eishockey Sechster Sieg in Serie: Der EV Zug holt zweimal einen Rückstand auf und bezwingt starke Genfer mit 5:3 In einem offenen Schlagabtausch verlangt Genf dem EVZ alles ab. Verteidiger Nico Gross erzielt sein erstes Saisontor. Der souveräne Tabellenführer hat mittlerweile in den letzten 19 Spielen gepunktet. Philipp Zurfluh 19.01.2021, 23.35 Uhr

Jubel bei den Zugern Yannick-Lennart Albrecht, Santeri Alatalo und Carl Klingberg (von links) über das 3:3 durch Nico Gross (vor dem Tor). Für den 20-jährigen Verteidiger ist es das erste Tor in der National League. Bild: Alexandra Wey / Keystone (Zug, 19. Januar 2021)

Stürmer Carl Klingberg steht für Teamgeist, Winnermentalität und unermüdlichen Einsatz. Die schwedische Kämpfernatur gibt nie einen Zweikampf verloren und stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft. So sinnbildlich auch gestern in der 9. Minute. Er wird von einem Stock am Gesicht getroffen. Es fliesst eine Menge Blut. Klingberg verschwindet in der Kabine und kann ein paar Minuten später mit neuem Trikot wieder ins Spielgeschehen eingreifen.

Es war nicht nur der Schwede, der «bluten» musste. Die Genfer waren der erwartet aufmüpfige Gegner und brachten den Leader an den Rand einer Niederlage. Aber Zug konnte nicht zum ersten Mal in dieser Saison nach Rückständen reagieren. So auch gestern, als Zug mit 0:1 und 2:3 zweimal mächtig in Bedrängnis war und dennoch mit dem 5:3-Sieg den sechsten Sieg in Serie feiern konnte.

«Wir haben viele schlechte Entscheidungen getroffen und deshalb keine Spielkontrolle gehabt, das war keine gute Leistung», analysierte Lino Martschini. «Genf war in vielen Momenten cleverer und gedanklich schneller.» Zuletzt haben die Zuger gegen die Westschweizer mit drei Niederlagen in Serie keine gute Falle gemacht. Sie waren bis gestern um 22 Uhr das einzige Team, gegen jenes der EVZ in dieser Saison sieglos war.

Zwei junge Verteidiger treffen für Zug

Packende Zweikämpfe, Wortgefechte und schöne Kombinationen: Die Partie hatte teilweise Playoff-Charakter. Die statistisch besten Stammgoalies Leonardo Genoni und Gauthier Descloux konnten sich für einmal nicht so stark auszeichnen, wie auch schon.

Der EVZ liess sich zu Beginn des Spiels den Schneid abkaufen, die Genfer waren aggressiver und agiler auf den Beinen. Weil Livio Stadler in Unterzahl einen Querpass von Tyler Moy ins eigene Tor ablenkte, musste der Tabellenführer wie schon gegen Rapperswil einen Rückstand aufholen. Er tat das mit Überzeugung. Und es überraschte nicht, dass, wie so häufig in dieser Saison, Akteure aus der zweiten Reihe Verantwortung übernahmen. Tobias Geisser (9.) und Sven Leuenberger (20.) stellten mit zwei präzisen Torschüssen den Spielverlauf auf den Kopf.

Die formstarken Romands waren teilweise überlegen, vor allem im Mitteldrittel hätten sie für die Vorentscheidung sorgen können, gar müssen. Manch Beobachter fragte sich hinterher, wie es für den EVZ möglich war, diese Partie zu gewinnen. Nach Toren von Tanner Richard (22.) und Eric Fehr (32.) glich Nico Gross (35.) mit seinem ersten Saisontreffer zum 3:3 aus.

Nico Gross schiesst das Tor zum 3:3. Bild: Alexandra Wey / Keystone (Zug, 19. Januar 2021)

Zug hat 19 Spiele in Serie gepunktet

Mit einem Ablenker konnte Topskorer Jan Kovar 50 Sekunden vor der zweiten Drittelspause Zug in Führung bringen. Grégory Hofmann (53.) sorgte für die Entscheidung.

Eine Serie nimmt mittlerweile fast unheimliche Züge an. Seit der 0:4-Niederlage gegen Genève-Servette vom 13. November haben die Zentralschweizer 19 Partien in Serie nach 60 Minuten nicht mehr verloren. Immer wieder findet der EVZ – ab und zu über Umwege – den Weg zum Sieg. Trotzdem sei Selbstzufriedenheit fehl am Platz, so Martschini. «Wir dürfen nicht locker lassen. Natürlich wollen wir unseren Lauf fortsetzen.»

Die Highlights im Video

Zug – Genève-Servette 5:3 (2:1, 2:2, 1:0)

Bossard-Arena. – 0 Zuschauer. – SR Stricker/Piechaczek.



Tore: 4. Winnik (Moy/Ausschluss Bachofner) 0:1. 9. Geisser (Diaz) 1:1. 20. Leuenberger (Thorell) 2:1. 22. Richard (Winnik) 2:2. 32. Fehr (Tömmernes, Omark/Ausschlüsse Schlumpf, Senteler) 2:3. 35. Gross 3:3. 40. Kovar (Hofmann) 4:3. 55. Hofmann (Kovar, Martschini/Ausschluss Berthon) 5:3.



Strafen: 4-mal 2 Minuten plus 10 Minuten (Shore) gegen Zug; 2-mal 2 Minuten gegen Genève-Servette.



Zug: Genoni; Geisser, Diaz; Stadler, Schlumpf; Alatalo, Cadonau; Gross; Hofmann, Kovar, Simion; Zehnder, Albrecht, Klingberg, Bachofner, Shore, Martschini; Thorell, Senteler, Leuenberger.



Genève-Servette: Descloux; Tömmernes, Jacquemet; Maurer, Karrer; Le Coultre, Völlmin; Smons, Guebey; Omark, Winnik, Moy; Vermin, Richard, Rod; Miranda, Fehr, Fritsche; Berthon, Kast, Patry.