Champions Hockey Legue: Der EV Zug spielt gegen München

Eishockey Revanchegelüste: Die Zuger Stiere wollen die Roten Bullen endlich packen Am Dienstag (19.30) spielt der EV Zug das Achtelfinal-Hinspiel der Champions Hockey League in München. Der Gegner hat es in sich. René Barmettler Jetzt kommentieren 14.11.2022, 17.47 Uhr

Letzte Begegnung: Münchner Jubel nach dem 6:1-Sieg beim EV Zug. Bild: Philipp Schmidli/Keystone (Zug, 13. Oktober 2021)

Dan Tangnes, der Trainer des EV Zug, schrieb in einem offenen Brief an die Fans: «München ist eines der besten Teams in Europa, aktueller Tabellenführer in Deutschland und stand letzte Saison in der Champions Hockey League im Halbfinal.» Christian Winkler, Sport-Direktor beim Gegner Red Bull München, verspricht sich sogar von dieser brisanten Affiche:

«Das werden zwei vorgezogene Finalspiele zweier Mannschaften in Topform.»

Revanchegelüste verspüren die Zuger allemal, zwei Mal scheiterten sie bisher in diesem Wettbewerb an den Münchnern, trotz zweier Auswärtssiege.

Auf Nachfrage verriet EVZ-Sportchef Reto Kläy an der virtuell abgehaltenen Pressekonferenz vom Sonntag seine Reaktion zu diesem Los: «Nicht schon wieder diese Münchner! Es ist ein wenig wie eine Hassliebe: Wir pflegen ein gutes Verhältnis neben dem Eis, aber auf dem Eis haben wir noch eine offene Rechnung zu begleichen.» Die «blauweissen Stiere» wollen endlich die «Roten Bullen» an den Hörnern packen.

Respekt vor der schnellen Schweizer Spielweise

RB München gibt es in dieser Form seit 2013, ist wie der EV Zug eine Vorzeigeadresse mit Jugendakademie in Salzburg. 2016 bis 2018 feierten die Deutschen drei Meistertitel und stiessen 2019 in der Champions Hockey League bis in den Final vor (1:3 gegen Frölunda Göteborg). Dorthin möchte der EVZ auch endlich, dieses Ziel wurde vor dieser Saison formuliert. Doch die bisherigen Leistungen in der Meisterschaft liessen oft zu wünschen übrig, zuletzt gab es hingegen einen Leistungsaufschwung mit vier Siegen in Serie.

Dan Tangnes gönnte seinem Team während der Meisterschaftspause eine Pause von drei Tagen. Goalie Leonardo Genoni, Verteidiger Tobias Geisser und die Stürmer Grégory Hoffmann, Sven Senteler und Dario Simon standen in Turku (FIN) mit dem Nationalteam im Einsatz und stiessen gestern in München zum Team, das mit dem Car angereist war.

EVZ-Stürmer Sven Leuenberger (23) ist sich der schwierigen Aufgabe bewusst:

«Gegen München waren es oft sehr enge Spiele. Ich hoffe, dass wir diese auf unsere Seite kippen können. Wir sind bis in die Fingerspitzen motiviert und haben etwas gutzumachen.»

Der Respekt vor dieser Affiche ist auch bei den Münchnern gross. So sagt der 20-jährige Verteidiger Maksymilian Szuber: «Die Schweizer sind für ihre schnelle Spielweise bekannt. Wir wollen Zug unser Konzept aufzwingen und seinen Speed brechen.»

Szuber ist wie Leuenberger ein Kind der Akademie, also «Marke Eigenbau», wie Sportdirektor Winkler stolz erzählte. Insgesamt sind in der amerikanischen NHL fünf Spieler im Einsatz, die die Red-Bull-Akademie durchlaufen haben. Nach dem Tod von Red-Bull-Besitzer Dietrich Mateschitz wollen die Münchner dessen «Hinterlassenschaft mit bestem Wissen und Gewissen weiterführen», so Winkler.

Bei der Betrachtung der näheren Zukunft, die Partien gegen Zug, wird er ebenso konkret: «Wir werden weiterkommen, weil wir gegen Zug eine gute Tradition aufgebaut haben.» Kläy hielt dagegen: «München war bisher unangenehm, weil wir in den entscheidenden zweiten Spielen verloren haben. Dies zwei Mal mit Vorsprung zu Hause, einmal endete es sogar mit einem Totalausfall. Dieses Mal werden wir alles daransetzen, um als Sieger vom Eis zu gehen.» Ähnlich sieht es auch Dan Tangnes: «Ich hoffe, dass wir die Ergebnisse auswärts wiederholen können und es zu Hause diesmal besser machen.»

Neues Format im nächsten Jahr Ab der neuen Saison 2022/23 wird die Champions Hockey League (CHL) von 32 auf 24 Teams reduziert. Die Reduktion soll für einen «ausgewogenen, attraktiven und unterhaltsamen» Wettbewerb sorgen, wie die CHL nach ihrer Generalversammlung am 28. Oktober bekanntgab. In der Vorrunde fallen einzelne Gruppen weg, es werden alle Teams in einer Gruppe gelistet. Jedes Team spielt sechs Spiele gegen sechs verschiedene, ausgeloste Gegner. Die besten 16 qualifizieren sich für die Playoffs. (reb)



Champions League CHL. Achtelfinals. Hinspiele. Heute. 18.00: Wolfsburg (GER) – Lulea (SWE). Mikkeli (FIN) – Fribourg-Gottéron. – 18.05: Göteborg (SWE) – Straubing (GER). Färjestad Karlstad (SWE) – Mountfield (CZE). – 19.30: München – Zug. – 19.45: Davos – Tappara Tampere (FIN). – 20.20: Salzburg (AUT) – Rögle Ängelholm (SWE). – Mittwoch. 19.05: Skelleftea (SWE) – ZSC Lions. Modus: Steht das Gesamtskore nach dem Rückspiel unentschieden, kommt es zur Verlängerung und Penaltyschiessen.

