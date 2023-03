Ex-EVZ-Stürmer Nico Dünner spricht über das Viertelfinal-Duell

Playoffs Der «Zuger» Nico Dünner heizt dem EVZ ein: «Sie haben mehr Druck» Nico Dünner ist beim EV Zug zum Profi gereift. Der Stürmer der Rapperswil-Jona Lakers glaubt an das Weiterkommen gegen seinen ehemaligen Klub – auch wegen des Heimvorteils. Interview: Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 14.03.2023, 05.00 Uhr

Nico Dünner (links) will mit den Rapperswil-Jona Lakers das Halbfinal-Ticket lösen. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone (Rapperswil-Jona, 4. 3. 2023)

Die Rapperswil-Jona Lakers sind eine der grössten Überraschungen in dieser Saison und haben sich in den Top 3 festgekrallt. Zu diesem Output hat unter anderem Nico Dünner (28) beigetragen. Geboren in Emmenbrücke, hat der Stürmer sechs Jahre im EVZ-Nachwuchs absolviert und kam bei den Profis zu 29 Einsätzen. Seit 2019 steht er in den Diensten der St. Galler und hat seinen Vertrag vor einigen Monaten bis 2027 verlängert.