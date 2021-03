FC LUZERN Celestini spart nicht mit Kritik an Ex-Spieler: Der FCL-Coach greift den Neu-Basler Males an Das Ligaspiel des FC Luzern vom Samstag (20.30 Uhr) in Basel ist lanciert: Der FCL-Trainer ist enttäuscht von Ex-FCL-Jungprofi Darian Males. Daniel Wyrsch 13.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fabio Celestini (rechts) kritisiert das Benehmen seines Ex-Profis Darian Males (hinten). Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 16. Februar 2020)

Wirbel vor dem brisanten Super-League-Duell zwischen dem kriselnden FC Basel und dem formstarken FC Luzern im St.-Jakob-Park. Am Tag vor dem Match ist ein Interview von Fabio Celestini in der «Basler Zeitung» und im Zürcher «Tages-Anzeiger» publiziert worden. Dabei äussert sich der FCL-Trainer gewohnt ehrlich und direkt. Es geht um den ehemaligen Luzerner Jungprofi DarianMales, der Mitte September 2020 nach nur 19 Spielen (1 Tor, 4 Assists) in der Super League von Luzern zu Inter Mailand wechselte. Anschliessend wurde der 19-jährige Stadtluzerner mit serbischen Wurzeln direkt ausgeliehen an Genua, wo er insgesamt nur zu 23 Minuten Einsatzzeit – im Cup-Achtelfinal gegen Juventus Turin (2:3 n.V.) – kam. Seit einem Monat ist Males von Inter an Basel ausgeliehen.

Celestini zeigte sich von Anfang an skeptisch gegenüber dem Karriereweg von Males. Im erwähnten Interview sagt er nun:

«Darian ist eine grosse Enttäuschung. Wenn es ein Beispiel gibt, wie man es nicht machen sollte, dann ist es Darian.»

Er habe nach lediglich 19 Spielen in der Schweizer Eliteliga bei Inter unterschrieben. «Und dann forcierte er den Transfer auch noch. Er zeigte sich nicht einmal erkenntlich gegenüber seinem Klub, bei dem er gross wurde.»

Leichte Muskelblessur wird zur Dauerverletzung

Wie unserer Zeitung bekannt ist, sind die FCL-Verantwortlichen auf Darian Males sauer, weil der talentierte Nachwuchsmann nach seiner Auswechslung im Heimspiel gegen Servette (2:2) vom 27. Juni 2020 nicht mehr aufs Spielfeld zurückkehrte. Die anfänglich leichte Zerrung im Oberschenkel wurde zur Dauerverletzung. Males unterstützte die Mannschaft nicht mehr als Fussballer, weder in den restlichen zehn Ligaspielen noch im Cup-Viertelfinal gegen YB (1:2 n.V.). Das Verhältnis war nicht mehr zu kitten. FCL-Sportchef Remo Meyer dispensierte den Offensivmann nach der Sommerpause vom Training und erklärte: «Males hat unsere Freigabe, mit anderen Klubs zu verhandeln.»

Knapp einen Monat später führten seine Berater von Footuro AG die Verhandlungen mit Inter zu Ende. Der Lohn: Ein Fünfjahresvertrag für Males, der ihn zum mehrfachen Jungmillionär macht. Der FCL bekam als Ablöse mindestens 2,5 Millionen Euro. Im Anschluss an den Deal tätigte Meyer seine Sommerverpflichtungen, der Reihe nach kamen: Louis Schaub, Yvan Alounga, Alex Carbonell, Varol Tasar, Dejan Sorgic, Samuel Alabi und Martin Frydek.

Trotz des durch die Males-Millionen aus Mailand (mit)finanzierten Umbruchs bleiben die FCL-Verantwortlichen enttäuscht vom Ex-Hoffnungsträger, der einen Steinwurf entfernt von der Swisspor-Arena in der Hubelmatt aufgewachsen ist. Celestini antwortet im Interview auf die Feststellung, dass ein Profi Inter nur schwer absagen könne:

«Stimmt. Aber dann musst du dich anständig benehmen gegenüber deinen Trainern und deinem Klub, die dir etwas gegeben haben.»

Und: «Wenn Inter anklopft, dann ist das ja auch deswegen, weil dir dein Jugendverein vertraut hat. Sonst wärst du nicht an diesem Punkt. Und dann fragst du deinen Verein, was er von einem solchen Transfer hält.» Celestini betont:

«Das Wichtigste für einen 19-Jährigen ist, dass er spielt. Darian hat grosses Potenzial. Aber er ist schon jetzt in einer absteigenden Phase seiner Karriere.»

Males: «Man kann es nie allen recht machen»

Darian Males ist beim FC Basel bisher in vier Ligaspielen zum Einsatz gekommen. Der Höhepunkt war sein sehenswertes Weitschusstor zum 1:0 im Heimspiel vom 3. März gegen Meister YB (1:1). «Ich gehe gerne in das Eins-gegen-Eins, bin mutig und suche den letzten Pass und den Abschluss», beschreibt Males seinen Spielstil der «BZ Basel». Der Treffer gegen den Leader aus Bern zeigt, was herauskommt, wenn ihm das gelingt. Zu den negativen Reaktionen, die von einigen FCL-Fans nach seinem Wechsel zum FCB geäussert wurden, sagt er: «Man kann es im Fussball nie allen recht machen.»

Ähnlich dürfte Males über die Kritik von Celestini denken. Seinen letzten Sieg feierte er am 21. Juni mit Luzern gegen Basel. Am Samstag spielt Males für den FCB, das Wiedersehen mit dem FCL ist schon im Vorfeld aufgeheizt.