Champions Hockey League: EVZ siegt gegen Olimpija Ljubljana

Champions Hockey League EV Zug macht im Schongang den Gruppensieg klar – Hymnen-Panne lässt Trainer schmunzeln Der EV Zug erfüllt in der Champions Hockey League die Pflicht mit einem 3:1-Auswärtserfolg gegen Olimpija Ljubljana. Er bewahrt damit seine Ungeschlagenheit und sichert sich den Gruppensieg. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 05.10.2022, 23.11 Uhr

Stürmer Brian O'Neill trifft zweimal. Bild: Domen Jancic (Ljubljana, 5. Oktober 2022)

Wenige Minuten vor Spielbeginn kam es zu einer unterhaltsamen Szene, die auch Dan Tangnes mit einem Lächeln quittierte. Als ob die Stadion-Regie vom Gastspiel des Schweizer Meisters überrascht gewesen wäre, liess die Nationalhymne auf sich warten. Als einige Dutzend mitgereiste EVZ-Fans begannen, den Schweizer Psalm zu singen, ertönte doch noch die Melodie aus den Lautsprechern. «Ich habe mich schon ein bisschen amüsiert. Der Stadionspeaker kam wohl etwas ins Schwitzen», scherzte Zugs Trainer.

Zum Spiel: Der EV Zug kontrollierte die Partie über die gesamten 60 Minuten, ohne ans Limit gehen zu müssen. Zug verzeichnete knapp doppelt so viele Torschüsse (40:22). Auch angesichts der kommenden Aufgaben in der Meisterschaft morgen gegen Biel und am Samstag gegen Lausanne, drosselten die Gäste das Tempo, was Olimpija Ljubljana in der 50. Minute prompt zum Ehrentreffer ausnutzte. Somit blieb Torhüter Luca Hollenstein der dritte Shutout im zehnten Einsatz in der Champions Hockey League verwehrt. Gegen Ende schlich sich die eine oder andere Nachlässigkeit ein. Die Angriffe wurden nicht sauber zu Ende gespielt, was aber am souveränen Auftritt nichts änderte. Man hatte nie das Gefühl, dass Zug das Spiel noch aus der Hand geben würde. Fazit von Tangnes:

«Wir sind solid aufgetreten, ohne an unsere Leistungsgrenze gehen zu müssen.»

Mit dem fünften Sieg im fünften Spiel wahrt der EV Zug als einziger der fünf Schweizer Vertreter seine Ungeschlagenheit in der Königsklasse.

Die Höhepunkte des Spiels. Video: Youtube

Sehenswertes Solo von Simion

Der Respekt der Slowenen vor dem Kräftemessen mit dem EV Zug war gross. Cheftrainer Mitja Sivic nannte den Kontrahenten «eine der besten Mannschaften Europas». Er hoffte auf ein Publikum, «das uns trägt». Doch das Interesse war mit 1576 Zuschauenden sehr überschaubar.

Der Funken Hoffnung auf die ersten Punkte im europäischen Wettbewerb erlosch rasch beim zweimaligen slowenischen Meister. Dario Simion setzte sich gegen drei Gegenspieler durch und krönte die feine Einzelleistung mit der 1:0-Führung in der achten Minute. Ljubljana legte seinen Fokus auf eine konzentrierte Defensivarbeit, in der Offensive wurde das Heimteam selten gefährlich. Brian O’Neill erzielte in der 20. und 33. Minute die weiteren Tore. «Ich musste die besten Spieler nicht forcieren, so konnten wir Kräfte schonen», so Tangnes. Arno Nussbaumer kam in dieser Saison erstmals zum Einsatz. Er bildete zusammen mit Nico Gross das vierte Verteidigerpaar.

EVZ-Trainer: «Wir hätten höher gewinnen können»

Dank des Sieges liegt der EV Zug mit 14 Punkten komfortabel an der Spitze der Gruppe B und kann nicht mehr vom ersten Platz verdrängt werden. Die letzte Begegnung der Gruppenphase zu Hause gegen Ljubljana in einer Woche verkommt zum Kehrausspiel. «Wir hätten höher gewinnen können. Aber wir haben mit dem Gruppensieg das Ziel erreicht. Das ist das Wichtigste», führte Tangnes aus und verabschiedete sich Richtung Zuger Fans, bei denen er sich für die lautstarke Unterstützung bedanken wollte.

Champions Hockey League. Gruppe B: Ljubljana – Zug 1:3. Turku – Wolfsburg 1:4.

Rangliste (je 5 Spiele): 1. Zug 14. 2. Wolfsburg 10. 3. Turku 6. 4. Ljubljana 0.

Ljubljana – Zug 3:1 (0:2, 0:1, 1:0)

Hala Tivoli. – 1576 Zuschauer. SR Ofner (AUT)/Sternat (AUT).

Tore: 8. Simion (Kovar) 0:1. 20. (19:41) O’Neill (Martschini, Nussbaumer) 0:2. 33. O’Neill (Martschini, Klingberg) 0:3. 50. Cimzar (Pance) 1:3.

Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Ljubljana; 3-mal 2 Minuten gegen Zug.

Ljubljana: Us; Klofutar, Neill; Podrekar; Crnovic; Magovac, Stojan; Bericic, Hebar; Dodero, Kapel, Simisic; Garreffa, Cimzar, Pance; Sturm, Sodja, Zajc; Koblar, Kalan, Mehle.

Zug: Hollenstein; Stadler, Hansson; Djoos, Geisser; Kreis, Schlumpf; Nussbaumer, Gross; Hofmann, Kovar, Simion; Herzog, Senteler, Zehnder; Martschini, O'Neill, Klingberg; De Nisco, Leuenberger, Allenspach.

Bemerkung: Zug ohne Suri, Cehlarik (beide verletzt).

