Playoffs: Analyse zur Halbfinal-Qualifikation des EV Zug

Rück- und Ausblick Zwölf verschiedene Torschützen und ein delikater Entscheid des Trainers: Die Analyse zur Halbfinal-Qualifikation des EV Zug Der Meister hat noch viel Luft nach oben. Das verheisst Gutes. Aber weshalb bekommt Anton Lander das Vertrauen? Wie geht der überzählige Carl Klingberg mit der schwierigen Situation um? Eine Auslegeordnung. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der EV Zug zeichnet sich durch mannschaftliche Geschlossenheit aus. Bild: Michela Locatelli / Freshfocus (Lugano, 31. März 2022)

Ohne Umweg direkt in den Halbfinal. Der EV Zug versetzt dem mit allen Bandagen kämpfenden HC Lugano bereits in Spiel vier den K.-o.-Schlag. Die finale Partie am Donnerstag ist Anschauungsunterricht in Sachen Effizienz. Als der Meister nach 31 Minuten mit 5:0 in Führung geht, hat er erst 17-mal aufs Tor geschossen.

Apropos Effektivität: Das Überzahlspiel – gegen Ende der Qualifikation mehr Ärgernis statt Genuss – funktioniert, und wie! 24-mal darf Zug in Überzahl agieren, schlägt daraus zehnmal Kapital. Die Erfolgsquote von über 40 Prozent ist überragend. Bereits 25 bis 30 Prozent bedeuten einen überdurchschnittlich starken Wert. Das Zusammenspiel läuft schnörkelloser, weniger klein-klein. Die Torausbeute ist nicht mehr von den Edeltechnikern Jan Kovar und Grégory Hofmann abhängig.

Dass die Effizienz ein wesentlicher Baustein der Halbfinal-Qualifikation ist, zeigt ein Blick auf die Torschussstatistik: 162 zu 128 zu Gunsten des HC Lugano. Schlussendlich zählen aber die Ergebnisse. Dennoch darf man nicht blauäugig sein: Ein wichtiger Faktor für den Durchmarsch steht zwischen den Pfosten. In den ersten drei Partien bewahrt Leonardo Genoni die Teamkollegen vor Ungemach. Der bald 35-Jährige «stiehlt» mehrere Tore. Der Fangquote von 94,44 Prozent ist nichts hinzuzufügen. Zug muss die (zu vielen) individuellen Aussetzer auf ein Minimum reduzieren.

Auch Justin Abdelkader bringt Leonardo Genoni nicht aus dem Konzept. Bild: Marusca Rezzonico / Freshfocus

Das gefürchtete, gnadenlose Tempospiel, welches den EV Zug so stark macht, konnte die Equipe noch zu selten aufs Eis zaubern. Das wird auch Trainer Dan Tangnes bei der Aufarbeitung des Viertelfinals und der Vorbereitung auf den Halbfinal thematisieren. Er hebt die ersten 20 Minuten aus Spiel vier als bestes der insgesamt zwölf Drittel hervor. Dieses muss der Massstab sein.

Zug kann im Viertelfinal eine weitere Trumpfkarte ausspielen: die Ausgeglichenheit der vier Linien. Tangnes verteilt die Eiszeiten so, dass die Spieler im Schlussspurt noch einen Zacken zulegen können, spritzige Beine haben. Toreschiessen können alle. Für die 18 Treffer zeichnen sich nicht weniger als zwölf verschiedene Spieler aus. Ob Skorer, Künstler oder Arbeiter: Die Mischung macht’s aus. Positiv fallen die Stürmer Sven Leuenberger und Sven Senteler auf, die mit ihrer vorbildlichen Einstellung Leidenschaft, Wille und Ehrgeiz vereinen. Auf den Nenner gebracht: Die Arbeitsmoral stimmt.

Der EVZ hat noch viel Luft nach oben, das verheisst Gutes. Letzte Saison mussten sich die Zentralschweizer im Viertelfinal in sechs Runden gegen Bern durchkämpfen und viele Widerstände überwinden. Geschadet hat es nicht. Wer kann denn schon von sich behaupten, restlos zu überzeugen? Niemand. So müssen die Zweit- bis Viertplatzierten der Qualifikation, Fribourg-Gottéron, die ZSC Lions und die Rapperswil-Jona Lakers, mindestens eine Zusatzschlaufe absolvieren.

Disziplin und der richtige Umgang mit Emotionen werden auch weiterhin das A und O sein, wenn die Playoff-Reise erst im Final enden soll. Lugano ist daran gescheitert. Sinnbildlich dafür steht Justin Abdelkader, der mit seinen Provokationen auf taube Ohren stiess und dem eigenen Team schadete.

Interessant dürfte zu beobachten sein, wie Tangnes mit dem Überangebot auf den Ausländerpositionen umgeht. Droht nach dem «Fall Thorell» ein «Fall Klingberg»? Wir erinnern uns: Erik Thorell kam letzte Saison zu keiner einzigen Spielminute in den Playoffs. Momentan geniesst Anton Lander gegenüber Carl Klingberg den Vortritt. Spieler Lander polarisiert. «Unverzichtbar» bis «untauglich»: Die Palette an Beurteilungen über den Schweden ist breit. Man muss Lander zugutehalten, dass er seine defensiven Pflichten erfüllt. Zudem hat sich seine Körpersprache zum Positiven verändert. Und Klingberg? Bei ihm ist die Enttäuschung gross. Logisch. Er schmort ungern auf der Tribüne. Beim EV Zug hat es seit langem keinen Ausländer mehr gegeben, der sich so stark mit den Gepflogenheiten des Klubs identifiziert wie Klingberg. Der Powerstürmer und Fanliebling, der das Klub-Logo, den Stier, und dessen Eigenschaften wie Dynamik und Kraft eins zu eins personifiziert.

Kommt im Viertelfinal seltener zum Einsatz als erhofft: Der Schwede Carl Klingberg. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Zug, 8. März 2022)

Für Tangnes ist aber die Balance zwischen Defensive und Offensive entscheidend. Er setzt auf das defensive Verantwortungsbewusstsein der Mittelachsen, das die Mittelstürmer Jan Kovar, Anton Lander, Sven Senteler und Sven Leuenberger zweifellos haben. Der Plan geht bislang auf.

Ob nun Davos, Lausanne oder aber Rapperswil oder Biel: Alle potenziellen Widersacher sind lösbare Aufgaben, wenn der EV Zug sein Leistungsvermögen abruft. Aber klar ist: Es braucht nur ein minimales Nachlassen an Konzentration, und das gewissenhaft und exakt aufgebaute Kartenhaus stürzt in sich zusammen.

Zwar ist theoretisch möglich, dass die Halbfinals bereits nächsten Mittwoch starten, wahrscheinlicher ist Freitag. So oder so: eine ungewöhnlich lange Regenerationsphase in der durchgetakteten Playoff-Zeit. Ein Handicap, weil der EV Zug Gefahr läuft, einen Kaltstart zu erleben? Nein. Die zusätzliche Regenerationszeit ist ein Benefit. Blessuren und kleinere Verletzungen können auskuriert werden. Mit Assistenzcaptain Reto Suri kehrt zudem ein emotionaler Leader zurück. Die Aussichten auf den Halbfinal könnten definitiv schlechter sein.

Mit ihm ist im Halbfinal wieder zu rechnen: Aggressivleader Reto Suri. Bild: Ennio Leanza / Keystone

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen