Champions Hockey League: Der EV Zug siegt gegen TPS Turku 4:0

Champions Hockey League «Die Mannschaften hätten eine würdigere Atmosphäre verdient gehabt»: Der EVZ siegt 4:0 und ist voll im Fahrplan Im Land des Weltmeisters bekundet der EV Zug keine Mühe und siegt 4:0 gegen TPS Turku. Für drei Tore zeichnen sich Verteidiger verantwortlich. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 04.09.2022, 21.57 Uhr

Auch Lino Martschini (Mitte) reihte sich unter die Torschützen. Teemu Saarinen (Turku, 4. September 2022)

Aus Schweizer Sicht war die Champions Hockey League am Samstag ein Tag zum Vergessen: Die Rapperswil-Jona Lakers (1:3), die ZSC Lions (1:2 n.V.) und der HC Fribourg-Gottéron (0:1) verloren ihre Begegnungen. Vor allem die Zürcher und Freiburger patzten völlig überraschend gegen die Meister aus Polen und Norwegen. Die Niederlage des ZSC gegen Katowice kann nur als blamabel bezeichnet werden. Besser machten es gestern die anderen beiden im europäischen Wettbewerb vertretenen Klubs aus der National League. Der HC Davos (6:3) sowie der EV Zug (4:0) holten sich beide Auswärtssiege und werteten die helvetische Bilanz ein bisschen auf.

Der EV Zug liess nie Zweifel aufkommen, dass er im hohen Norden Federn lassen könnte. Im Duell der beiden siegreichen Mannschaften vom ersten Spieltag hatte Zug das Spiel unter Kontrolle und hätte jederzeit ein paar Gänge hochschalten können. Der elffache finnische Meister TPS Turku kam fast nie in die Gefahrenzone des EV Zug. Nur 16 Schüsse musste Torhüter Leonardo Genoni abwehren, was mit der souveränen Defensivleistung zu tun hatte. Mit einem Schuss ans Lattenkreuz in der 48. Minute kamen die Finnen einem Torerfolg am nächsten. In seinem 51. Spiel in der CHL gelang Genoni der fünfte Shutout. «Ich bin mehr als zufrieden. Wir haben ein solides Spiel abgeliefert», resümierte EVZ-Coach Dan Tangnes.

Hanssons Punkteausbeute und Gross’ Premiere

11820 Plätze fasst die Multifunktionsarena Gatorade Center, die Heimstätte der Gastgeber. Doch im mit 14 Prozent Auslastung spärlich gefüllten Stadion konnte nie richtig Stimmung aufgekommen, auch weil Zug die Aufgabe pflichtbewusst und souverän erledigte. «Die beiden Mannschaften hätten eine würdigere Atmosphäre verdient gehabt. Aber damit musste man leider rechnen. Im September hält sich bei den Fans die Lust auf Eishockey in Grenzen», bedauerte Tangnes die Rahmenbedingungen.

Das Tor von Niklas Hansson in der 8. Minute war ein erster Dämpfer für die Heimfans. Der Schwede weist nach zwei CHL-Partien bereits ein Tor und vier Assists auf. Nico Gross, Torschütze zum 2:0, gelang der erste Treffer überhaupt auf europäischer Bühne. Glück benötigte der EVZ beim 3:0 in der 31. Minute. Livio Stadler beabsichtigte, den Puck vors Tor zu befördern. Dort lenkte ihn ein finnischer Verteidiger ins eigene Tor ab. Es war so etwas wie die Vorentscheidung. Vom finnischen Vizemeister kam danach nicht mehr viel. Zug tat das Nötigste, was genug war an diesem Abend.

Tangnes wünscht sich viele EVZ-Fans

Eine überzeugende Darbietung bot der EV Zug vor allem im Unterzahlspiel. Er liess es nicht zu, dass sich die Gastgeber mit ihrer Powerplay-Formation vor Genonis Kasten installieren konnten. Und so lobte Tangnes:

«So stelle ich mir unser Boxplay vor. Das war überzeugend. Darauf können wir aufbauen.»

Mit der maximalen Punkteausbeute von sechs Zählern aus zwei Spielen ist der EVZ im Fahrplan. Drei der vier restlichen Partien trägt er zu Hause aus. Heute fliegt die Mannschaft von Helsinki zurück in die Schweiz. Am Donnerstag sind die Grizzlys Wolfsburg zu Gast. Dann hofft Dan Tangnes auf eine feierlichere Ambiance als in Turku.

Telegramm

TPS Turku – Zug 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Gatorade Center. – 1624 Zuschauer. – SR Hribik (CZE)/Heikkinen (FIN)



Tore: 8. Hansson (Martschini, Cehlárik) 0:1. 27. Gross (Schlumpf, Kovar) 0:2. 31. Stadler (Martschini, Hansson) 0:3. 60. Martschini (O’Neill, Cehlárik/ins leere Tor) 0:4.



Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Turku, 5-mal 2 Minuten gegen Zug.



Turku: Lehtinen; Kivihalme, Tuomisto; Anttalainen, Rafkin; Pulli, Suomi; Kiviharju; Tammela, Intonen, Pyyhtiä; Rech, Munkki, Kosmachuck; Steenbergen, Marjala, Väisänen; Korpikoski, Jasu, Haapanen.



Zug: Genoni; Djoos, Geisser; Stadler, Hansson; Kreis, Schlumpf; Gross; Hofmann, Kovar, Simion; Herzog, Senteler, Zehnder; Cehlárik, O’Neill, Martschini; Allenspach, Leuenberger, Klingberg; De Nisco.

