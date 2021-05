NACH KRITIK AN MEISTERFEIER «Wir haben richtig gehandelt»: Sicherheitsdirektor Beat Villiger verteidigt die tolerante Linie der Zuger Polizei Zu Tausenden feiern die Fans am Freitagabend den zweiten Meistertitel des EV Zugs. Jetzt nehmen die Sicherheitsbehörden Stellung zu den Vorwürfen, nichts gegen die Verletzung der Coronamassnahmen unternommen zu haben. Kilian Küttel 10.05.2021, 18.00 Uhr

Und dann leuchtet die Welt rot. Rauch und Böllerkrach; Freudentaumel, Fahnenmeer. Der EV Zug ist Schweizer Meister, eine Stadt versinkt im Fiebertraum:

Video: Silvy Kohler / Tele 1

Doch nach den magischen Stunden und Tagen der Euphorie ist in Zug wieder die unromantische Realität am Drücker. Eine Realität, in der die Kritik an den Geschehnissen vom vergangenen Freitag zusehends lauter wird.

Jungpolitiker fordern Aufklärung

Denn nicht allen passt die Linie der Zuger Behörden, welche die inoffizielle Meisterfeier vor der Bossard-Arena toleriert haben – und an der zeitweise bis zu 5000 Anhängerinnen und Anhänger den Triumph des EV Zugs in der Playoff-Finalserie gefeiert haben.

Denn Sieg hin, Titelehren her – was am Freitagabend in Zug passierte, war illegal. Nach wie vor dürfen wegen der Coronapandemie an privaten Anlässen im Freien nicht mehr als 15 Personen teilnehmen. Und an Open-Air-Veranstaltungen mit Publikum sind bis 100 Personen erlaubt. In der Nacht auf Samstag war es das Fünfzigfache. Daran ändert auch nichts, dass die Party mehr oder weniger spontan entstanden ist, es keinen Veranstalter gibt, den man in die Verantwortung nehmen könnte.

Das ausgelassene Treiben mitten in der Pandemie kommt etwa bei der Jungen Alternative des Kantons Zug überhaupt nicht gut an. In einer Medienmitteilung spricht sie von «verantwortungslosem Verhalten» des Partyvolks, Unverständnis gegenüber der Zuger Polizei und fordert eine «lückenlose Aufklärung der Versäumnisse (…) in Bezug auf die Geschehnisse». Auch bei unserer Zeitung meldeten sich mehrere befremdete Leser. In den Zuschriften heisst es etwa, die Behörden sorgten für Ungleichheiten, indem sie eine Meisterfeier tolerierten, kleineren Vereinen aber Anlässe verbieten würden. Oder es käme gar einer «Bankrotterklärung» gleich, dass die Zuger Polizei die Feier nicht aufgelöst habe.

Partyvolk hinterlässt zwölf Tonnen Abfall Wie intensiv die Fans des EV Zugs den zweiten Meistertitel ihres Vereins begossen haben, zeigen nicht nur die Bilder eines mit Abfall übersäten Arenaplatzes, die in den sozialen Medien am Tag nach der Meisterfeier die Runde machten. Das machen auch die Zahlen der Abfallsammlung deutlich. Wie die Verantwortlichen des Stadtzuger Werkhofs auf Anfrage unserer Zeitung erklären, fielen beim Putzeinsatz am Tag nach der Party 28 Kubikmeter Güsel an. Das entspricht einem Gewicht von zehn bis zwölf Tonnen. Von 8 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags standen am Samstag acht Mitarbeiter im Einsatz, der Titel kostet den Werkhof 32 Mannstunden. (kük)

Regierungsrat Beat Villiger.

Bild: Stefan Kaiser (Cham, 31. Oktober 2018)

Zur Kritik von Jungpolitikern und aus der Bevölkerung sagt der Zuger Sicherheitsdirektor, Beat Villiger (CVP), er könne sie angesichts der «ausschweifenden Bilder» nachvollziehen. Gleichzeitig aber verteidigt er die liberale Linie der Sicherheitsbehörden. Denn trotz Appellen an die Eigenverantwortung der Bevölkerung und der Bitte, in Kleingruppen zu feiern, sei es absehbar gewesen, dass sich die Fans auf dem Arenaplatz versammeln würden. Villiger:

«Viele hatten das Bedürfnis, diesen langersehnten Meistertitel zu feiern. Die aufgestauten Emotionen haben sich am Freitag entladen. Ich glaube nicht, dass wir das hätten sinnvoll verhindern können.»

Laut dem Sicherheitsdirektor haben die Behörden den richtigen Weg verfolgt, indem sie die Menschenansammlung begleitet und die «Feierlichkeiten geordnet und sicher zum Ende» gebracht hätten. Eine andere Variante wäre es gewesen, die Versammlung «mit einem grossen Polizeiaufgebot und massiven Zwangsmitteln» zu unterbinden.

«Es wäre chaotisch und womöglich gewalttätig geworden, wenn sich die Freude über den Meistertitel in Wut gegen das Verbot und das Polizeiaufgebot gewandelt hätte. Ich bin überzeugt, dass wir richtig entschieden und gehandelt haben.»

So aber sei die Meisterfeier grösstenteils und mit wenigen Ausnahmen friedlich verlaufen. Laut einer Mitteilung der Zuger Polizei vom Samstagmorgen hat es nach der Pokalübergabe um das Stadion vereinzelte «Streitigkeiten sowie Rangeleien» gegeben. Zudem mussten drei Personen wegen Schnittverletzungen behandelt werden. Eine weitere meldete sich im Spital, nachdem sie «durch pyrotechnisches Material» verletzt wurde.

Appell an die Fans: Haltet Euch an die Massnahmen

Im Vorfeld des letzten Spiels und der allfälligen Meisterfeier wurde in Teilen der Zuger Fanszene die Devise ausgegeben, Pyros vorsichtig und nicht in der Nähe von Familien zu zünden, wie Chatnachrichten zeigen, die unserer Zeitung vorliegen. Ebenfalls erging der Aufruf an die EVZ-Anhänger, sich an die Coronamassnahmen zu halten, um den Behörden keine Angriffsfläche für eine allfällige Intervention zu geben.

Trotz der jetzt aufkommenden Kritik geben Kanton, Polizei und die Stadt Zug auf Anfrage an, es sei keine Option gewesen, den Arenaplatz zu sperren. Dieser gehört, wie die Bossard-Arena, der Stadt Zug. Auf Anfrage sagt Stadtrat und Sicherheitschef Urs Raschle (CVP):

«Von einer Sperrung des Arenaplatzes nahmen wir bewusst Abstand, da uns klar war, dass die Fans sonst in der Innenstadt feiern werden. Wir wollten sie aber vor Ort behalten – auch, um der Zuger Polizei die Arbeit zu erleichtern.»

Und wie steht der EV Zug zu den Geschehnissen rund um den Titelgewinn und die Kritik am Vorgehen der Behörden? Das wird vorderhand ein Geheimnis bleiben, die Verantwortlichen liessen unsere mehrmaligen Anfragen bis jetzt unbeantwortet.

Während der EV Zug schweigt, unterstreichen die Behörden Tage nach dem Titel, aus ihrer Sicht alles richtig gemacht zu haben – auch im Hinblick auf die Symbolwirkung für zukünftige Menschenansammlungen. Dazu Beat Villiger:

«Der letzte Freitag war eine Ausnahme, die man polizeilich nicht anders hat lösen können. Es war ein spontanes, unorganisiertes Fest und es gab auch keine Verantwortlichen, die man hätte kontaktieren oder zur Rechenschaft ziehen können.»

Mit dem Einsatz habe man sich nicht unglaubwürdig gemacht: «Wir werden weiterhin die Regeln durchsetzen, wenn es nötig ist», so der Zuger Sicherheitsdirektor.