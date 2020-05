Ex-Captain Egli meldet sich bei den FCL-Frauen zurück: «Ich sehe mich nicht als Sportchefin, sondern als Bindeglied» Die NLA-Frauen des FC Luzern trainieren seit Montag wieder. Der frühere Captain Marie-Andrea Egli ist neu Sportkoordinatorin. Stephan Santschi 20.05.2020, 05.00 Uhr

Marie-Andrea Egli, neue Sportkoordinatorin der FCL-Frauen. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 15.Mai 2020)

Irgendwann kam die Einsicht, dass es nicht mehr weitergeht. Immer wieder verletzte sich Marie-Andrea Egli am rechten Knie. Ihr letztes NLA-Spiel für die Frauen des FC Luzern absolvierte sie im Februar 2018, dann begann die Leidensgeschichte. Meniskusoperation, Kreuzbandanriss, Knorpelschaden – in dieser Reihenfolge fielen die Diagnosen. Dazwischen lagen die intensiven Versuche, sich zurückzukämpfen. Im letzten Herbst trat sie vor das Team und verkündete ihren Rücktritt. «Die Motivation und das Vertrauen in den Körper waren nicht mehr bei 100 Prozent», erklärt sie.

Und so ging er fast ein wenig unter, der Abgang der langjährigen Spielführerin des FC Luzern und früheren Schweizer Nationalspielerin. Am Montag, bei der Wiederaufnahme des Trainings nach der Coronazwangspause, war sie bei den FCL-Frauen aber wieder dabei, und zwar in neuer Funktion. Egli amtet neu als Sportkoordinatorin. «Ich sehe mich nicht als Sportchefin, sondern als Bindeglied zwischen dem Team und dem Vorstand», erklärt die 31-jährige Nidwaldnerin.

10 Tage Quarantäne bei Infektion Wie die Männer haben auch die NLA-Frauen des FC Luzern am Montag den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. «Wir werden die Belastung auf drei Trainings pro Woche reduzieren. Die Verletzungsgefahr wäre sonst zu gross», sagt Trainer Glenn Meier. Als Teil des Spitzensportbereichs können die Luzernerinnen normal trainieren, die Bälle und das weitere Übungsmaterial müssen aber desinfiziert werden. Umgezogen und geduscht wird zu Hause. «Sollte sich eine Spielerin mit dem Coronavirus anstecken, müssen Team und Staff für zehn Tage in Quarantäne», erklärt Meier. «Bis auf eine Spielerin haben dafür alle die Zusage von ihren Arbeitgebern erhalten.» Mit Blick auf die nächste Saison dürfte das Kader zusammenbleiben, sagt Glenn Meier: «Routinierte Spielerinnen wie Rahel Graf, die zurücktreten wollten, hängen noch eine Saison an, weil sie so nicht aufhören möchten. Das freut mich natürlich.» Der Start in die neue Spielzeit ist auf den Samstag, 15. August, terminiert.

Drei Namen, zwei Cupfinals und ein Eklat

Obwohl Egli mit Ausnahme ihres Stammklubs Buochs nie einen Verein verliess, spielte sie in Teams mit drei verschiedenen Namen. Die Spitzenfussballerinnen des FCL haben ihre Wurzeln nämlich beim DSK Root, der 2007 in die NLA aufgestiegen ist. 2008 wurde das Team in den SC Kriens integriert, 2014 stiess es zum FC Luzern. «Ich habe die Entwicklung vom Landklub bis zu einem Verein mit viel grösseren Strukturen mitgemacht», erzählt Egli. Als Highlights nennt sie die Cupfinals 2012 und 2014, auch wenn ihr ein Titel verwehrt blieb.

Marie-Andrea Egli (rechts im SC Kriens-Trikot) in Aktion. Bild: Philipp Schmidli (Kriens, 3. Mai 2009)

Für die Schweiz lief sie 30-mal auf, Stammspielerin war sie dort aber nicht. Den Weg ins Ausland lehnte sie trotz des Angebots eines US-Colleges ab. «Mich reizte dieser Schritt zu wenig. Ich wollte auf meinen Beruf setzen», erklärt Egli, die in der Urner Kantonalverwaltung für den Sport verantwortlich ist.

Unvergessen ist der Eklat im Jahr 2017: Der Vorstand der FCL-Frauen trat zurück, weil die Spitzensportsektion nicht in die FC Luzern-Innerschweiz AG aufgenommen wurde. Der weibliche Spitzenfussball stand in der Zentralschweiz vor dem Aus. «Es war klar, dass dies nicht passieren durfte. Es hätte extrem wehgetan, wenn wir von vorne hätten beginnen müssen», sagt Egli.

«Glenn ist ein Glücksfall für den FC Luzern»

Ein neuer Vorstand sorgte für die Rettung. Die Frauen bilden seither beim FCL eine eigenständige Sektion – mit dem Trainer und Technischen Leiter Glenn Meier als Hauptverantwortlichen im sportlichen Bereich. Daran ändert auch das Engagement von Egli nichts: «Glenn ist ein Glücksfall für den FC Luzern», sagt sie, derweil Meier das Lob an die neue Sportkoordinatorin zurückreicht: «Ich habe sie mir in dieser Position gewünscht. ‹Bonsi› ist ein absoluter Leader, eine Identifikationsfigur mit Vorbildfunktion. Solche gibt es im Frauenfussball extrem selten.»

«Bonsi», in Anlehnung an den japanischen Bonsai-Baum, ist seit Teenagerjahren Eglis Spitzname. «Ich war damals in Root die Jüngste, Dünnste und Grösste im Team», erklärt sie lachend. Beim Abbruch der Saison vor zwei Monaten stand der FCL auf Platz vier.

Eine respektable Leistung, doch liegt in Zukunft mehr drin? «Budgetmässig sind unsere Möglichkeiten nicht mit jenen des FC Basel oder des FC Zürich vergleichbar. Ein Cupsieg ist aber kein unrealistisches Ziel», findet Egli. In der Meisterschaft fehle für grössere Ansprüche die Breite im Kader. «Wir möchten mit gut ausgebildeten Trainern auf allen Stufen und mit Spielerinnen aus der Region Schritt für Schritt nach oben kommen.»