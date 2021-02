FC Luzern Fragezeichen hinter einigen FCL-Profis – darum spielen sie aktuell nicht Vom 30-Mann-Kader des FC Luzern ist ein Fünftel nicht einsetzbar. Wir haben die Gründe für die meist langen Absenzen dieser Spieler. Daniel Wyrsch und Janick Wetterwald Aktualisiert 18.02.2021, 19.06 Uhr

Erst fünf Partien hat der FC Luzern im neuen Kalenderjahr bestritten – und bereits ist die Müdigkeit der Spieler ein Thema. Am Mittwoch bei der 1:2-Niederlage in St.Gallen war die Mannschaft nach dem Ausgleich und in Unterzahl nicht in der Lage, wenigstens das 1:1-Unentschieden zu verteidigen und damit einen Punkt zu holen.