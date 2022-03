Der EV Zug gewinnt gegen den HC Lugano mit 2:1 nach Verlängerung

Eishockey «Unglaublich, diese Atmosphäre war wie von einer anderen Welt»: Zuger Glücksgefühle in der 66. Minute Der EV Zug muss gegen den HC Lugano eine Zusatzschicht einlegen und gewinnt mit 2:1 nach Verlängerung. Trainer Dan Tangnes ist erleichtert und sagt, was im zweiten Spiel besser werden muss. Philipp Zurfluh 1 Kommentar Aktualisiert 26.03.2022, 00.48 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Zuger Mannschaft bedankt sich nach dem Spiel bei ihrem Anhang. Bild: Patrick Straub/Freshfocus (Zug, 25. März 2022)

Endlich war er da: Der Abend, auf den Spieler, Trainer und Fans so sehnlich und seit einer halben Ewigkeit gewartet haben. Knapp drei Jahre sind mittlerweile ins Land gezogen, als der EV Zug zum letzten Mal Playoff-Hockey in der ausverkauften Bossard-Arena zelebrieren durfte. 2020 wurde die Saison abgebrochen, 2021 mussten die Fans aufgrund der Corona-Restriktionen vor dem Stadion ausharren. Der EV Zug sollte sich und seinen Anhang nicht enttäuschen – im Gegenteil: Der amtierende Meister beschenkte seine Supporter mit einem 2:1-Sieg. So hat man sich das bei den Zentralschweizern vorgestellt. «Dieser Auftakt ist gut für unser Stresslevel, die Spieler müssen vor dem zweiten Spiel nicht bereits unangenehme Fragen stellen lassen», sagte EVZ-Trainer Dan Tangnes.

Die Atmosphäre war prächtig und einer Playoff-Affiche würdig. Die Fans hatten sich eine ganz besondere Choreografie einfallen lassen. «En stadt voll mit legände und heldä», stand auf einem Banner geschrieben. Zudem wurde ein Transparent mit den Figuren Fabian Schnyder, Josh Holden, Duri Camichel und Misko Antisin empor gezogen – eine Hommage an ihr grossartiges Wirken für den Klub.

Die Höhepunkte des Spiels:

Video: Mysports

Hofmann scheitert zweimal an der Torumrandung

Die Fans erreichten bereits vor dem ersten Puckeinwurf mächtig Betriebstemperatur, kein Vergleich zur teilweise trostlosen Stimmung über weite Strecken der Qualifikation. Dan Tangnes war voll des Lobes über die lautstarke Unterstützung der Fans:

«Unglaublich, diese Atmosphäre war wie von einer anderen Welt.»

Von den Sitzen gerissen wurden die Zuschauer erstmals in der 38. Minute. Im Powerplay – zuletzt ein Sorgenkind des EV Zug – reüssierte Grégory Hofmann. Endlich, dürfte sich der brillante Ausnahmekönner in diesem Moment gedacht haben. Bereits im ersten Drittel war der Stürmer der auffälligste Zuger Akteur und scheiterte gleich zweimal an der Torumrandung. Der Stürmer war omnipräsent. Es schien, als ob es zwischen seiner Stockschaufel und dem Spielgerät eine magische Anziehung geben würde. Insgesamt liess sich der 29-Jährige sieben Torschüsse notieren. Auch in der Rückwärtsbewegung verrichte der zwölffache Saisontorschütze tadellose und aufopferungsvolle Arbeit. «Ich lebe für solche Spiele. Playoff-Stimmung gibt mir so viel Energie, davon will ich auch weiterhin profitieren», sagte er mit einem Lächeln im Gesicht. Als sich die beiden Mannschaften zum letzten Mal in einer Playoff-Serie duellierten (2019), streifte sich Hofmann noch das Dress der Tessiner über und krönte sich in der Regular Season mit 30 Treffern zum Torschützenkönig.

Die Zuschauer haben ihr Kommen definitiv nicht bereut. Ihnen wurde intensives und attraktives Hockey geboten. Die als klare Aussenseiter deklarierten Tessiner hielten wacker dagegen. Mit ihrem aggressiven Forechecking verunmöglichten sie der Heimmannschaft oft eine gepflegte Spielauslösung. Im Vergleich zu den letzten Spielen in der Qualifikation zeigte sich Zug verbessert, aber hat noch viel Steigerungspotenzial. «Wir haben nicht unser bestes Hockey gezeigt, vielleicht waren wir ein bisschen nervös», meinte Hofmann.

Im dritten Drittel liess sich der EV Zug zu stark in die Defensive zurückdrängen, wurde immer passiver. Lugano zeigte sich in dieser Phase entschlossener, gieriger. «Wir waren zu zögerlich, überhaupt nicht EVZ-like», lautete Tangnes' Erklärung. Es sei nicht von der Hand zu weisen, dass die zehntägige Wettkampfpause einen Einfluss auf den fehlenden Spielrhythmus gehabt habe. Hofmann sah es ähnlich: «Uns haben gegen Ende des Spiels die Konsequenz und Aggressivität gefehlt.»

Zwei Ex-Zuger für den Ausgleich verantwortlich

Die Gäste kamen zu mehreren Grosschancen, doch Leonardo Genoni präsentierte sich bereits in Playoff-Form (39 von 40 gehaltene Schüsse). Er bewahrte das Team bis zur 57. Minute vor dem Ausgleich. Eine Co-Produktion zweier Ex-Zuger war für den Ausgleich besorgt: Santeri Alatalo spielte einen herrlichen Pass zur Mitte, wo Justin Abdelkader den Puck ins Tor ablenkte.

Jubel bei Lugano: Justin Abdelkader (links) trifft zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Bild: Urs Flüeler/ Keystone

In der Verlängerung entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Genoni musste nochmals sein Können auspacken, damit Zug nicht als Verlierer vom Eis musste. Schliesslich erlöste Dario Simion das Heimteam in der 66. Minute. Sven Senteler bediente ihn mit einem idealen Zuspiel. «Ich bin erleichtert. Dieser Sieg ist wichtig für den weiteren Verlauf der Serie», bilanzierte Tangnes rund 15 Minuten nach dem Spiel, währenddessen die Fans im Stadionrund immer noch den erfolgreichen Auftakt in die Viertelfinal-Serie feierten.

Interviews

Interview mit Dario Simion PilatusToday

Interview mit Samuel Kreis PilatusToday

Telegramm

Zug – Lugano 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) n.V.

Bossard-Arena. – 7200 Zuschauer (ausverkauft). – SR Lemelin/Hebeisen.



Tore: 39. Hofmann (Djoos/Ausschluss Müller) 1:0. 57. Abdelkader (Alatalo) 1:1. 66. Simion (Senteler) 2:1.



Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Zug. 6-mal 2 Minuten gegen Lugano.



Zug: Genoni; Djoos, Cadonau; Stadler, Hansson; Kreis, Schlumpf; Gross, Wüthrich; Hofmann, Kovar, Simion; Herzog, Senteler, Allenspach; Suri, Müller, Klingberg; Bachofner, Leuenberger, De Nisco.



Lugano: Schlegel; Müller, Loeffel; Riva, Alatalo; Guerra, Chiesa, Wolf; Prince, Arcobello, Fazzini; Abdelkader, Thürkauf, Carr; Herren, Herburger, Bertaggia; Stoffel, Morini, Vedova; Traber.



Bemerkungen: Zug ohne Martschini (verletzt), Zehnder (krank) und Lander (überzählig). Lugano ohne Josephs, Markkanen, Leland, Fadani, Tschumi, Chiquet, Villa, Ugazzi, Boedker (überzählig).

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen