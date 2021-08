Fussballer ohne Job Ex-FCL-Profi, 24 Jahre, vertragslos – Idriz Voca, Hekuran Kryeziu und Alain Wiss müssen sich in Geduld üben Mit Idriz Voca, Hekuran Kryeziu und Alain Wiss haben drei frühere Luzern-Spieler trotz internationaler Erfahrung derzeit keinen Verein. Daniel Wyrsch 25.08.2021, 05.00 Uhr

Mittelfeldspieler Idriz Voca vor knapp einem Jahr beim Dirigieren noch in den Reihen des FC Luzern. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 8. September 2020)

Ende Juni liefen die Verträge von Hekuran Kryeziu und Alain Wiss bei ihren Klubs aus, Idriz Voca zog bei Ankaragücü die Klausel – er löste den Kontrakt mit dem türkischen Verein auf. Grund: Ankaragücü war mit ihm aus der Süper Lig abgestiegen. Seither ist der 24-jährige Profi ebenso wie Kryeziu und Wiss vertragslos.

Es ist ein illustres Trio, welches das selbe Schicksal teilt: Ausgebildet beim FC Luzern bekamen sie von den Trainern früh das Prädikat Mittelfeld-Talent, debütierten ausser Voca deutlich vor 20 in der Super League. Alain Wiss war noch keine 17 Jahre alt, als ihn Trainer Ciriaco Sforza im Sommer 2007 erstmals bei den FCL-Profis einsetzte. Fünf Jahre später stand Wiss auf dem Zenit: Unter Ottmar Hitzfeld absolvierte er Mitte 2012 zwei Länderspiele für die Schweiz. Kryeziu und Voca spielten in den letzten Jahren für den Kosovo, zum vorerst letzten Mal standen sie Anfang Juni für das Nationalteam im Einsatz.

Kosovo-Nationalcoach Bernard Challandes sprach mit unserer Zeitung nicht über die Situation seiner Internationalen aus Luzern. Fakt ist: Challandes braucht Profis mit Spielpraxis, Anfang September folgen weitere WM-Qualifikationspartien.

Klubs spüren finanzielle Krise aufgrund von Covid

Im Namen von Idriz Voca hat Berater Gezim Ibrahimi mit uns gesprochen, der Mann von der Agentur Footuro AG erzählt:

«Wir hatten ein paar Gespräche mit Sportchefs geführt, schliesslich sagten wir ab. Es war nicht das, was wir uns vorgestellt hatten.»

Man habe nicht übereilt handeln wollen. Ibrahimi spricht aber auch von der finanziell angespannten Lage der Klubs aufgrund von Covid, trotzdem ist er überzeugt, für Voca einen passenden Verein zu finden: «Wir führen weitere Gespräche.»

Ex-FCL-Spieler Idriz Voca schaut sich das Heimspiel gegen Feyenoord mit seinem Berater Gezim Ibrahimi (Footuro AG) von der Tribüne aus an.



Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 5. August 2021)

Für den Agenten, der die FCL-Spieler Marco Burch, Lorik Emini und Noah Rupp berät, war es kein Fehler, mit Voca das Türkei-Abenteuer einzugehen: «Im Gegenteil, Idriz hat durch die erste Auslanderfahrung persönlich enorm profitiert. Er kam weg von seinem Stammverein und Umfeld, lernte eine andere Kultur und einen anderen Fussball kennen», erklärt Ibrahimi.

Den 83. und bis dato letzten Match für Blau-Weiss in der Super League bestritt Voca vor weniger als einem Jahr am 19. September 2020 beim 1:2 im (späten) Saisonstartspiel in Lugano. Kontakte mit Schweizer Klubs hat es seit der Rückkehr aus der Türkei gegeben, mit dem FCL jedoch nicht, sagt Ibrahimi. Eine Rückkehr zum Heimatverein würde er nicht ausschliessen. Voca hält sich mit einem Personaltrainer fit. Eine Verpflichtung vertragsloser Spieler ist ausserhalb der Transferphase möglich.

Verdiente der FC Luzern am Wechsel von Idriz Voca zu Ankaragücü immerhin eine Transfersumme, gab es im Sommer 2018 für Hekuran Kryeziu keine Ablöse vom FC Zürich.

Hekuran Kryeziu (links) im Dress des FC Zürich gegen St.-Gallen-Stürmer Jeremy Guillemenot. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (St.Gallen, 3. April 2021)

Der heute 28-jährige Mittelfeldspieler hatte die sehr starke Rückrunde unter Erfolgscoach Gerardo Seoane beendet, bevor sein Kontrakt in Luzern automatisch verlängert worden wäre. Dieses Verhalten stiess FCL-Sportchef Remo Meyer sauer auf, während der ablösefreie Kryeziu beim FCZ ein sechsstelliges Handgeld kassierte und in den letzten drei Jahren bis zum Vertragsende in Zürich ein weit höheres Gehalt als in Luzern bekam. Allerdings stockte die sportliche Entwicklung von Kryeziu beim FCZ, bei dem er zudem wegen eines Kreuzbandrisses lange hatte pausieren müssen.

Comeback nur möglich bei ausgeräumten Vorbehalten

Wie Voca hat auch der Ex-Zürcher immer noch regen Kontakt mit einzelnen FCL-Profis. Eine Rückkehr scheint zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen, obwohl Kryeziu zusätzlich Innenverteidiger spielen könnte, technisch und physisch eine Verstärkung wäre, wenn Klub und Spieler vorbehaltlos aufeinanderzugehen würden. Vielleicht zügelt er in sein Haus vor den Toren Luzerns. Wir wissen es nicht – Kryeziu und Wiss waren für uns am Dienstag nicht erreichbar.

Alain Wiss in den Farben des FC St.Gallen, bei dem der Littauer zwischen 2015 und 2020 unter Vertrag stand. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus (St.Gallen, 24. November 2019)

Am heikelsten ist die Lage wohl für Alain Wiss, der 31-Jährige verliess Luzern im Sommer 2015. Ex-FCL-Sportchef Rolf Fringer erinnert sich:

«Alain war teuer für uns, ich musste sparen und machte ihm darum ein reduziertes Angebot.»

Wiss lehnte ab, zog nach 221 Pflichtspielen für Luzern zu St. Gallen, wo er fünf Jahre blieb, ehe er letzte Saison für Altach in der österreichischen Bundesliga spielte.

Remo Meyer sagt über Wiss, Voca und Kryeziu:

«Wir beobachten den Markt inklusive Ex-Spieler immer genau.»

Wie gewohnt kommentiert der FCL-Sportchef jedoch keine Namen.