf diesem Weg hat Zug nun sieben Tage Zeit, um sich optimal auf den Playoff-Start am 13. April zu Hause in der Bossard-Arena vorzubereiten. Am Dienstag und Mittwoch bekommen die Spieler frei, «um den Kopf zu lüften», so Tangnes. «Es wird ihnen guttun, wenn sie zwei Tage ohne Anweisungen und Gebrüll der verrückten Coaches abschalten können.» Ab Donnerstag wird der Rhythmus hochgefahren.

U20-Elit gewinnt Schweizer-Meister-Titel

HC Davos oder SC Bern: Diese Mannschaften machen gegeneinander Zugs Viertelfinal-Gegner aus. Klarheit darüber herrscht frühestens am Freitag, spätestens am Sonntag. Wen wünscht sich Trainer Tangnes? «Auf dieses Glatteis lasse ich mich nicht führen», meint er und lacht. «Wir bereiten uns nun auf alle Eventualitäten vor und analysieren beide Kontrahenten.»

Nur fünf Kilometer Luftlinien entfernt von der Bossard-Arena herrschte im Spitzensportzentrum OYM in Cham bereits ausgelassene Jubelstimmung. Die U20-Elit von Fabio Schumacher sicherte sich dank eines 6:4-Erfolgs im Playoff-Final gegen den EHC Biel den Schweizer-Meister-Titel. Die Zuger Junioren haben es den Profis vorgemacht. Für Klingberg ist klar: «Wir geben alles für die Organisation, und unsere Fans und wollen in ein paar Wochen etwas Grosses feiern.»

Zug – Biel 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Bossard-Arena. – 0 Zuschauer. – SR Lemelin/Piechaczek.

Tore: 26. Stampfli (Lindbohm) 0:1. 35. Senteler (Martschini) 1:1. 46. Klingberg 2:1. 57. Leuenberger (ins leere Tor) 3:1.

Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Zug, 4-mal 2 Minuten gegen Biel.

Zug: Genoni; Stadler, Diaz; Geisser, Schlumpf; Gross, Cadonau; Zgraggen; Hofmann, Kovar, Simion; Zehnder, Albrecht, Klingberg; Thorell, Senteler, Martschini; Bachofner, Leuenberger, Langenegger.

Biel: Van Pottelberghe; Moser, Kreis; Stampfli, Lindbohm; Forster, Rathgeb; Sartori, Jaquet; Rajala, Trettenes, Brunner; Künzle, Cunti, Kessler; Ulmer, Komarek, Hofer; Augsburger, Gustafsson, Kohler.

Bemerkungen: Zug ohne Wüthrich, Thürkauf (alle verletzt), Alatalo, Abdelkader (beide krank gemeldet), Shore (überzählig). Biel ohne Fey, Lüthi, Fuchs, Hügli (alle verletzt), Hischier (krank), Lindgren, Pouliot (beide überzählig). Van Pottelberghe aus dem Tor von 56:14 bis 56:59, von 57:48 bis 58:42 und 58:55 bis 59:31.