FC Luzern Celestini auf den Spuren von Yakin – er lässt den FCL Rasenschach statt Harakiri spielen Den FC Luzern bringt der Punkt aus dem 0:0 in St.Gallen in der Tabelle nicht weiter. Dennoch gibt’s ein Aha-Erlebnis. Daniel Wyrsch 19.04.2021, 05.00 Uhr

FCL-Trainer Fabio Celestini lässt seinem zwischenzeitlichen Frust freien Lauf. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (St.Gallen, 17. April 2021)

Von einem ausbrechenden Trainer-Vulkan war in St.Gallen am Samstagabend nichts zu sehen. Peter Zeidler, der Coach der Ostschweizer, wirkte eher nachdenklich, er war auf einmal introviert statt extrovertiert. Vielleicht hatte es im 58-jährigen Deutschen gebrodelt, aber von einer bevorstehenden Eruption war von aussen nichts zu erkennen. Lautstarker an der Seitenlinie verhielt sich FCL-Coach Fabio Celestini. Der 45-jährige Italo-Lausanner liess zwischendurch seinem Frust freien Lauf.

Celestini ärgerte sich immer wieder über ungenaue Zuspiele, die beim Gegner landeten. Das führte zu vielen Druckphasen der St.Galler. Aber klare Torchancen liessen die Luzerner nicht zu. Zumindest in der ersten Halbzeit nicht. Das war das Ziel des FCL-Trainers. Schon eine Woche zuvor im Heimspiel gegen den FC Basel hatte Celestini mit seinem Team angestrebt, endlich mal wieder ohne Gegentor zu bleiben. Doch das Gegenteil war passiert: Die Blau-Weissen verloren in einer spektakulären Partie mit sieben Toren 3:4.

Im Kybunpark bewies der Coach, dass er seine Schützlinge disziplinieren kann.

«Wir sind tiefer und kompakter gestanden als sonst, haben uns solidarisch verhalten»,

bestätigte der 22-jährige Mittelfeldmann Filip Ugrinic nach dem 0:0-Unentschieden in St.Gallen.

«Die St.Galler haben keine Lösung gegen uns gefunden»,

meinte er stolz.

Erinnerungen an zweitbeste Saison der Klubhistorie werden wach

Rasenschach statt Harakiri-Fussball: Fabio Celestini zeigte in St.Gallen-Winkeln, dass er gar destruktiv spielen lassen kann. Taktisch erinnerte das Gebotene an die Zeit vor knapp zehn Jahren, als der FCL in der ersten Saison im neuen Stadion unter Murat Yakin mit schnellem Umschaltspiel aus einer Betonabwehr die zweitbeste Saison der Klubgeschichte spielte. Die Innerschweizer belegten am Schluss Platz 2 hinter dem damals übermächtigen Basel – und im Cupfinal konnte sich der FCB bei Schiedsrichter Daniel Wermelinger bedanken, dass der heisse Fight nach 120 Minuten noch 1:1 stand. Im Penaltyschiessen setzten sich die Bebbi dank zwei gehaltener Elfmeter von Yann Sommer gegen Florian Stahel und den Israeli Moshe Ohayon durch. Nur unter Friedel Rausch selig war der FCL 1989 noch erfolgreicher als mit Yakin: Der Meistertitel steht in der 120-jährigen Vereinsgeschichte über allem.

Doch zurück zur Realität von heute: Luzern steht zwar seit dem letzten Dienstag und dem dramatischen 2:1-Sieg nach Verlängerung in Lugano im Cup zum fünften Mal in den letzten acht Jahren im Halbfinal, den das Team am 4./5. Mai im Brügglifeld beim Challenge-League-Gegner FC Aarau bestreitet. Doch bei allem Reiz, den der K.o.-Wettbewerb mit einem «Chöbu» (Pokal) für den Sieger bietet, erste Priorität hat für Celestinis Equipe der Klassenerhalt. Das ist dem Coach bewusst. Selbiges gilt für die Karriere von Celestini.

Celestini muss das Team wie im Vorjahr aus der Abstiegszone führen

Genau heute vor drei Jahren musste er den FC Lausanne-Sport nach einer 0:1-Heimniederlage gegen Luzern (Torschütze Pascal Schürpf) verlassen. Noch sechs Runden waren zu spielen, die damals neu von Ineos alimentierten Waadtländer kamen auch ohne ihren Aufstiegstrainer nicht mehr vom letzten Tabellenplatz weg und stiegen ab.

Den FCL muss Celestini wie im Vorjahr aus der Abstiegszone führen. Dafür hat der fussballerische Schöngeist seine Spielausrichtung geändert, obwohl er am letzten Montag im Interview mit unserer Zeitung noch gesagt hatte, er würde zu Hause bleiben, sollte die Klubführung ihn auffordern, den gepflegten Besitzfussball aufzugeben.

Im Nachgang der Partie in St.Gallen betonte Celestini zwar, dass seine Offensivleute die grundsätzliche Spielidee immer noch aufrecht hielten. Andererseits hatte er als Absicht in der ersten Halbzeit erklärt: «Wir wollten gut verteidigen, denn wir hatten bislang grosse Probleme, konnten lange nicht mehr zu null spielen.» Zu kontern versuchten die Gäste mit den Stürmern Ibrahima Ndiaye und Yvan Alounga, wie der Coach feststellte. Doch der FC St.Gallen hatte die Gäste während längerer Phasen zurückgedrängt, spielte Pressing und auch mal Powerplay.

Wertschätzung für den Punkt – und Schützenhilfe von Lausanne gegen Vaduz

Fabio Celestini setzte noch einen drauf, entpuppte sich als Trainerfuchs mit cleverem Matchplan, wechselte kurz vor Ablauf einer Stunde mit Pascal Schürpf, Varol Tasar und Goalgetter Dejan Sorgic drei Angreifer ein. Hätte Tasar in der 91. Minute beim Konter die Vorlage von Schürpf mit dem 1:0-Siegtreffer veredelt, wären die Parallelen mit Murat Yakin noch grösser gewesen.

Sogar mit diesem völlig unspektakulären, torlosen Remis konnte sich der FCL-Trainer mehr als nur zufriedengeben. Celestini prophezeite:

«Dieser Punkt wird für uns am Schluss der Meisterschaft noch sehr wichtig sein.»

Das Aha-Erlebnis und die Erkenntnis, dass Coach und Mannschaft fähig sind, hinten die Schotten dicht zu machen, ist im Kampf um den Klassenerhalt überaus wertvoll. Egal, ob der FCL nunmehr seit fünf Partien sieglos ist. Die nächste Gelegenheit, endlich wieder einen Sieg zu erringen, hat das Team am Mittwoch (18.15 Uhr) zu Hause gegen Lausanne. Gestern leistete Celestinis Ex-Klub aus der Waadt dem FCL Schützenhilfe mit dem 2:1-Sieg über Vaduz, damit bleiben die Liechtensteiner auf Rang 9, dem Barrage-Platz.

Das Telegramm

St.Gallen – Luzern 0:0

Kybunpark. – Keine Zuschauer. – SR Tschudi.

St.Gallen: Zigi; Cabral, Stergiou, Fazliji, Muheim; Quintillà; Görtler, Youan; Ruiz (64. Stillhart); Guillemenot (64. Adamu), Duah (86. Babic).

Luzern: Müller; Schwegler (79. Grether), Burch, Knezevic, Frydek; Schaub (59. Tasar), Wehrmann, Ugrinic, Alabi; Ndiaye (59. Sorgic), Alounga (59. Schürpf).

Bemerkungen: St.Gallen ohne Kräuchi, Letard (verletzt). Luzern ohne Emini (gesperrt), Ndenge, Schulz und Binous (alle verletzt). Verwarnungen: 45. Fazliji, Ndiaye (beide Unsportlichkeit). 82. Wehrmann (Foul).

