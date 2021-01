Eishockey Der siebte Streich in Folge: Der nimmersatte EV Zug gewinnt den Spitzenkampf gegen die ZSC Lions Sven Senteler und Nick Shore sind im Shootout die erfolgreichen Schützen, Goalie Leonardo pariert sechs Penalties. Zug hat damit zum 20. Mal in Serie gepunktet. Philipp Zurfluh aus Zürich 22.01.2021, 23.36 Uhr

EVZ-Verteidiger Santeri Alatalo (links) behauptet sich im Zweikampf gegen Sven Andrighetto. Bild: Ennio Leanza/Keystone (Zürich, 22. Januar 2021)

Kovar da, Kovar dort, Kovar überall: Der EVZ-Topskorer war einmal mehr einer der auffälligsten Akteure beim EV Zug. Ob als hinterster Verteidiger, wuchtiger Forechecker oder Vollstrecker: Der begnadete Techniker liess ein ums andere Mal seine Klasse aufblitzen und war im Zuger Kollektiv neben Keeper Leonardo Genoni der Erfolgsgarant. Auf Zuspiel seines kongenialen Linienpartners Grégory Hofmann liess der Tscheche in der 32. Minute Goalie Lukas Flüeler aussteigen, zögerte einen kurzen Moment, bevor er mit seinem 31. Skorerpunkt in dieser Saison die Zuger in Front brachte. Weil sein Landsmann Roman Cervenka von den Rapperswil-Jona Lakers glücklos blieb, führt Kovar nun solo die Topskorer-Liste an.