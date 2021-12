Nadine Fähndrich schielt auf die Gesamtwertung der Tour de Ski

Langlauf Grosse Innerschweizer Vertretung bei der Tour de Ski – Fähndrich schielt auf die Gesamtwertung In Lenzerheide beginnt am Dienstag die Tour de Ski mit einem Skating-Sprint. Die Eigenthalerin Nadine Fähndrich führt eine «Grossdelegation» aus der Innerschweiz an. Jörg Greb Jetzt kommentieren 27.12.2021, 20.01 Uhr

Olympia im Hinterkopf, die Tour de Ski vor Augen: Langläuferin Nadine Fähndrich. Gian Ehrenzeller/Keystone

Kontinuierlich hat sich Nadine Fähndrich der Weltspitze genähert. Mit dem WM-Silbermedaillengewinn im Team Sprint (zusammen mit Laurien van der Graaff) sorgte die 26-Jährige letzten Februar für ein historisches Ergebnis. Und in den gut vier Wochen des diesjährigen Winters gelang es ihr, ihre Präsenz auf höchstem internationalem Niveau zu unterstreichen. Platz 2 am Heimweltcup-Rennen in Davos im (Skating-)Sprint Mitte Dezember beweist dies. Es handelt sich um ein Versprechen für den weiteren Olympia-Winter.

Mit der Tour de Ski steht ein weiterer früher Höhepunkt an. Das Mehretappenrennen mit Prüfungen in der Schweiz (Lenzerheide/2), Oberstdorf (D/2) und im Val di Fiemme (It/2) verliert mit dem klar übergeordneten Saisonhöhepunt Olympia sowie aufgrund der Corona-Pandemie etwas an Strahlkraft. Nichtsdestotrotz aber sorgt das anspruchsvolle Programm für Beachtung. Und aus Schweizer Sicht dürfte das Interesse nicht nur auf den vierfachen Gesamtsieger Dario Cologna (2009, 2011, 2012 und 2018), sondern auch auf Nadine Fähndrich gerichtet sein. «Wenn ich mein Potenzial abrufen kann, sollte ich nicht nur in einzelnen Etappen brillieren können, sondern auch in der Gesamtwertung ein Wörtchen mitreden», sagt sie.

Für Fähndrich bietet sich mit dieser Rennserie die Möglichkeit weiterzukommen. An die Olympischen Spiele im Februar in Peking denkt sie und sagt: «Ich bin eine Athletin, die sehr gut auf Wettkämpfe reagiert.» Von «harten Wettkampf-Trainings» kann und will sie profitieren. Und klar ist inzwischen auch, worauf sie sich fokussieren will: den Sprint und den Team-Sprint bei Olympia. «Die Formplanung zielt daraufhin, alles ist dem untergeordnet.»

Der Bruder und die Dynamik bei den Sprintern

Cyril Fähndrich hat die Selektionskriterien für Olympia zur Hälfte erfüllt. Gian Ehrenzeller/Keystone

Die Bedingungen für eine Olympiaselektion hat Nadine Fähndrich längst erfüllt. Etliche Innerschweizer Langläuferinnen und Langläufer streben diesem Ziel noch entgegen. Mit Cyril Fähndrich (22) zählt auch Nadines Bruder dazu – plötzlich. Vor einem Jahr noch betrachtete er diese Möglichkeit als «eher klein». Jetzt hat er sich «definitiv auf den Radar» gehievt. Ausschlaggebend dazu war sein Triumph am Alpencup-Rennen in St. Ulrich am Sonntag vor Weihnachten. Die halbe Olympia-Qualifikation hat er sich damit gesichert – und ausserdem viel zusätzliches Selbstvertrauen. An der Tour de Ski könnte er seinem Traum mit einer Rangierung in den besten 25 deutlich näher kommen.

Dieselben Ambitionen hegen aber auch andere Athleten, auch aus der Innerschweiz. Roman Schaad (28), Olympia-Teilnehmer bereits 2014, hat sich mit einem feinen neunten Rang beim Sprint-Weltcup-Rennen in Davos in die Poleposition gebracht. Im Sprint in Lenzerheide will er seine interne Leaderstellung behaupten. «Ich fühle mich bereit», sagt der Routinier und verweist auf seine Liebe zur Strecke und ihrer Topgrafie.

Ebenfalls zum Kreis der Aspiranten auf einen Startplatz im Sprint bei Olympia zählt der Obwaldner Janick Riebli – und das zu seiner und der allgemeinen Überraschung. Der 23-Jährige hat sich überraschend schnell von seiner Corona-Infektion erholt und in Davos einen beachtlichen 17. Rang im Weltcup erzielt. «Jetzt will ich nochmals angreifen», sagt er zum Sprint in Lenzerheide.

Furger muss noch liefern

Der Urner Routinier: Roman Furger. Gian Ehrenzeller/Keystone

Mit einer fast identischen Ausgangslage bei den Frauen steigt die Engelbergerin Lea Fischer ins Rennen. Auch sie hat die halbe Olympia-Hürde gemeistert, und auch sie würde sich mit einer Platzierung in den ersten 25 für die Winterspiele in Peking aufdrängen.

Und da ist noch jener Mann mit der grössten Routine: Roman Furger. Der 30-jährige Urner hat die Olympia-Kriterien noch nicht erfüllt. Vor allem die Massenstartrennen entsprechen aber seinem Geschmack, so dass der Routinier dieses Zwischenziel durchaus an der Tour de Ski abhaken könnte. Im Gegensatz zu den Sprintern mit ihren Einzel-Auftritten möchte er bis am Schluss sämtliche Möglichkeiten nutzen.

