FC Luzern Christian Gentner zum neuen Job beim FCL: «Ich wollte nullkommanull Captain sein» Seit beim FC Luzern der Deutsche Christian Gentner die Mannschaft als Captain anführt, läuft's – zumindest stimmen die Resultate: Es gab je einen 2:0-Sieg in der Meisterschaft und im Cup-Achtelfinal. 29.10.2021, 05.00 Uhr

Der neue FCL-Captain Christian Gentner im Cup gegen Schaffhausen in Aktion. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Schaffhausen, 27. Oktober 2021)

Christian Gentner ist wieder Captain. Jahrelang trug der ballsichere Mittelfeldspieler beim VfB Stuttgart die Binde am linken Arm. Seit dem letzten Sonntag und dem 2:0-Heimsieg im Super-League-Kellerduell gegen den FC St. Gallen ist «Gente» nun auch Spielführer des FC Luzern. Ist es eine logische Folge, dass der 36-jährige Schwabe das Captainamt von Dejan Sorgic übernahm? «Ich wollte nullkommanull Captain sein», antwortet Christian Gentner auf die Frage.

«Ich habe einen guten Draht zum Coach, aber eine optimale Lösung bin ich in dieser Position nicht, weil ich den Verein zu wenig kenne»,

erklärt Luzerns Sommer-Neuzugang in Schaffhausen – er steht dabei auf dem Kunstrasen der Wefox-Arena. Der FCL bezwang dort nach dem ersten Ligasieg gegen St. Gallen im Cup-Achtelfinal auch den Challenge-Ligisten FC Schaffhausen 2:0. Mit Gentner, der Fabio Celestini und dem Team helfen will, in der Verantwortung läuft’s endlich. Zumindest die Ergebnisse stimmen.

Gentner sagt: «Spielerisch haben wir nicht brilliert, doch von den Resultaten her sind wir auf dem richtigen Weg.» Der Bundesliga-Routinier mit total 430 Partien in der deutschen Eliteliga für den VfB Stuttgart, Wolfsburg und Union Berlin hebt das Positive hervor: «Dass wir gegen dieses spielerisch gute Team aus der Challenge League keinen Gegentreffer zuliessen, ist umso schöner. Wir wollten die Defensive stabilisieren, das ist uns erneut gelungen.»

FC Biel ist ein weiterer unterklassiger Gegner

Christian Gentner findet, sie seien souverän und effizient gewesen. Am Schluss zähle sowohl im DFB-Pokal wie im Schweizer Cup nur etwas:

«Das Weiterkommen. Im Gegensatz zu anderen Mannschaften, die sich auch nicht mit Ruhm bekleckert haben, stehen wir im Viertelfinal.»

Von zehn Super-League-Vereinen haben sich sechs bereits aus dem Wettbewerb um die Sandoz-Trophäe verabschiedet: YB, Basel, Zürich und Servette sowie bereits in der 2. Runde Sion und GC.

Titelverteidiger FCL dagegen hat im Viertelfinal (vom 8. bis 10. Februar 2022) gute Chancen, auswärts gegen den FC Biel zum siebten Mal seit 2012 den Halbfinal zu erreichen. Bis jetzt können sich die Luzerner nicht über die Auslosung beklagen: Nach Cham aus der Promotion League (3.), Buochs aus der 1. Liga (4.), Schaffhausen aus der zweitklassigen Challenge League folgt mit Biel ein weiterer Gegner aus der drittklassigen Promotion League.

Obwohl Gentner bei seiner Ankunft in Luzern allen, die es hören wollten, sagte, als Führungsspieler brauche er keine Binde am Arm, ist es für die Mannschaft wahrscheinlich ein Glücksfall, dass er das Amt übernommen hat. Er ist trotz seinen 36 Lenzen noch immer ein austrainierter, topfitter Profi, seine immense Erfahrung und die Strahlkraft als zweimaliger deutscher Meister machen den zweifachen Familienvater zum idealen Captain. Vorgänger Dejan Sorgic kann sich wieder ganz auf den Job als Goalgetter fokussieren, er und die anderen Spieler haben mit Gentner einen Teamkollegen, der in der neuen Rolle 100 Prozent Verantwortung übernimmt. So wie es sich Fabio Celestini und Sportchef Remo Meyer von Anfang an von «Gente» wünschten.

Ndiaye dürfte bald wieder fit sein Der FC Luzern ist während dieser englischen Woche stark gefordert. Nach dem 2:0-Sieg im Cup-Achtelfinal vorgestern in Schaffhausen, treten die Innerschweizer am Sonntag (16.30 Uhr) am Genfersee an. In der Liga wartet auf den Tabellenachten das nächste Kellerduell: Kontrahent ist das neue Schlusslicht FC Lausanne-Sport. Der FCL braucht eine Woche nach dem 2:0-Heimsieg über St. Gallen wieder einen hoch konzentrierten Auftritt, damit die rote Laterne in Lausanne bleibt. Natürlich soll dabei Trainer Fabio Celestini die stärkste Formation zur Verfügung stehen. Zu den besten Luzernern gehört seit dem Frühjahr Ibrahima Ndiaye: Der kopfballstarke Flügel hat im Kalenderjahr 2021 für seinen Klub bereits 14 Pflichtspieltore erzielt – meist entscheidende Treffer. Nachdem Ndiaye und Schaffhausens Bujar Lika mit den Köpfen zusammengestossen waren, musste der 23-jährige Senegalese ausgewechselt werden. FCL-Medienchef Markus Krienbühl erwartet, dass Ndiaye gegen Lausanne fit ist: «Es sieht gut aus für Ibra.»

Bruder von Gentner empfahl Badstuber

Dabei kann Neo-Captain Gentner auf die Unterstützung seines Kumpels Holger Badstuber zählen. Der sechsfache deutsche Meister mit dem grossen FC Bayern München hatte mit Gentner schon beim VfB Stuttgart zusammengespielt. Michael Gentner, der Bruder von Christian, ist Sportlicher Leiter der Stuttgarter U23-Mannschaft. Er hatte den 32-jährigen Innenverteidiger nach der letzten Saison mit diesem Team aus der 4. Liga für höhere Aufgaben empfohlen, weil Badstuber immer noch sehr professionell und ehrgeizig ist.

Holger Badstuber stellt fest: «Als Cupsieger gehen wir an die Sache ran, möglichst den Titel zu verteidigen.» Noch sei es ein langer Weg. Am Sonntag gilt der Fokus wieder der Liga: Der FCL spielt in Lausanne gegen den Letzten.