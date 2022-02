Denise Feierabend - von der Skirennfahrerin zur Lehrerin

Ex-Skirennfahrerin Vor vier Jahren gewann die Engelbergerin Denise Feierabend Olympiagold – jetzt unterrichtet sie Primarschüler in der Ostschweiz Die Engelbergerin Denise Feierabend war Teil des Teams, das an den Winterspielen 2018 Gold im Teamevent gewann. Nach dem Sieg trat sie vom Skirennsport zurück. Heute ist sie Lehrerin in Vilters, Kanton St.Gallen. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 17.02.2022, 16.00 Uhr

Von der Goldmedaillen-Gewinnerin zur Lehrerin in vier Jahren: Denise Feierabend in ihrem Klassenzimmer in Vilters, SG. Bild: PD/ Patricia Hobi

Den lokalen Dialekt hat sie etwas angenommen. Sie sagt «Vilters», mit scharfem F, wie Filter. Denise Feierabend (32) die frühere Skirennfahrerin aus Engelberg, hat ihren Lebensmittelpunkt verlegt. Sie wohnt im bündnerischen Igis und arbeitet im Kanton St. Gallen, eben in diesem Vilters. Morgens um 7 Uhr verlässt sie jeweils das Haus, 15 Minuten später ist sie in der Primarschule, wo sie Lehrerin einer 1. Klasse ist. Es ist ihr erstes Schuljahr als Pädagogin. Seit dem vergangenen Sommer unterrichtet sie 23 Schülerinnen und Schüler, «es war ein anspruchsvoller Start für mich, aber mittlerweile habe ich mich gut eingelebt», sagt sie.

Zwischen zwei Winterspielen liegen vier Jahre – eigentlich ein überschaubarer Zeitraum. Für Feierabend reichte es, um das Leben umzukrempeln. «Seit Pyeongchang 2018 hat sich sehr viel verändert», sagt sie. Damals stand sie noch als Athletin am Start und gewann mit Wendy Holdener, Daniel Yule, Ramon Zenhäusern und Luca Aerni Gold im Team-Parallelslalom. Im Frühling nach den Spielen trat sie vom Spitzensport zurück.

Das Team von 2018: Daniel Yule, Wendy Holdener, Ramon Zenhäusern, Luca Aerni und Denise Feierabend (von links). Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone (Pyeongchang, 24. Februar 2018)

Im Herbst 2018 begann sie ihr Studium an der Pädagogischen Hochschule in Chur. Kurz davor zügelte sie nach Igis, wo ihr Ehemann Andy Senn herkommt. Er ist der Präsident des lokalen Skiklubs, sie lernte ihn Jahre zuvor bei den Schweizer Meisterschaften kennen.

Es macht auch im Beruf «Zack, Zack, Zack»

Während frühere Weggefährtinnen wie Holdener und Gisin in Peking Medaillen gewinnen, ist Feierabends Realität eine andere geworden. Wehmut verspüre sie aber keine.

«Das Leben als Spitzensportlerin war wie eine Parallel-Welt. Es war beispielsweise schwierig, private Kontakte zu pflegen. Mir fehlte letztlich die Motivation, um weiterzumachen.»

Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere trat sie zurück. Mit ihrer Goldmedaille hätte sie beste Argumente gehabt, um mit Sponsoren neue Verträge auszuhandeln. Der Entscheid, aufzuhören, sei aber mit knapp 29 Jahren zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Sie sagt: «Ich wusste, dass ich noch ein Studium machen will. Und wenn ich nochmals vier Jahre gewartet hätte bis zu den nächsten Winterspielen, hätte sich das alles verzögert. Und irgendwann will man ja vielleicht auch noch eine Familie gründen.»

Den Weg vom Spitzensport ins Berufsleben ging Feierabend mit derselben Konsequenz an, wie damals die sportliche Karriere. Zack, Zack, Zack – wie im Stangenwald. «Ich glaube, so funktioniere ich tatsächlich. Meine Mutter sagt, ich hätte schon als Kind nicht aufgegeben, wenn ich mir ein Ziel gesetzt hätte.»

Für eine Hobbyfahrerin fährt sie viel zu gut

Gestartet hat ihre sportliche Laufbahn mit dem Junioren-WM-Titel. Ihre besten Resultate erzielte Feierabend im Slalom und in der Kombination. In beiden Disziplinen gelangen ihr 4. Plätze: in Lenzerheide, in Killington 2017 oder bei der Heim-WM 2017. Ihre Leistung ging damals etwas unter, weil die Teamkolleginnen Holdener und Gisin in St. Moritz Gold und Silber holten.

Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere trat die Engelbergerin, Denise Feierabend, zurück. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone (Pyeongchang, 24. Februar 2018)

Belohnt wurde sie schliesslich 2018 in Pyeongchang mit der Goldmedaille. Feierabend erinnert sich noch gut an diesen Tag.

«Die Zeremonie nach dem Sieg im Zielraum, später der Empfang im Schweizer Haus, das war natürlich alles sehr emotional»,

sagt sie. Von Angehörigen wurde sie nicht nach Südkorea begleitet. Einerseits wollte sie es nicht, um sich fokussieren zu können, andererseits ist das bei Olympia so eine Sache. «Schon vor Corona war man als Athletin oder Athlet sehr abgeschirmt von allem. Es wäre auch nicht ganz einfach gewesen, Angehörige zu treffen.»

Ihre jetzigen Schülerinnen und Schüler waren 2018 noch zu klein, um irgendetwas von den Winterspielen mitbekommen zu haben. Doch den einen oder anderen ist Feierabend dennoch ein Begriff, denn der Skisport ist verankert in der Region. Als die Schule einen Skitag im Skigebiet am Pizol veranstaltete, wollten alle Kinder in der Gruppe von Denise Feierabend mitfahren. «Das ging natürlich nicht», sagt sie.

Für Hobbyfahrerinnen fährt sie immer noch viel zu gut. Für eine professionelle Athletin trainiert sie selbstredend viel zu wenig. Ob sie am Samstagmittag den Teamevent der Schweizerinnen und Schweizer mitverfolgen wird, weiss Feierabend noch nicht. «Aber ich merkte schon: Je näher Peking kam, desto grösser wurde das Kribbeln.» Die Spitzensportlerin steckt eben doch noch in ihr.

