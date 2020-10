Torfestival im Spitzenspiel: Der EV Zug nimmt mächtig Fahrt auf und überrollt Tabellenführer ZSC Lions mit 6:3 Die Affiche ZSC Lions gegen den EV Zug hält, was sie verspricht. Die Zuger schlagen im wichtigen Moment eiskalt zu. Die Zuger Offensive und das Überzahlspiel stechen beim Erfolg gegen den Tabellenführer heraus. Philipp Zurfluh aus Zürich 23.10.2020, 00.11 Uhr

Grégory Hofmann (rechts) feiert das Tor von Jan Kovar (Mitte) zur 2:0-Führung für den EVZ. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (Zürich, 22. Oktober 2020)

«ZSC, ZSC, ZSC!». Die Zuschauer im Hallenstadion skandierten zu Beginn des dritten Drittels den Namen ihrer Mannschaft. Die zu diesem Zeitpunkt zahmen Anhänger machten sich erstmals so richtig bemerkbar. Innert 51 Sekunden machten die Zürcher einen 1:3-Rückstand wett und glichen aus.

Was war passiert? ZSC-Topskorer Denis Hollenstein tankte sich durch die Zuger Abwehr und konnte nur noch regelwidrig gestoppt werden. Der Gefoulte nahm gleich selber Anlauf und bezwang Leonardo Genoni in Manier eines Topskorers. Weil EVZ-Captain Raphael Diaz durch sein Vergehen an Hollenstein auf die Strafbank musste, konnte die Mannschaft von Rikard Grönborg in Überzahl spielen. Chris Baltisberger fackelte nicht lange und traf zum 3:3.

Knoten in der Offensive ist geplatzt

Die Partie war neu lanciert. Das Momentum lag klar auf der Seite der Zürcher. Sie hatten nun Oberwasser. Nur wenige hätten zu diesem Zeitpunkt noch auf einen Auswärtssieg der Zuger gewettet. Doch die Gäste verfielen nicht in Schockstarre, behielten Ruhe und suchten das Heil in der Offensive. Yannick Zehnder brachte in der 49. Minute seine Farben in Front. Es war das erste Tor in Vollbesetzung. «Wir haben in dieser Phase an uns geglaubt und wollten uns nicht defensiv verstecken», meinte der Torschütze. Ex-Zürcher Jérôme Bachofner (52.) doppelte nach. Das 6:3 durch Yannick-Lennart Albrecht ins leere Tor war Zugabe. «Ich hoffe, dass bei einigen Spielern der Knoten etwas gelöst werden konnte», sagte Zehnder. Trainer Dan Tangnes freute sich über die Tormaschinerie, die nun endlich zu laufen beginnen scheint. «Dieser Sieg ist gut für das Selbstvertrauen. Ich freue mich sehr für das Team.»

Der EVZ überzeugte mit solider Defensivarbeit und konsequentem Pressing in der Offensive. Zudem waren die Zentralschweizer drei Mal in Überzahl erfolgreich. «Das war der Schlüssel zum Erfolg», sagte Dan Tangnes.

Jan Kovar blüht auf - ZSC Lions fallen durch Strafen auf

ZSC Lions gegen EV Zug: Diese Affiche fand zuletzt am 29. Februar statt. Es war die 50. und letzte Runde der vergangenen Saison. Weil die Zürcher gegen die Zuger völlig verdient mit 4:1 gewannen, sicherten sie sich den Qualifikationssieg. Zu einer weiteren Begegnung kam es in der Folge wegen der Coronapandemie nicht mehr.

Bei der geglückten Revanche gestern Abend lud die Mannschaft von Rikard Grönborg den EVZ mit einer Strafenflut im ersten Drittel quasi zum Toreschiessen ein. So musste der Zürcher Topskorer Denis Hollenstein nach vier Minuten bereits ein zweites Mal in die Kühlbox. Mit einem Handgelenkschuss netzte Jan Kovar (6.) via Innenpfosten ein. Für den Tschechen war es das erste Saisontor. Eine Reaktion der Zürcher folgte prompt, doch nicht in Form von Torchancen, sondern Strafen. Innert wenigen Sekunden mussten zwei Spieler auf der Strafbank Platz nehmen. Die doppelte Überzahl nutzte der EVZ sofort aus. In der 12. Minute bediente Grégory Hofmann seinen Sturmpartner Kovar mit einem zentimetergenauen Pass durch den Slot. Als mit dem Anschlusstor von Fredrik Pettersson (33.) die Emotionen auf dem Spielfeld auf die Zuschauerränge überschwappten, bestrafte sich das Heimteam durch ein Beinstellen wieder selbst. Sven Senteler (37.) bezwang ZSC-Goalie Ludovic Waeber und stellte die Zwei-Tore-Führung wieder her. Die Zuger schlugen im richtigen Moment gnadenlos zu. Gleich heute Abend gibt’s Gelegenheit zur Revanche. Die ZSC Lions gastieren in Zug.

ZSC Lions – Zug 3:6 (0:2, 1:1, 2:3)

7319 Zuschauer. – SR Lemelin (CAN)/Mollard, Fuchs/Obwegeser.

Tore: 6. Kovar (Zehnder/Powerplaytor) 0:1. 12. Kovar (Hofmann, Martschini/bei 5 gegen 3) 0:2. 33. Pettersson (Noreau/bei 5 gegen 3) 1:2. 37. Senteler (Diaz/Powerplaytor) 1:3. 42. (41:08) Denis Hollenstein 2:3 (Penalty). 42. (41:59) Chris Baltisberger (Roe, Andrighetto/Powerplaytor) 3:3. 49. Zehnder 3:4. 52. Bachofner (Alatalo) 3:5. 60. (59:59) Albrecht 3:6 (ins leere Tor).

Strafen: 8-mal 2 Minuten gegen ZSC Lions, 6-mal 2 Minuten gegen Zug.



ZSC Lions: Waeber; Noreau, Marti; Phil Baltisberger, Geering; Trutmann, Berni; Morant; Chris Baltisberger, Roe, Andrighetto; Pedretti, Krüger, Denis Hollenstein; Pettersson, Diem, Wick; Prassl, Schäppi, Sigrist; Simic.

Zug: Genoni; Cadonau, Alatalo; Diaz, Geisser; Schlumpf, Stadler; Zgraggen; Simion, Kovar, Hofmann; Klingberg, Senteler, Martschini; Thürkauf, McLeod, Bachofner; Leuenberger, Albrecht, Zehnder.

Bemerkungen: ZSC ohne Blindenbacher, Bodenmann, Capaul, Flüeler (alle verletzt), Zug ohne Gross und Thorell (beide verletzt).