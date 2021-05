FC Luzern «Der Cupsieg wäre die Kirsche auf der Torte»: Ex-FCL-Star Pirmin Schwegler wünscht seinem Bruder Christian einen sensationellen Karriereabschluss Pirmin Schwegler schoss den FC Luzern 2005 beim FC Aarau in den Cupfinal. Am Dienstag (17.30, SRF2) kommt’s zur Halbfinal-Neuauflage. Daniel Wyrsch 04.05.2021, 05.00 Uhr

Pirmin Schwegler (links) erzielt das Luzerner 2:1-Siegtor gegen Aarau im Cup-Halbfinal 2005. Bild: Peter Klaunzer/Keystone (Aarau, 14. April 2005)

18-jährig war Mittelfeldspieler Pirmin Schwegler erst, als er den FC Luzern am 14. April 2005 in Aarau mit einem Kopfballtor zum 2:1-Endstand in den Cupfinal schoss. 9250 Zuschauer füllten das Brügglifeld. Auf Seiten des FCL stand auch sein Bruder Christian Schwegler als Rechtsverteidiger im Einsatz. Genauso wie voraussichtlich am Dienstagabend bei der Neuauflage des Cup-Halbfinals zwischen Aarau und Luzern. «Christian ist ausgeruht, wir haben ihn am Samstag in Vaduz im Hinblick aufs Cup-Spiel geschont», sagt der FCL-Coach Fabio Celestini über den bald 37-jährigen Captain.

Doch schauen wir zurück auf die Vorschlussrunde vor 16 Jahren. Erinnert sich der im vergangenen Sommer zurückgetretene Ex-Bundesligaprofi Pirmin Schwegler überhaupt noch an jenen Cup-Match in Aarau? Der 34-Jährige antwortet spontan:

«Tatsächlich habe ich die Erinnerungen im Kopf behalten. Es war ein elektrisierendes Spiel, das die Leute bewegte.»

Erster Moment auf der grossen Bühne

Und: «Für mich ist es der erste Moment in meiner Karriere, wo ich selbst spürte, welch grosses Interesse der Fussball weckt.»

Die Ligazugehörigkeit der Teams war umgekehrt: Mit dem Einzug in den Cupfinal schaffte der damals zweitklassige FCL gegen das Super-League-Team von Aarau «ein Highlight, damit retteten wir die Saison», erzählt Schwegler. Der FCL befand sich in einer schwierigen Zeit zwei Jahre nach dem Abstieg. «Wir hatten in der Challenge League mit dem erhofften Wiederaufstieg nichts zu tun. Umso wertvoller war der Erfolg im Cup.»

Der 14-fache Internationale sowie Ex-Profi von Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Hoffenheim und Hannover erinnert sich an den damaligen Modus in der zweithöchsten Schweizer Liga: «Es gab diese komische Regelung mit Hin- und Rückspielen, der Sieger im Gesamtskore bekam einen Extrapunkt.»

Verletzungsschock im Cupfinal

Im Cupfinal vom 16. Mai 2005 war der oberklassige FC Zürich klarer Favorit. Für den Ettiswiler Pirmin Schwegler wurde das 35. Spiel im FCL-Dress zum bitteren Abschied: Als er in der 24. Minute verletzt ausschied, fehlte den Innerschweizern der Spielmacher. Dem Team von René van Eck wurde quasi der Stecker gezogen. «Ein Zürcher hatte mich heftig getroffen, ich probierte es noch einmal, aber die Prellung war zu stark. Es ging nicht mehr.»

Der FCZ gewann 3:1, trotzdem denkt Schwegler dankbar zurück: «Das ganze Drumherum dieses Cupfinals gefiel mir. Wie schon beim Halbfinal in Aarau merkte ich, dass ich auf der grossen Bühne angekommen bin.» 32'500 Zuschauer hatten im St.-Jakob-Park in Basel eine tolle Kulisse gebildet.

Pirmin Schwegler in Australien bei den Western Sydney Wanderers, wo er Ende letzte Saison seine Laufbahn abschloss. Bild: Jono Searle/Getty Images (Brisbane, 6. März 2020)

Am Dienstagabend im Brügglifeld erlauben die Schutzbestimmungen nur 100 Zuschauer im Stadion. Pirmin Schwegler wird seinem Bruder und dem FCL aus Frankfurt die Daumen drücken. Weil ihm in Deutschland eine zehntägige Quarantäne droht, hat er seit November seine Familie in der Schweiz nicht mehr besucht. Er zieht es vor, in der Stadt zu bleiben, wo seine Frau herkommt und er fünf Jahre für die Eintracht spielte.

Sein neuer Arbeitgeber ist ein europäischer Topverein, für den er nie auf dem Rasen stand: der FC Bayern München. Dazu kam es, weil Schwegler nach seinem Karriereende bei den Western Sydney Wanderers mit seiner Partnerin coronabedingt nicht wie geplant auf Reisen gehen konnte. Der Ex-Spieler, der sich schon frühzeitig mit dem Leben nach dem Karriereende beschäftigt hatte, dachte kurzfristig um und schnupperte hinter den Kulissen in andere Bereiche hinein.

Scout beim FC Bayern statt Rückkehr nach Luzern

Das war unter anderem bei Bayern möglich, weil er dort den Chefscout Marco Neppe kennt. Die Entscheidung war dann schnell gefallen. Nach einem Tag Mitlaufen kam prompt die Anfrage, ob er Lust hätte, mal befristet einzusteigen. Wie es weitergeht, ist noch offen. Bayern verpflichtete zuletzt den neuen Trainer Julian Nagelsmann. Weitere Personalentscheide folgen bis Sommer.

Im Moment ist Schwegler als Scout im Homeoffice mit Videostudium beschäftigt und nimmt an Zoom-Meetings teil. Anders als anno 2005, als er für den FCL kickte. Ein Angebot seines Ausbildungsklubs lehnte er vergangenen Sommer ab. Dafür hofft er jetzt, dass sein Bruder die Karriere mit dem Cupsieg abschliessen kann.

«Das wäre sensationell für Chrigel, ich wünsche es ihm von Herzen.»

Pirmin Schwegler findet: «Er hat eine tolle 20-jährige Karriere gespielt. Der Cuptriumph wäre die Kirsche auf der Torte.»