FC LUZERN Der vermeintliche Überflieger Lorik Emini kämpft mit dem FCL gegen den Fall in die Abstiegszone Der FC Luzern kommt nicht vom Fleck: mittendrin Lorik Emini, Celestinis Überraschungsmann der Vorsaison. Der 21-jährige Mittelfeldspieler macht mit den Innerschweizern eine heikle Phase durch. Daniel Wyrsch 05.04.2021, 20.06 Uhr

Das ist kein gutes Zeichen für den FCL: Wie schon beim letzten Auswärtsspiel in Basel (1:4) vor drei Wochen feierten auch am Samstag nach der Luzerner 1:2-Niederlage in Lausanne die Fans des Heimteams vor dem Stadion. Hört man das als FCL-Spieler und ärgert sich? «Ich habe den Gesang der Fans mitbekommen, auf mich hat das keinen Einfluss und ist kein Aufreger. Ich ging so schnell als möglich duschen und danach in den Bus», antwortet Lorik Emini. Die zweistündige Heimfahrt habe er sich anders vorgestellt, der Stachel einer verlorenen Partie tut immer weh.

Der 21-jährige Zuger mit kosovarischen Wurzeln ist wie die gesamte Mannschaft enttäuscht über die sieglose Phase von inzwischen drei Spielen in Folge – neben den Niederlagen in Lausanne und Basel gab es vor der Länderspielpause das ernüchternde 1:1-Heimremis gegen Sion. Der FCL steht neu auf Platz acht. Emini: «Es ist im Hinterkopf, dass wir uns nicht vom Tabellenende distanzieren konnten. Wir hatten das anders vorgesehen, mit einem Sieg hätten wir uns in der engen Tabelle nach oben bewegt.» Der 1,76-Meter-Mann stellt sogleich klar: «Wir sind realistisch und schauen immer vorwärts.»

Nach erfolgreichen englischen Wochen fehlt die Passgenauigkeit

Im Anschluss an die erfolgreiche Periode von fünf englischen Wochen in Serie mit zehn Spielen, 18 Punkten und 23:15-Toren hat der FC Luzern in den letzten drei sieglosen Partien nur noch je einen Treffer erzielt – und bloss einen Zähler gewonnen bei total 3:7-Toren. An was liegt es? Emini analysiert: «Wir haben in der intensiven Saisonphase mehrmals gezeigt, dass wir Tore schiessen können.» Und:

«In Lausanne dagegen waren wir nicht effizient, in der Zone drei fehlten uns die Ideen und wir spielten die Angriffe nicht richtig zu Ende, wir hatten Abstimmungsprobleme.»

An Lorik Emini lag es nicht. Das Luzerner Eigengewächs hatte von Fabio Celestini im defensiven Mittelfeld eine deutlich definierte Rolle erhalten: «Mit dem Trainer war abgesprochen, dass ich das Zentrum halte und mit der Innenabwehr die Restverteidigung bilde.» Stellvertretend fürs gesamte Team stellt er fest, wie es ihm recht gut gelaufen sei – bis plötzlich dieser scharfe und präzise Schuss aus 25 Metern im FCL-Tor einschlug. Lausannes Regisseur Lucas Da Cunha hatte in der 31. Minute Mass genommen. «Dieser Weitschuss beweist die Qualität des Gegners», anerkennt Emini. Auch beim zweiten Gegentor trifft den unermüdlichen Kämpfer keine Schuld: Auf der rechten Abwehrseite liess man die Lausanner agieren, Doppeltorschütze Da Cunha schloss den Angriff fünf Minuten vor dem Halbzeitende mit dem 2:0 ab.

Lorik Emini hatte in dieser Begegnung den Vorzug gegenüber zwei ausländischen Profis erhalten: Der Spanier Alex Carbonell blieb 90 Minuten auf der Bank, der Niederländer Jordy Wehrmann kam in der 72. Minute für Emini aufs Feld. Trotz der Auswechslung durfte der Rotkreuzer mit sich zufrieden sein: «Für mich persönlich ist die Leistung ein Schritt nach vorne.»

Von Celestini gefördert und gefordert

Fabio Celestini nimmt Emini in die Pflicht, er verlangt vom Eigengewächs mehr taktisches Gespür. «Lorik hat eine fantastische Mentalität, er will immer 120 Prozent geben. Den FCL hat er im Herzen, sein Traum ging in Erfüllung, für diesen Klub zu spielen. Er ist immer offen und hat die Demut, um dazuzulernen.» Lernen müsse er aber noch viel: «Er ist noch jung, am Anfang seiner Karriere.» Vom ehemaligen U21-Spieler will Celestini:

«Er läuft und kämpft mit viel Lust, nun muss er die Informationen und Anweisungen mit auf den Platz nehmen und sie umsetzen.»

Emini wird von Celestini gefördert und gefordert. 30 seiner 33 Super-League-Einsätze hat er unter ihm absolviert. Er spürt das Vertrauen des Trainers, der ihm gemäss eigener Aussage früher als erwartet viel Spielzeit gegeben hat. Andererseits sind die Worte des FCL-Coaches unmissverständlich: Der Fighter mit der tollen Übersicht und den brillanten Seitenwechseln muss mehr zur defensiven Stabilität beitragen.

Der Mittelfeldmann hat über die Saison hinaus – ebenso wie Celestini – einen Zweijahresvertrag. Emini hat den Plan, den Kontrakt bis Sommer 2023 zu erfüllen. Er möchte mehr zur gesuchten Leistungskonstanz des FCL beitragen.

Selbstzweifel plagen ihn nicht, sein Ziel ist weiterzukommen

Der in der laufenden Spielzeit herausragend agierende Marvin Schulz fällt bis Ende Saison verletzt aus, Lorik Emini bekommt seine Chance. Er ist nicht mehr «der Überraschungsmann der Vorsaison», wie Celestini ihn tituliert – und auch nicht der Überflieger, wie er im letzten Sommer vorschnell von Journalisten beschrieben wurde. Der Jungprofi zweifelt nicht an sich, von einer stagnierenden Laufbahn will er nichts wissen. Sein Credo lautet:

«Als junger Spieler muss man geduldig bleiben ‒ und immer wieder aus den gemachten Erfahrungen und Fehlern lernen.»

Im Hinblick auf das Heimspiel vom Samstag (20.30 Uhr) gegen Basel bleibt Emini kämpferisch: «Gegen die Basler wollen wir unbedingt wieder eine bessere Leistung auf den Platz bringen.»