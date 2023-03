Personalisierte Tickets kommen doch nicht

Fangewalt Jetzt also doch nicht: Behörden und Fussballvereine verzichten vorderhand auf personalisierte Tickets Behörden und Fussballklubs präsentieren ihren Plan gegen die Fangewalt – personalisierte Tickets sollen nur noch Ultima Ratio sein. Dominic Wirth Jetzt kommentieren 13.03.2023, 20.48 Uhr

Vorderhand braucht es keine personalisierten Tickets, um in Schweizer Fussballstadien zu kommen. Keystone

Die Geschichte des jüngsten Versuchs, im Schweizer Fussball personalisierte Tickets einzuführen, ist eine des schrittweisen Rückzugs.

Am Anfang stand ein Ausrufezeichen, gesetzt durch die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD) an einem Treffen im November 2021. Kurz zuvor war es beim Zürcher Derby zwischen dem FC Zürich und GC zu wüsten Szenen gekommen; unter anderem warfen FCZ-Anhänger Pyros in den Sektor der gegnerischen Fans.

Die KKJPD reagierte mit einer drastischen Forderung: Ins Stadion sollte nur noch kommen, wer ein personalisiertes Ticket vorweisen kann. Und zwar ab der Saison 2022/23.

Es war eine Forderung, die den Schweizer Fussball in Aufregung versetzte. Jetzt, eineinhalb Jahre später, ist von ihr aber nicht mehr viel übrig geblieben.

Das Kaskadenmodell soll es richten

Als Vertreter von Behörden und Fussballvereinen am Montag in Bern darlegten, wie sie künftig die Fangewalt eindämmen wollen, dominierte ein anderer, neuer Begriff: das so genannte Kaskadenmodell. Die personalisierten Tickets sind ein Teil dieses Modells, aber nur als letzte Massnahme, als «Ultima Ratio», wie es Christian Varone, Kommandant der Walliser Kantonspolizei und Mitglied der Konferenz der Polizeikommandanten, formulierte. Oder auch: als «Damoklesschwert».

Aber der Reihe nach. Nur noch Ultima ratio, nur noch Damoklesschwert – was ist da passiert? In erster Linie eines: Ein über 150 Seiten dicker Bericht liegt nun auf dem Tisch. Sein Name: «Biglietto+».

Er ist entstanden, weil insbesondere die Swiss Football League, aber auch gewisse Bewilligungsbehörden darauf drängten, vor der Einführung der personalisierten Tickets genau abzuklären, was das für Folgen hätte – juristisch, finanziell, bürokratisch. Wie gross der Wille überhaupt ist, ihre Einführung durchzusetzen. Und wie hoch Direktbetroffene – von Vereinen über Fussballfans bis zu Vertretern von Polizei, Kantonen und Städten – ihre Wirksamkeit einschätzen.

Am Bericht arbeiteten Behördenvertreter, die Fussballliga und externe Fachleute mit. Er kommt zwar zum Schluss, dass die Einführung von personalisierten Tickets rechtlich und technisch machbar wäre. Aber er kommt auch zum Schluss, dass sich vorher andere, mildere Mittel anbieten.

Paul Winiker formulierte es in Bern so: Der Bericht zeige, dass die personalisierten Tickets nur ein mögliches Instrument seien. Ebenso wichtig wie Repression und konsequente Strafverfolgung seien «deeskalierende und präventive Ansätze». Winiker ist Sicherheitsdirektor im Kanton Luzern – und war jener Politiker, der sich 2021 lautstark für die Einführung der personalisierten Tickets einsetzte.

Paul Winiker, der Luzener Sicherheitsdirektor. Urs Lindt / freshfocus

Der Hinweis Winikers darauf, dass die aktuelle Situation nicht tolerierbar sei, fehlte auch dieses Mal nicht. Der SVP-Regierungsrat betonte aber auch, dass das nun angedachte Vorgehen von allen Parteien gutgeheissen werde – eben auch von der KKJPD, die so vorgeprescht war und für die Winiker in Bern sprach.

Konkret wollen Behörden und Fussballvereine nun mehrere Massnahmen vorantreiben. Sie wollen etwa den Dialog mit den Fans verstärken. Dazu wollen sie Stadionallianzen einführen, bei denen Anhänger, Klubs und Behörden an einem Tisch sitzen.

Weiter soll das Kaskadenmodell konkretisiert werden. Es soll laut Winiker eine gewisse Verbindlichkeit schaffen und festlegen, dass Sanktionen folgen, wenn von den Fans «rote Linien» überschritten werden. Mögliche Massnahmen sind etwa Auflagen bei der Anreise von Gästefans, Alkoholverbote oder die Sperrung von Gästesektoren.

Die sind alle schon im Hooligan-Konkordat vorgesehen. Doch nun ist eine gemeinsame Strategie das Ziel – ein schweizweit gleicher Umgang mit Ausschreitungen. Bis Ende Jahr soll das Kaskadenmodell konkretisiert und auf die Saison 2024/25 eingeführt werden –mit den personalisierten Tickets als letzte Massnahme, oder eben: als Damoklesschwert.

Zufriedenheit bei der Swiss Football League

Für die Schweizer Fussballklubs sind das gute Neuigkeiten. Denn sie haben erreicht, was sie unbedingt wollten, weil sie Angst vor dem Wegbleiben der Fans hatten: Die personalisierten Tickets kommen erst einmal nicht.

Claudius Schäfer, der CEO der SFL, lobte den Signalcharakter, den die Zusammenarbeit von Behörden und Fussballvereinen habe. Und machte seine Zufriedenheit deutlich, dass Beschlüsse nicht aufgrund «eines Einzelfalls an einem Wochenende» gefällt worden seien – sondern auf Basis einer objektiven Grundlage.

SFL-CEO Claudius Schäfer. Urs Lindt / freshfocus

Damit meinte Schäfer den Bericht. Der zeigte etwa, dass neben den Fans und Klubs auch gewisse Bewilligungsbehörden und die Polizei den personalisierten Tickets skeptisch gegenüberstehen. Wegen des technischen und bürokratischen Aufwands, aber auch wegen Zweifeln an der Wirksamkeit.

Die Einführungskosten werden – je nach Stadiongrösse – auf 350'000 bis rund einer Millionen Franken geschätzt. Zuvor bräuchte es zudem rechtliche Grundlagen, namentlich für die notwendige Speicherung der Personendaten, sofern die Klubs dies nicht freiwillig machen.