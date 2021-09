Eishockey Hundertstel-Wahnsinn in Lugano – der EV Zug gleicht 0,7 Sekunden vor Schluss aus und muss trotzdem als Verlierer vom Eis Der EV Zug rettet sich in extremis in die Verlängerung. Dort hat der HC Lugano den längeren Atem und siegt mit 3:2. Trainer Dan Tangnes hadert trotz erster Saisonniederlage nicht. Philipp Zurfluh, Lugano 21.09.2021, 23.39 Uhr

Der Zuger Sven Leuenberger (rechts) nimmt Anlauf für einen Gegenangriff. Bild: Pablo Gianinazzi/Keystone (Lugano, 21. September 2021)

Unglaublich, aber wahr. 0,7 Sekunden vor Ablauf der 60 Spielminuten kann der EV Zug zum 2:2 ausgleichen. Drei Sekunden vor Schluss gewinnt Jan Kovar das Bully, Niklas Hansson schiesst und Carl Klingberg lenkt den Puck ins Tor ab. Nach der 2:1-Führung 51 Sekunden vor Schluss durch Mark Arcobello sahen die Tessiner noch wie die sicheren Sieger aus. Doch zu Beginn der Verlängerung hielt dann plötzlich der Meister alle Trümpfe in der Hand, weil er in der Verlängerung noch fast zwei Minuten in Überzahl spielen konnte. Doch Stürmer Alessio Bertaggia schoss den HC Lugano zum Sieg. Die Cornèr-Arena wurde zum Tollhaus, die erste Saisonniederlage des EV Zug war Tatsache.

Als «crazy», bezeichnete Trainer Dan Tangnes die Schlussphase eines mitreissenden Spiels. «So habe ich das in meiner Trainerkarriere noch nie erlebt.» Hadern wollte der Norweger mit der Niederlage nicht, vielmehr zollte er seinem Team Respekt.

«Der Ausgleich kurz vor Schluss zeugt von unserem Willen, bis zur letzten Sekunde an uns zu glauben und nie aufzugeben»

, erklärte Tangnes und wollte auch die Qualität des Gegners nicht kleinreden. «Dieses Team wird vorne mitmischen, da bin ich überzeugt.»

Zu wenig Durchschlagskraft in der Offensive

Mit Lino Martschini, Yannick Zehnder und Anton Lander musste der EV Zug gleich drei gewichtige Absenzen verkraften. Doch darauf angesprochen, zuckte Zugs Coach lediglich mit den Schultern. «Mir ist egal, wer auf dem Eis steht. Ich vertraue jedem Spieler, der auf dem Matchblatt ist, sonst würde ich ihn nicht mitnehmen.»

Ein Trainerfuchs wie es der 42-Jährige ist, hadert nicht, sondern versucht das Beste aus der Situation zu machen. Doch er liess nicht unerwähnt, dass die Offensive durch die genannten Ausfälle an Durchschlagskraft und Vorwärtsdrang eingebüsst hat.

Vom Pech der Verletzten profitierte aber ein Neuling. Der EVZ-Trainer gab wieder einmal einer Nachwuchshoffnung die Chance, Erfahrungen in der höchsten Liga zu sammeln. Der Academy-Spieler mit dem klingenden Namen Luca Andrea De Nisco debütierte in der National League. Und der gebürtige Zürcher hätte beinahe einen Einstand nach Mass feiern können. Der 20-Jährige vergab im ersten Drittel eine sehr gute Chance, weil er den Puck nicht richtig kontrollieren konnte. «Ich war zu Beginn recht nervös, aber es hat unglaublich viel Spass gemacht», sagte der strahlender Debütant De Nisco.

Ex-Zuger Alatalo: «Der Sieg ist verdient»

Noch beim letzten Auftritt in der Cornèr-Arena fegten die Zuger im Januar dieses Jahres wie ein Orkan über das Eis. Die Mannschaft musste nicht einmal annähernd ihr Potenzial ausschöpfen und dominierte den HC Lugano nach allen Regeln der Kunst. Nach 18 Minuten führte Zug mit 4:0. Lugano in Schockstarre. Nicht so am Dienstagabend: Lugano und Zuger lieferten sich einen Schlagabtausch – inklusive Herzschlagfinale. «Geil», kommentierte Luganos Santeri Alatalo die Schlussphase. «Der Sieg ist verdient», fügte der Verteidiger an und machte sich auf in Richtung seiner ehemaligen Zuger Teamkollegen, um sich über dieses verrückte Spiel zu unterhalten. So macht Eishockey Spass.

Lugano – Zug 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) n. V.

Cornèr-Arena. – 4722 Zuschauer. – SR Stolc/Urban.



Tore: 10. Kovar (Schlumpf) 0:1. 38. Boedker (Arcobello, Fazzini/Ausschlüsse Simion, Kovar) 1:1. 60. (59:09) Arcobello (Ausschluss Wolf!) 2:1. 60. (59:59) Klingberg (Hansson, Senteler/Ausschlüsse Wolf, Chiesa, Zug ohne Goalie) 2:2. 65. (64:00) Bertaggia (Alatalo) 3:2.



Strafen: 6-mal 2 Minuten gegen Lugano; 4-mal 2 Minuten gegen Zug.

Lugano: Schlegel; Riva, Alatalo; Müller, Nodari; Wolf, Chiesa; Guerra, Vedova; Stoffel, Arcobello, Fazzini; Morini, Herburger, Boedker; Josephs, Thürkauf, Bertaggia; Tschumi, Walker, Traber.



Zug: Genoni; Kreis, Wüthrich; Djoos, Cadonau; Gross, Schlumpf; Stadler, Hansson; Allenspach, Senteler, Klingberg; Herzog, Kovar, Simion; Bachofner, Müller, Suri; De Nisco, Leuenberger, Hofer.