Swiss Ladies Open: Golferin Fabienne In-Albon vor der TV-Kamera

Golf Fabienne In-Albon wird zur rasenden Reporterin Die Zuger Olympiateilnehmerin übernimmt beim Swiss Ladies Open in Holzhäusern erneut die Leitung der Volunteers. Ausserdem steht sie bei der zweiten Ausgabe des Golfturniers vor einer ungewohnten Aufgabe. Stefan Waldvogel 08.09.2021, 05.01 Uhr

«Die erste Ausgabe war für alle Neuland, sehr viele Helfer sind auch diesmal wieder dabei. Das allein zeigt, dass wir sehr vieles richtig gemacht haben», sagt Fabienne In-Albon vor dem 2. VP Bank Swiss Ladies Open im Golfpark Holzhäusern. Das Turnier der höchsten Europäischen Stufe kehrt nach acht Jahren Unterbruch in die Schweiz zurück. Natürlich habe man auch vieles gelernt, so In-Albon. Die Excel-Liste mit den Angaben zu den Helferinnen und Helfern wurde durch die spezialisierte Plattform Swiss Volunteers ersetzt. «Das macht es für alle Beteiligten deutlich einfacher, von der Anmeldung bis hin zu den einzelnen Einsätzen», illustriert die frühere Profi-Golferin mit einem Bachelorabschluss in Sports Management.

Fabienne In-Albon organisert die 180 Freiwilligen beim Golfturnier. Bild: PD

Zwischen 2012 und 2017 spielte sie unter anderem auf der Ladies European Tour. Ihr persönliches Highlight waren die Olympischen Spiele in Rio 2016. «Ich war am ersten Abschlag so nervös wie wahrscheinlich noch nie zuvor in meinem Leben», erinnert sich die Zugerin. «Daraus ist dann der Abschlag meines Lebens geworden», lacht sie. «Sicher 50 Meter weiter, als je ein Ball von mir geflogen ist.»

Die Anspannung pusht sie zur Höchstleistung

Power aus der nervlichen Anspannung zu gewinnen, das gelingt längst nicht allen. «Ich brauche einfach diesen Sprung ins kalte Wasser, diese Nervosität, diese Anspannung; das ist es, was mich zu Höchstleistungen pusht», sagt In-Albon, die seit drei Jahren als selbständiger «Mindset Coach» arbeitet. Als Verantwortliche für alle Helferinnen und Helfer wolle sie unter anderem dem Golfpark Holzhäusern und dem Golfclub Ennetsee «etwas zurückgeben.» Sie sagt:

«Beide Vereine haben mich vom Juniorenalter bis zu den Profijahren stets unterstützt. Nun freue ich mich, dass wir alle gemeinsam auch die zweite Ausgabe erfolgreich durchführen können.»

Nervosität vor der neuen Herausforderung

Morgen erfüllt sie sich einen weiteren Traum. Schon als Spielerin habe sie sich die Rolle als Kommentatorin als «sehr cool» vorgestellt. Im Gespräch mit den Verantwortlichen beim Schweizer Radio und Fernsehen habe man sich darauf geeinigt, einen Versuch mit der Feldreporterin zu starten. «Wichtig ist das Zusammenspiel mit den SRF-Experten und Kommentatoren, die weiterhin den Lead behalten, während ich mit einzelnen Flights mitlaufe und mich direkt vom Platz einschalte», erläutert In-Albon. «Ich werde sicherlich nervös sein. Gleichzeitig weiss ich auch, dass ich mit Marcus Knight und den Kommentatoren Dani Kern und Paddy Kälin Fachleute an meiner Seite habe, die mir mit ihrer Erfahrung, ihrem Wissen und ihrer Ruhe die nötige Sicherheit geben.»

Trotz der neuen Aufgabe ist Fabienne weiterhin für «ihre» Volunteers da und beschäftigt sich vor dem Turnier vor allem mit der komplexen Einteilung der rund 180 Freiwilligen, die während der ganzen Woche im Einsatz sind. Immer freundlich bleiben, lächeln und dabei den eigenen Spass nicht vergessen, so umschreibt sie das Kurz-Credo für die

«Helferinnen und Helfer, ohne die ein solches Turnier gar nicht möglich wäre. Sie sind daher unsere wahren Champions».

Bei der ersten Austragung habe sie enorm von der Erfahrung ihrer Mutter profitiert, sagt die 34-Jährige. Anne-Marie In-Albon organisierte unter anderem jahrelang das Deutsche Bank Open der Frauen in Losone. «Sie hält mir auch jetzt den Rücken frei, sodass ich die Leitung der Volunteers, aber auch meine neue Herausforderung als Reporterin, zu 100 Prozent umsetzen kann.»